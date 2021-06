Hannover

Früher ertrank er oft in Bröselbutter, heute haben wir bessere Ideen für den Blumenkohl! Jörg Lange vom Hotel Lindenkrug verarbeitet ihn zu Pizza, Popcorn und Nuggets oder schiebt ihn in den Ofen und serviert den Kohl mit Erdnuss-Creme.

„Es ist wissenschaftlich erwiesen: Unsere Großeltern haben sich ohne Supermärkte deutlich abwechslungsreicher ernährt, als wir es tun“, sagt Jörg Lange. Neuer Hauswirtschaftsunterricht für Kinder sei im Gespräch – zu recht! „Fangen wir jetzt an, mit Freude zu entdecken, was in unseren Lebensmitteln steckt. Zum Beispiel im Blumenkohl!“

Gebackener Blumenkohl mit Erdnuss-Creme

Geröstet und gewürzt: Frisch aus dem Ofen kommt dieser Blumenkohl im Ganzen auf den Tisch, dem das Gewürz Ras el-Hanout eine leichte, orientalische Schärfe verleiht.

Zuvor heize ich den Ofen auf 200 Grad und entferne die Blätter vom gewaschenen Blumenkohl. Dann mariniere ich den Kohlkopf mit der Mischung aus Gewürz, Öl, Zucker und Salz. Anschließend bedecke ich ihn mit einem Stück Backpapier, stülpe es um ihn herum und schlage die Enden unter. So kommt er locker umhüllt in den heißen Ofen – und zwar auf ein Backblech im unteren Drittel. Je nach Größe des Kohlkopfes dauert der Garvorgang 30 bis 45 Minuten – zur Probe wie bei einer Kartoffel mit einem Messer einstechen.

Gebackener Blumenkohl mit Erdnuss-Creme. Quelle: Christian Behrens

In der Zwischenzeit die Granatapfelkerne aus den halbierten Früchten lösen. Tipp: Mit einem Löffel von außen dagegen schlagen. Kräuter waschen, trockentupfen und Blätter für die Deko abzupfen. Aus den angegebenen Zutaten rühren wir einen Dip. Dazu richten wir Zitronenspalten. Eine tolle Vorspeise, Beilage oder ein Hauptgericht für den Sommer.

Zutaten für vier Portionen 1 Blumenkohl ½ Granatapfel 1 Bio-Zitrone Petersilie frische Minze Für die Marinade: 3 Esslöffel Olivenöl 1 Messerspitze Ras el-Hanout-Gewürz 1 Prise Salz 1 Prise Zucker Für die Sauce: 200 Gramm Crème frâiche 100 Gramm Erdnussbutter 2 Esslöffel Honig 1 Prise Salz

Blumenkohl-Popcorn

So haben wir noch nie gesnackt! Den Blumenkohl zerpflücke ich in einzelne kleine Röschen und mariniere diese mit allen angegebenen Zutaten. Das kann man in einer Schüssel machen oder in einem Gefrierbeutel. Experimentieren Sie auch gerne mit anderen Gewürzkombinationen, die Vielfalt ist grenzenlos. Eine Variante sind die kleinen bunten Blumenkohlköpfe, die zwischenzeitlich angeboten werden. Je nach Farbe und Laune bieten sich Marinaden mit Butter, Sesamöl, Honig und Salz, mit Curry, Sesamöl und Ingwer oder Chili, Knoblauch, Saft von der Roten Bete und Johannisbeermarmelade an.

Blumenkohl-Popcorn. Quelle: Christian Behrens

Die Röschen auf einem Backblech verteilt für 25 bis 30 Minuten bei 200 Grad Umluft rösten, bis sie leicht braun sind. Nach Geschmack mit essbaren Blüten dekorieren. Dieses Popcorn ist eine tolle Snack-Überraschung, zu der die verschiedensten Dips passen.

Zutaten für vier Portionen 1 Blumenkohl (oder verschiedene bunte, kleine Röschen) 1 Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel 1 Teelöffel Kurkuma 1 Teelöffel Zucker ½ Teelöffel Harissa 1 Messerspitze geräuchertes Paprikapulver ½ Teelöffel Fleur de Sel 2 Esslöffel Olivenöl 2 Teelöffel Zitronensaft essbare Blüten für die Deko Dips

Blumenkohl-Nuggets

Blumenkohl und Paniermehlbrösel – aus dieser schönen Kindheitserinnerung mache ich heute für unsere Kinder Blumenkohl-Nuggets. Anders als beim Pizzaboden koche ich erst die Blumenkohlröschen in gesalzenem Wasser weich, gebe sie in ein mit einem Tuch ausgelegtes Sieb, lasse den Kohl abtropfen, auskühlen und presse dann die Flüssigkeit mit Hilfe des Tuches heraus.

Blumenkohl-Nuggets. Quelle: Christian Behrens

Es entsteht ein relativ trockenes Blumenkohlmus, das ich nach und nach mit Ei, Paniermehl, gehacktem Knoblauch und Salz verknete. Das geht wie beim Frikadellen-Zubereiten, der beiden geriebenen Käsesorten kommen auch hinein.

Dann forme ich die Nuggets und wälze sie sorgfältig in einem Mix aus Paniermehl und Pankomehl. Am schönsten lassen sie sich in einer mit Öl halb ausgefüllten Wokpfanne ausbacken, weil ich sie dabei mit Vorsicht und Respekt vor dem heißen Öl leicht schwenken kann.

Achtung: Die Nuggets können beim Reinbeißen sehr heiß sein! Alle Nugget-Dips – Ketchup, Curry, Cocktail, Sweet-Chili, süß-sauer – schmecken hervorragend dazu.

Zutaten für vier Portionen 1 Blumenkohl 1 Bio-Ei 70 Gramm Paniermehl 1 gehackte Knoblauchzehe 1 Teelöffel Salz 60 Gramm Parmesan 50 Gramm Mozzarella 1 Prise Muskatnuss Paniermehl-Pankomehl-Mix zum Wälzen 1 Liter Sonnenblumenöl zum Ausbacken Nugget-Dipps nach Belieben

Low-Carb-Blumenkohlpizza

Schneller und einfacher als ein klassischer Pizzaboden gelingt diese Variante. Backofen auf 200 Grad vorheizen. Ist der Blumenkohl auf einer Reibe roh gerieben, verknete ich ihn mit 100 Gramm würzigen Reibekäse, Ei, Knoblauch, Salz und Pfeffer in einer Schüssel mit der Hand zu einem „Teig“.

Dann forme ich auf dem mit Backpapier ausgelegten Blech aus dem Blumenkohlteig einen Boden – einfach die Masse flach drücken. Auf der untersten Schiene für zehn Minuten vorbacken.

Low-Carb-Blumenkohlpizza. Quelle: Christian Behrens

In der Zeit schnipple ich die Zutaten für den Belag – in diesem Fall entscheide ich mich für Kirschtomaten und Champignons in dünnen Scheiben. So kann ich die Pizza, wenn Belag und restlicher Reibekäse hübsch darauf verteilt sind, für weitere 15 Minuten in den Ofen schieben. Ich genieße sie frisch gebacken mit einem Spritzer Tabasco-Sriacha – einer Street-Food-Red-Pepper-Sauce mit Knoblauch – und etwas frischen, grünen Kräutern.

