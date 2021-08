Hannover

Stundenlang schmort Pulled Pork – gezupftes Schweinefleisch – im Ofen, damit es butterweich und zart wird. Dass sich das Fleisch nicht nur toll im Burger macht, zeigt Mövenpick-Küchenchef Oliver Hodemacher: Er kombiniert es mit Maultaschen, Flammkuchen und Pasta.

Ein gutes Stück Schweinenacken bekommt man bei jedem Metzger. „Durch die lange Zubereitung gelingt so gut wie jedes Nackenstück im Ofen wie von selbst“, betont Hodemacher. „Man benötigt nicht immer einen Smoker, der Gasgrill eignet sich ebenso. Wer möchte, kann Raucharomen von diversen Herstellern hinzufügen.“

So bereiten Sie „Pulled Pork“ zu

Schweinenacken mit Barbecue-Gewürz großzügig bestreuen. Das Gewürz gründlich in das Fleisch massieren. Fleisch mit Klarsichtfolie umwickeln und über Nacht kalt stellen. Zwei Stunden, bevor das Fleisch in den Ofen soll, den Schweinenacken aus dem Kühlschrank nehmen.

So kommt der Schweinenacken aus dem Ofen – dann wird das Fleisch mit Gabeln zerrupft. Quelle: Christian Behrens

Backofen auf 130 Grad vorheizen (Umluft ist nicht empfehlenswert). Ananassaft, Brühe und Zucker mischen. Das Fleisch auf einen Rost setzen und in die dickste Stelle das Bratenthermometer einstechen. Unter den Rost kommt eine Auflaufform, die größer als das Fleisch ist und mittig zum Fleisch steht – sie fängt den Bratensud auf. Auflaufform mit der Ananas-Brühe-Mischung füllen und auf ein Blech geben. Unten in die unterste Backofenschiene schiebe. Dann das Fleisch etwa sechs Stunden garen lassen. Dabei das Fleisch alle 30 Minuten mit dem Ananas-Sud bestreichen. Falls zu wenig Flüssigkeit in der Auflaufform ist, mehr anmischen und dazugießen.

Zutaten für 4 Portionen 1 Kilo Schweinenacken (ohne Knochen) 3 Esslöffel Barbecue-Gewürz 200 Milliliter Ananassaft 200 Milliliter Gemüsebrühe 1,5 Esslöffel brauner Zucker 100 Milliliter Barbecue-Sauce Bratenthermometer

Sobald das Fleisch eine Kerntemperatur von 90 Grad hat, ist es fertig. Fleisch in Alufolie wickeln und im ausgeschalteten Ofen etwa eine Stunde ruhen lassen. Inzwischen Bratensud in eine Schüssel füllen und mit der fertigen Barbecue-Sauce mischen. Das Fleisch mit Gabeln zu Fasern zerzupfen und in die Schüssel geben. Gut durchmischen.

Pulled Pork mit Maultaschen

Zwiebeln schälen und fein würfeln. Knoblauch schälen und fein hacken. Chilischote putzen, waschen, längs halbieren, entkernen, fein hacken. Fleisch grob zerzupfen. Vier Esslöffel Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch und Chili darin andünsten. Fleisch zugeben und unter Rühren fünf Minuten braten. Mit passierten Tomaten ablöschen. Ketchup, Essig und Zucker einrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles aufkochen und bei schwacher Hitze etwa zehn Minuten köcheln.

Pulled Pork mit Maultaschen. Quelle: Christian Behrens

Inzwischen Backofen auf 180 Grad vorheizen. Kidneybohnen in einem Sieb abspülen und abtropfen lassen. Tomaten waschen, Hälfte halbieren. Maultaschen grob in Stücke schneiden.

Kidneybohnen, die Hälfte der Maultaschen und halbierte Tomaten unter das Fleisch heben. Nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pulled-Pork-Mix in eine große Auflaufform umfüllen. Restliche Maultaschen und Tomaten darauf verteilen, leicht eindrücken. Im heißen Backofen 25 bis 30 Minuten garen und danach sofort servieren.

Tagliatelle mit Pulled Pork

Das Olivenöl in einem größeren Topf erhitzen, die Zwiebeln und den Knoblauch in feine Würfel hacken und im Öl glasig dünsten. Die Paprika würfeln. Nach etwa fünf Minuten die Tomaten dazu geben. Außerdem Paprika und alle Gewürze in den Topf geben und auf kleiner Stufe 20 bis 30 Minuten einköcheln lassen.

Tagliatelle mit Pulled Pork. Quelle: Christian Behrens

Das Pulled Pork dazu geben und die Pasta-Sauce nochmal zehn bis 15 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit das Nudelwasser zum Kochen bringen und die Nudeln al dente kochen. Zum Schluss ein bis zwei Kellen vom Nudelwasser mit in die Sauce geben, so dass sie etwas flüssiger wird. Nun die Nudeln in die Sauce geben und alles gut miteinander vermengen. Auf Teller verteilen und mit gehackter Petersilie bestreuen, sofort servieren.

Zutaten für 4 Portionen 900 Gramm Tagliatelle 100 Milliliter Olivenöl 2 gelbe Paprikaschoten 2 rote Zwiebeln 3 Knoblauchzehen 900 Milliliter gehackte Tomaten aus der Dose 500 Gramm Pulled Pork aus der Kühltheke oder selbstgemacht 1 Teelöffel Zimt 2 Esslöffel Senfpulver 2 Teelöffel Meersalz 2 Teelöffel Pfeffer 1 Bund Petersilie für die Dekoration

Pulled-Pork-Flammkuchen

Den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Flammkuchen am besten im unteren Bereich des Ofens backen, damit der Boden durch die Unterhitze schön knusprig wird.

Hannover, Food-Serie "Pulled Pork" mit Olli Hodemacher im Mövenpick ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Den frischen Teigboden auf ein Vorbereitungsbrett legen und gleichmäßig mit Schmand bestreichen, dabei am Rand einen Zentimeter frei lassen. Belegen Sie den Flammkuchen mit den Tomatenstücken und verteilen Sie das Pulled Pork gleichmäßig auf dem Flammkuchenteig. Dann das fein geschnittene Gemüse über den Flammkuchen streuen, mit Salz und Pfeffer würzen und in den Ofen geben.

Bei einer Temperatur von 250 Grad beträgt die Backzeit etwa fünf bis sieben Minuten. Die Backzeit variiert je nach Ofen, Temperatur und nach Menge des Belages. Der Flammkuchen ist fertig gebacken, wenn der Rand schön gebräunt ist und er sich beim Anheben mit dem Ofenschieber in der Mitte nicht mehr durchbiegt. Auf dem Holzbrett serviert und mit einem Rollmesser in acht Stücke geschnitten, wird der Flammkuchen ein Highlight für jede Party. Kurz vor dem Servieren noch frische Kräuter wie gehackte Petersilie darüber streuen.

Zutaten für 4 Portionen 4 Flammkuchenböden 200 Gramm Schmand 400 Gramm feine Gemüsestreifen (zum Beispiel Möhre, Sellerie, Zucchini) 650 Gramm Pulled Pork aus dem Kühlregal oder selbstgemacht Salz und Pfeffer frische Kräuter zur Deko

Wenn sie es etwas knackiger mögen, können Sie das fein geschnittene Gemüse auch erst nach dem Backen auf den Flammkuchen geben. Zu diesem Gericht passt hervorragend ein Avocadodip oder eine Barbecue-Sauce.

Von NP