Hannover

Fastenzeit und Frühlingstemperaturen: Da steht der Sinn nach leichter Küche. Wer auf Kohlehydrate verzichten will, kann sich auf die Rezepte von NP-Koch Oliver Hodemacher aus dem Mövenpick am Kröpcke freuen. Gemüsecurry, gegrillter Halloumi, Kürbisschnitzel und Chia-Bowl sind perfekte Low-Carb-Gerichte.

„Low Carb ist kein Hexenwerk! Es ist ganz einfach, Kohlehydrate in der Ernährung einzusparen, wenn man auf weißes Brot, Nudel und Reis verzichtet, Kartoffeln nur sparsam in der Küche verwendet“, erklärt Hodemacher. Aber Achtung: „Sparen Sie nicht auch noch beim Fett – in Oliven- oder Kokosnussöl stecken wichtige Nährstoffe.“

Buntes Curry-Gemüse

Buntes Curry-Gemüse. Quelle: Christian Behrens

Blumenkohlröschen vom Stiel schneiden, waschen und abtropfen lassen. Chinakohlblätter in kleine Stücke schneiden, dabei den oberen, zarten Teil der Blätter separat legen, diese kommen erst kurz vor Schluss in den Wok. Champignons putzen und vierteln, Zucchini in Stücke schneiden. Paprika von Kernen und Trennwänden befreien und in schmale Stücke schneiden. Frühlingszwiebeln putzen und schräg in Ringe schneiden. Schalotte schälen und fein würfeln. Knoblauch schälen und fein hacken. Ingwer schälen und fein hacken. Koriander waschen und trocken schütteln, dann die Blätter abzupfen.

Kokosöl im Wok (oder in einer tiefen Pfanne) erhitzen. Blumenkohl und die festen Stücke vom Chinakohl mit der Curry-Paste anbraten. Schalotte, Ingwer, Knoblauch, Curry- und Kurkuma-Pulver dazugeben und mit anbraten. Champignons, Zucchini, Paprika und Frühlingszwiebel dazugeben, alles durchrühren und kurz mitbraten. Dann die Kokosmilch dazugeben und aufkochen lassen.

Fenchelsamen, roter Pfeffer, Koriandersamen und Sternanis in den Mörser geben und alles zerstoßen. Die Gewürzmischung in einen Teebeutel geben, diesen mit einem Band oder per Knoten verschließen und zum Gemüse in den Wok geben.

Das Gemüse-Curry zehn Minuten köcheln lassen. Das Ganze am Ende mit Salz und Pfeffer abschmecken und die zarten Stücke der Kohlblätter dazugeben. Gemüse-Curry (ohne Gewürz-Teebeutel) in Schalen füllen, Koriander und Sesam dazugeben und servieren.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Blumenkohl 500 Gramm Chinakohl 10 Champignons, braun 200 Gramm Zucchini 150 Gramm roter Gemüsepaprika ½ Bund Frühlingszwiebeln 400 Milliliter Kokosmilch 1 Schalotte 1 Knoblauchzehe 10 Gramm Ingwer 10 Stängel Koriander, frisch 1 Esslöffel Kokosöl 2 Esslöffel heller Sesam hell 1 Teelöffel rote Thai-Curry-Paste 1 Teelöffel Fenchelsamen 1 Teelöffel Roter Pfeffer (rosa Beeren) 1 Teelöffel Koriandersamen 1 Sternanis ½ Teelöffel Kreuzkümmel, getrocknet 1 Teelöffel Currypulver ½ Teelöffel Kurkumapulver 1 Prise Meersalz 1 Prise schwarzer Pfeffer

Gegrillter Halloumi mit Avocado

Gegrillter Halloumi mit Avocado. Quelle: Christian Behrens

Halloumi in Scheiben schneiden. Avocado vierteln und den Kern entfernen. Grillpfanne erhitzen und Halloumi und Avocadoscheiben hineinlegen. Sobald Röststreifen erkennbar sind, Käse und Avocado wenden.

Währenddessen Salatblätter, Tomaten und Physalis waschen und abtropfen lassen. Den Salat klein schneiden, Tomaten vierteln, Physalis halbieren. Alles mit Olivenöl in eine Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salat auf Teller geben und die gegrillten Halloumischeiben und die Avocadostücke dazu anrichten.

Zutaten für vier Portionen 225 Gramm Grill- und Pfannenkäse (Halloumi) 1 Avocado, frisch 1 Romanasalat 6 Tomaten 30 Gramm Physalis 1 Esslöffel Olivenöl 1 Prise Meersalz 1 Prise schwarzer Pfeffer Grillpfanne

Kürbisschnitzel mit kleinem Kohl

Kürbisschnitzel mit kleinem Kohl. Quelle: Christian Behrens

Kürbis waschen, entkernen, in Scheiben schneiden. Vom Rosenkohl die äußeren, welken Blättchen entfernen, dann die Röschen halbieren. Blumenkohlröschen vom Stiel schneiden, waschen und abtropfen lassen. Thymian waschen und abtropfen lassen.

Thymianblättchen vom Stiel zupfen und mit Milch, Senf, etwas Salz und Pfeffer in einer Schüssel mischen. Die Mischung auf einen Teller geben. Low-Carb-Paniermehl auf einen zweiten Teller füllen.

In einer Pfanne das Sonnenblumenöl erhitzen. Kürbisscheiben zuerst in der Milch-Senf-Mischung wenden, dann im Paniermehl. Kürbisschnitzel sofort in die heiße Pfanne legen und bei mittlerer Hitze etwa fünf Minuten auf jeder Seite braten. Vorsichtig wenden, damit die Panade nicht abgeht.

In einer zweiten Pfanne Olivenöl erhitzen. Rosen- und Blumenkohl für wenige Minuten braten, mehrmals wenden. Kohlgemüse mit Salz und Pfeffer würzen, dann in der Pfanne beiseite stellen und warmhalten.

Kürbisschnitzel aus der Pfanne nehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Im Ofen bei 50 Grad können die Schnitzel auf einem Teller warm gehalten werden. In die Pfanne mit dem Bratfett vom Kürbisschnitzel das Tomatenmark geben und durchrühren. Wasser und Sojasauce dazugeben und alles verrühren. Zum Binden der Sauce die Maisstärke mit etwas Wasser in einer Tasse gut verrühren und zur Sauce geben, aufkochen lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kürbisschnitzel mit dem Kohlgemüse und der Bratensauce auf Tellern anrichten und servieren.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Hokkaido-Kürbis 100 Milliliter Milch 2 Teelöffel Senf, mittelscharf 2 Stängel Thymian 50 Gramm Paniermehl (Low Carb, glutenfrei) 4 Esslöffel Sonnenblumenöl 150 Gramm Rosenkohl 150 Gramm Blumenkohl 1 Esslöffel Olivenöl 200 Milliliter Leitungswasser 1 Esslöffel Tomatenmark 2-fach konzentriert 1 Esslöffel Sojasoße 1 Teelöffel Maisstärke 1 Prise Meersalz 1 Prise schwarzer Pfeffer

Chia-Bowl mit Kiwi und Bananen

Chia-Bowl mit Kiwi und Bananen. Quelle: Christian Behrens

Chia-Samen, Vanille-Pulver und Mandel-Drink (hier kann man auch jede andere Nuss-, Getreide- oder Kuhmilch verwenden) in einem Schälchen mischen und mindestens zehn Minuten quellen lassen.

Kiwi schälen und in Scheiben schneiden. Banane schälen und ebenfalls in Scheiben schneiden. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun anrösten, herausnehmen und beiseite stellen.

Leinsamen, Sesam und Kokosraspeln mit Kiwi, Banane und Himbeeren auf den Chia-Pudding geben. Wer möchte, kann die Früchte auch unter den Pudding rühren. Pinienkerne dazugeben und servieren.

Zutaten für zwei Portionen 200 Gramm Banane 2 Kiwi 30 Gramm Chia-Samen 300 Milliliter Mandel-Drink 1 Messerspitze Bourbon-Vanille, gemahlen 10 Gramm Pinienkerne 200 Gramm Himbeeren 1 Teelöffel Leinsamen, geschrotet 1 Teelöffel Sesam hell 1 Teelöffel Kokosraspeln

Lust auf mehr Rezepte?

Neben Oliver Hodemacher vom Mövenpick am Kröpcke kochen Karl-Heinz Friedel („Vier Jahreszeiten“), Jörg Lange (Hotel Lindenkrug) und Ronny Spaniel („La Rock“) jedes Wochenende für die Neue Presse. Das Thema kommenden Sonnabend: Knödel – das Team im „Reimanns Eck“ präsentiert vier Gerichte.

Von NP