Hannover

Schnee, Regen, kurze Tage: Das letzte Januarwochenende ist perfekt für ein Schmorgericht! NP-Koch Karl-Heinz Friedel aus dem „Vier Jahreszeiten“ hat zusammen mit Steffen Schmidt vom „Reimanns Eck“ am Weißekreuzplatz einen Klassiker zubereitet – Rinderroulade. Außerdem gibt es Tipps für zwei leckere vegetarische Rouladen.

Rouladen sind ein zeitintensives Gericht. „Man kann sie aber in größeren Mengen herstellen und zusammen mit Sauce portionsweise einfrieren, auch vakuumieren ist eine Lösung“, rät Friedel. Noch ein Tipp vom Experten: „Wein zum Ablöschen kann man immer durch den jeweiligen Grundfond ersetzen.“

Rinderroulade „Reimanns Eck“

Rinderroulade „Reimanns Eck“. Quelle: Christian Behrens

Die Schalotten schälen, halbieren und in Streifen schneiden. In einer beschichteten Bratpfanne einen Esslöffel Senföl erhitzen und diese darin glasig braten, umfüllen und abkühlen lassen. Die Gemüsezwiebel schälen und in etwa einen Zentimeter große Würfel schneiden. Karotten, Sellerie und Lauch waschen, schälen und ebenfalls in einen Zentimeter große Würfel schneiden und beiseite stellen.

Rouladen mit Klarsichtfolie abdecken und mit einem Fleischplattierer schön dünn und lang klopfen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit je einem Esslöffel Senf bestreichen. Die Rouladen dann mit je drei Scheiben Speck belegen. Die Gewürzgurke längs vierteln und je ein Stück am unteren Ende platzieren. Über der Gurke die glasierten Schalotten verteilen. Die Ränder leicht einschlagen und von unten nach oben einrollen und mit einer Rouladenklammer oder Nadel fixieren. Den Backofen auf 140 Grad Umluft vorheizen.

In einem backofentauglichen Schmortopf drei Esslöffel Senföl erhitzen und die Rouladen darin von allen Seiten anbraten, bis sie Farbe bekommen haben, herausnehmen und die Zwiebel-, Karotten-, Sellerie- und Lauchwürfel darin anbraten, bis sie gut Farbe bekommen haben. Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Pimentkörner und Pfefferkörner hinzufügen, einmal umrühren. Tomatenmark kurz mit anschwitzen. Mit Rotwein ablöschen und für drei bis fünf Minuten kochen lassen. Die Rinderrouladen dazu geben und mit Gemüsebrühe so auffüllen, dass sie zu drei Vierteln bedeckt sind. Den Topf verschließen und die Rouladen im Backofen eineinhalb bis zwei Stunden garen, bis sie schön zart sind. Rouladen vorsichtig herausnehmen und im ausgeschalteten Backofen warm halten. Spitzsieb in einen hohen Topf stellen, den Fond vorsichtig darin einfüllen und pürieren. Die Sauce dann langsam köchelnd auf etwa 0,8 Liter reduzieren lassen, mit Salz und Pfeffer und eventuell noch mit etwas Senf nachschmecken.

Von den Rouladen Klammern oder Nadeln entfernen, auf vorgeheizte Teller legen und mit der Sauce übergießen. Dazu passen perfekt Apfelrotkraut und Kartoffelknödel.

Zutaten für vier Portionen 4 Rinderrouladen aus der Oberschale a 250 Gramm 12 Scheiben Frühstücksspeck 4 Esslöffel feiner Dijonsenf 4 Esslöffel Senföl 1 große Gewürzgurke 8 Schalotten 0,8 Liter trockener Rotwein 1 Liter Gemüsebrühe 1 Gemüsezwiebel 2 Karotten ½ Sellerie 1 Lauchstange 3 Lorbeerblätter 3 Wacholderbeeren 4 Pimentkörner 10 schwarze Pfeffer-körner 3 Esslöffel Tomatenmark Salz, Pfeffer Zucker 4 Rouladenklammern/ Nadeln Frischhalte-folie Fleischplattierer Spitzsieb Pürierstab

Vegetarische Wirsingroulade mit Linsen-Feta-Füllung

Vegetarische Wirsingroulade mit Linsen-Feta-Füllung. Quelle: Christian Behrens

Koriandersaat in einem Mörser fein mahlen. Die Schalotten schälen, fein würfeln und zwei Drittel davon mit einem Esslöffel Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Hitze anschwitzen. Die Linsen hinzugeben, kurz mit anschwitzen und mit 400 Milliliter heißen Wasser auffüllen. Kurz aufkochen lassen und dann abgedeckt bei mittlerer Hitze etwa zehn Minuten garen lassen. Abgießen, in eine Schüssel geben, abkühlen lassen.

In einem großen Topf Salz-Kümmelwasser zum Kochen bringen. Vom Wirsing die äußeren Blätter entfernen und diese mit Hilfe einer Fleischgabel unter Wasser drücken. Nach und nach mit einem spitzen Messer acht große Blätter ablösen und je vier Minuten blanchieren. Dann im kalten Wasser abschrecken und mit Küchenkrepp trocknen. Mit einem Nudelholz die Blätter leicht pressen, den Strunk mit V-Schnitt entfernen und überlappend zwei Stück ineinander stecken, so das ein großes Blatt entsteht.

Petersilie waschen, zupfen und fein hacken, die Hälfte davon zu den Linsen geben, den Fetakäse grob drüber bröseln und drei Teelöffel Ajvar hinzufügen. Gut vermischen und mit Salz und Pfeffer pikant abschmecken. Gleichmäßig auf den Wirsing verteilen (den Rand etwas freilassen). Dann den Rand nach innen einschlagen und aufrollen. Mit Küchengarn zusammenbinden.

Paprika waschen, halbieren, entkernen und in kleine Stücke schneiden. In einem Topf drei Esslöffel Olivenöl erhitzen und die Rouladen darin anbraten, bis sie Farbe bekommen, herausnehmen und darin den Paprika mit den restlichen Schalotten anschwitzen, drei Teelöffel Ajvar zugeben, kurz mitschwitzen und mit einem Liter Gemüsebrühe auffüllen. Mit Salz und Pfeffer würzen, aufkochen lassen, die Rouladen draufsetzen und zugedeckt 30 bis 40 Minuten schmoren lassen. Rouladen heraus nehmen, Küchengarn entfernen und warm stellen. Den Fond pürieren und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Rouladen auf vorgewärmte Teller legen, mit der Sauce überziehen und mit der restlichen Petersilie bestreuen. Dazu passen Stampfkartoffeln.

Zutaten für vier Portionen 1 Wirsingkohl 150 Gramm Fetakäse 3 Schalotten 1 Teelöffel Koriandersaat 200 Gramm rote Linsen 1 Bund Petersilie 6 Teelöffel Ajvar (milde Paprikapaste) 4 Esslöffel Olivenöl 1 Liter Gemüsebrühe 2 rote Paprikaschoten 1 gelbe Paprikaschote ½ Teelöffel Kümmel Salz, Pfeffer, Zucker Küchengarn Mörser Pürierstab

Zucchini-Roulade auf Basilikumsauce

Zucchini-Roulade auf Basilikumsauce. Quelle: Christian Behrens

Die Eier trennen und das Eiweiß separat in den Kühlschrank stellen. Die Pinienkerne in einer Bratpfanne ohne Fett goldbraun rösten und auskühlen lassen. Zucchini waschen, Strunk entfernen. Mit Küchenkrepp trocken reiben, dann in sehr feine Streifen schneiden (oder hobeln) und in eine Schüssel geben. Das kalte Eiweiß in einer zweiten, fettfreien Schüssel mit einer Messerspitze Salz sehr steif schlagen.

Eigelb und Mehl zu den Zucchinistreifen geben und gut verrühren. Nun vorsichtig das steif geschlagene Eiweiß unterheben, so dass ein homogener Teig entsteht. Diesen Teig auf einem mit Backpapier belegten Ofenblech gleichmäßig verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft etwa 25 Minuten backen. Die gebackene Teigplatte danach sofort auf ein leicht feuchtes Küchentuch stürzen und vorsichtig einrollen.

In der Zwischenzeit die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, Haut abziehen, halbieren und mit einem Esslöffel entkernen. Saft und Kerne dabei auffangen, durch ein Sieb geben und für die Sauce beiseite stellen. Das Fruchtfleisch in feine Würfel schneiden. Die Teigplatte wieder auseinander rollen (Achtung, das Küchentuch bleibt unter der Teigplatte!) und mit den Tomatenwürfeln belegen. Jetzt den Butterkäse gleichmäßig darüber reiben.

Das Küchentuch am unteren Ende anfassen, etwas anheben und den Teig etwas einschlagen. Nun mit den Händen die Teigplatte eng zusammen rollen so dass eine lange Roulade entsteht. Diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad mittlere Schiene für ca. 20 Minuten backen.

Basilikum waschen und trockentupfen, zusammen mit Olivenöl, Pinienkernen, Parmesan, Knoblauch und dem aufgefangenen Tomatensaft pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fertig gebackene Zucchiniroulade in Scheiben schneiden. Auf vorgewärmten Tellern mittig die Basilikumsauce verteilen und die Rouladenscheiben daraufsetzen und sofort servieren.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Zucchini 5 Eier Klasse M 100 Gramm Mehl 405er 1 Kilogramm Fleischtomaten 150 Gramm Butterkäse 2 Bund Basilikum 100 Milliliter Olivenöl 40 Gramm Pinienkerne 3 Esslöffel geriebener Parmesan 2 Knoblauchzehen Backpapier Mixer, Pürierstab Küchentuch Salz, Pfeffer

