Wenn die ersten roten Kirschen an den Ästen hängen, dann ist Sommer! Mövenpick-Küchenchef Oliver Hodemacher hat unseren Lieblingsfrüchten die Hauptrolle in vier raffinierten Gerichten gegeben. Man kann Kirschen nicht nur vom Baum naschen, sondern auch ins Risotto rühren, Lachs damit glasieren, Salat anrichten oder eine süße Sünde als Dessert komponieren.

Hodemacher hat einen Tipp: „Wer Kirschen kauft, sollte vor allem auf den Stiel achten.“ Er gebe Auskunft über die Frische. Fest verankert, grün und glatt sollte er sein. „Kirschen lagert man am besten im Kühlschrank. Hier halten sie zwei bis drei Tage.“ Waschen und Entstielen sollte man die Früchte immer erst kurz vor dem Verzehr, ansonsten faulen sie schneller. Einlegen, Einkochen und Einfrieren macht sie für viele Monate haltbar.

Schoko-Kirsch-Trifle

Einen Becher Sahne in einem Topf aufkochen, vom Herd nehmen, die Schokolade in Stücke brechen und schmelzen. Die Masse abkühlen lassen.

Die Eier trennen, die Eiweiße sehr steif schlagen. In einer zweiten Schüssel die Eigelbe mit 40 Gramm Zucker schaumig schlagen. Erst das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver untermischen, anschließend den Eischnee unterheben. Die Masse in eine Springform füllen, die ungefähr den Durchmesser der Schüssel hat, in der man später das Dessert anrichten will und bei ca. 170 Grad im vorgeheizten Ofen etwa 20 Minuten backen.

Die Sauerkirschen mit dem Vanillesoßenpulver in einem aufkochen und abkühlen lassen. Ricotta, Joghurt, Zucker und Zitronensaft verrühren, bis der Zucker vollständig gelöst ist. Den zweiten Becher Sahne steif schlagen und unterheben.

Die Sahne-Schokocreme aus dem ersten Arbeitsschritt kurz aufschlagen. Den Biskuitboden einmal durchschneiden und beide Hälften mit der Schokocreme bestreichen. Einen Boden in eine Schlüssel legen und zuerst die Hälfte der Kirschen und dann die Hälfte der Ricottacreme darauf verteilen. Den zweiten Boden einlegen und die restlichen Kirschen und Creme darüber geben. Den Trifle für mindestens zwei Stunden kühl stellen und vor dem Servieren nach Bedarf mit Schokostreuseln dekorieren.

Zutaten für vier Portionen 2 Becher Schlagsahne 120 Gramm Zartbitterschokolade 3 Eier (Größe M) 50 Gramm Zucker 40 Gramm Mehl 40 Gramm Speisestärke ½ Teelöffel Backpulver 250 Gramm Ricotta 1 Becher Joghurt 100 Gramm Zucker 2 Esslöffel Zitronensaft 1 Glas Sauerkirsche, eingelegt, ohne Steine 1 Päckchen Vanillesaucenpulver Schokostreusel für die Dekoration

Zarter Lachs mit Sauerkirsch-Glasur

Für die Glasur zunächst die Knoblauchzehen und die Zwiebeln schälen, schneiden und in einer Pfanne mit zerlassener Butter anschwitzen. Die Chilischote schneiden und kurz hinzugeben. Die Pfanne dann vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Zwiebel, Knoblauch und Chili zusammen mit den Sauerkirschen (ohne Saft, allerdings sollte man etwas Flüssigkeit aufbewahren!) in den Mixer geben und durchpürieren, bis ein gleichmäßiges Mus entsteht.

Dieses Mus in einen Topf geben und die restlichen Zutaten für die Glasur unterrühren. Kurz aufkochen lassen und ein wenig Sauerkirschsaft hinzu geben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen, da eventuell Flüssigkeit ausläuft. Alufolie auf das Backpapier legen und diese gut mit Backfett (oder Butter) einstreichen. Das Lachsfilet auf die Alufolie legen und die Ränder der Folie einklappen, damit nichts ausläuft. Olivenöl auf den Lachs geben und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Den Lachs für ungefähr sieben Minuten backen.

Lachs dann gründlich mit der Glasur einstreichen und erneut für drei Minuten backen, bis die Glasur dicker wird und zu karamellisieren beginnt. Den Lachs dann aus dem Ofen nehmen und den Rest der Kirschglasur zum Anrichten verwenden. Guten Appetit! Als Beilage schmeckt ein pikanter Gurkensalat.

Zutaten für vier Portionen Für die Glasur: 2 Knoblauchzehen 2 Zwiebeln etwas Butter 1 Chilischote 1 Glas Sauerkirschen 3 Esslöffel Tomatenmark 100 Gramm Honig 50 Milliliter Sojasoße 3 Teelöffel Weißweinessig Für den Lachs: Backfett (oder Butter) 500 Gramm Wildlachs 1 Teelöffel Olivenöl Salz, Pfeffer 1 Teelöffel Paprikapulver Backpapier Alufolie

Rote-Bete-Salat mit Sauerkirsch-Vinaigrette

Getrocknete Kirschen mit 50 Milliliter kochendem Wasser übergießen. 30 Minuten darin ziehen und anschließend gut abtropfen lassen. Ofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen.

Rote-Bete-Knollen schälen (dabei Einweghandschuhe tragen!), vierteln und in einer Auflaufform mit gehackten Zwiebeln, drei Esslöffel Öl, Saft, Salz, Cayennepfeffer, Thymian und Gelee mischen. Die Form fest mit Alufolie verschließen und nur drei bis vier kleine Luftlöcher in die Folie stechen. Rote Bete auf der zweiten Schiene von unten 60 Minuten garen. Aus dem Ofen nehmen und im Schmorfond erkalten lassen.

Mohn in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten, bis er duftet. Erkalten lassen. Die Radicchioblätter putzen und in breite Streifen schneiden. Kirschen mit Essig, 50 Milliliter Rote-Bete-Sud, vier Esslöffel Öl, Apfelsaft und etwas Salz zur Vinaigrette verquirlen. Brie in schmale, etwa drei Zentimeter lange „Tortenstücke“ schneiden und im Mohn wenden.

Die Rote Bete abtropfen lassen. Mit Radicchio und Brunnenkresse auf Tellern anrichten und mit Vinaigrette beträufeln. Brie-Ecken darauf verteilen und servieren.

Zutaten für vier Portionen 25 Gramm getrocknete Sauerkirschen (Bioladen) 700 Gramm frische Rote Bete 50 Gramm Zwiebel, fein gehackt 7 Esslöffel Olivenöl 150 Milliliter Apfelsaft Salz Cayennepfeffer 3 Stiele Thymian 2 Esslöffel Quittengelee 2 Esslöffel Mohn 75 Gramm Radicchio 4 Esslöffel Balsamessig 200 Gramm zimmerwarmer Brie 100 Gramm Brunnenkresse

Kirsch-Risotto mit Pilzen und Lauchzwiebeln

Pilze putzen, säubern und halbieren. Kirschen waschen, putzen und entsteinen. Schalotten schälen und fein würfeln. Lauchzwiebeln putzen, waschen und bis auf die oberen Blätter in dünne Ringe schneiden.

Zwei Esslöffel Öl in einem Topf erhitzen, Schalottenwürfel darin bei schwacher Hitze glasig dünsten. Reis zufügen, kurz mit anschwitzen. Nach und nach Wein und Brühe zugießen, dabei immer wieder umrühren. Nächste Portion Flüssigkeit immer erst zugießen, wenn der Reis die Flüssigkeit bereits aufgenommen hat

Zwei Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen und Pilze darin zehn Minuten unter Wenden braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Kirschen und Pilze zum Risotto geben und darin erwärmen. Anrichten und mit Lauchzwiebeln bestreuen und garnieren.

Zutaten für vier Portionen 200 Gramm Champignons 200 Gramm Shiitakepilze 250 Gramm Sauerkirschen 2 Schalotten 4 Esslöffel Olivenöl 200 Gramm Risotto-Reis ¼ Liter trockener Weißwein 800 Milliliter Gemüsebrühe 2 Lauchzwiebeln Salz Pfeffer

