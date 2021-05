Hannover

Erbsen sind ein wertvoller Eiweißlieferant, in den kleinen, grünen Knollen stecken außerdem wichtige Vitamine und Nährstoffe. Jörg Lange vom Hotel „Lindenkrug“ in Limmer stellt vier Rezepte vor – neben dem französischen Beilagen-Klassiker einen raffinierten Salat, Erbsen-Minz-Küchlein und die Kombination mit Linguine und Spargel.

„Gemüse – und sei es noch so klein – sollte nie unterschätzt werden“, findet Lange. Diese Lehre könne man aus dem Märchen von der „Prinzessin auf der Erbse“ ziehen. „Tatsächlich haben wir hier eine kleine, grüne, Wunderpille mit vielen wertvollen, gesunden Inhaltsstoffen. Sie hat kulinarisch viel mehr zu bieten als Erbsen-Einerlei.“

Junge Erbsen auf französische Art

Dieser Klassiker ist so einfach wie raffiniert. Zuerst pule ich die Erbsen aus der Schote (oder lasse die Tiefkühl-Erbsen antauen). Die Schalotten schäle und halbiere ich – sind sie klein, kann man die Schalotten auch ganz lassen. Dann den Salat putzen, waschen und schleudern. Anschließend die Blätter in etwa einen Zentimeter breite Streifen schneiden. Schon sind die Vorbereitungen abgeschlossen.

Junge Erbsen auf französische Art. Quelle: Christian Behrens

Jetzt schwitze ich die Schalotten mit etwas Butter in einem breiten Topf bei mittlerer Hitze in etwa fünf Minuten glasig und gebe die Erbsen dazu. Dann mit dem Wein ablöschen. Mit Salz und Pfeffer würzen, alles aufkochen lassen und weitere fünf Minuten köcheln. In der letzten Minute kommt der Salat hinzu.

Petersilie und Basilikum waschen, trockenschütteln, Blätter von den Stielen zupfen und fein hacken. Vor der Servieren hebe ich die Kräuter, Crème frâiche und noch einen Hauch Butter unter. Bon Appétit.

Zutaten für vier Portionen 1 Kilo Erbsenschoten (das ergibt etwa 400 Gramm ausgepulte Erbsen oder Tiefkühlware) 200 Gramm Schalotten 1 Römersalat 1 Esslöffel Butter 100 Milliliter Weißwein Salz Pfeffer 1 Bund Petersilie 1 Bund Basilikum 4 Esslöffel Crème frâiche etwas Butter

Erbsen-Minz-Küchlein

Zuerst müssen wir die Erbsen blanchieren: Wir geben sie für wenige Minuten in kochendes Salzwasser, dann abgießen und sofort in Eiswasser abschrecken – so wird der Garprozess gestoppt, die Erbsen bleiben schön knackig und grün.

Erbsen-Minz-Küchlein. Quelle: Christian Behrens

Dann die eine Hälfte der Erbsen mit einem Schneidstab pürieren, die andere stelle ich in einer Schüssel beiseite. Zu den pürierten Erbsen gebe ich die gehackte Minze, den Schafskäse in feinen Würfeln, die ganzen Erbsen, Semmelbrösel, Ei und Stärke – dann wird alles zu einem Teig gerührt. Mit Salz, Pfeffer und Cayenne würzen und 20 Minuten quellen lassen.

In dieser Zeit rühre ich ein Dressing aus Schnittlauch, Joghurt und Zitrone, würze mit Zucker, Pfeffer und Salz. Ich wasche und schnipple den bunten Salat (zum Beispiel aus Salatblättern, Kräutern, Blüten und Radieschen). Noch ohne Dressing kann ich den Salat schon hübsch auf den Tellern anrichten.

Dann den Teig in kleinen Portionen in einer geölten Pfanne zu Küchlein ausbacken. Aus der Pfanne sofort auf die Teller legen, den Salat mit Dressing beträufeln und frisch genießen.

Zutaten für vier Portionen 600 Gramm Erbsen 5 Gramm frische Minze 50 Gramm Schafskäse 60 Gramm Vollkorn-Semmelbrösel 1 Ei 5 Gramm Speisestärke 10 Gramm Schnittlauch 100 Gramm Naturjoghurt Saft einer Zitrone 200 Gramm Salatmischung (zum Beispiel mit Radieschen, Gurke, Kräutern, Blüten) 2 Esslöffel Öl Salz, Pfeffer, Zucker Cayenne

Linguine mit grünem Spargel, Erbsen und Zitrone

Wer Nudeln kochen kann, dem wird dieses Rezept mühelos gelingen. Die holzigen Enden des grünen Spargels abschneiden und die untere Hälfte eventuell schälen. Die Stangen in Streifen schneiden oder schälen. Zwiebel und Knoblauch schälen, beides in feine Würfel schneiden.

Linguine mit grünem Spargel, Erbsen und Zitrone. Quelle: Christian Behrens

Linguine nach Packungsanweisung in Salzwasser al dente kochen. Währenddessen dünste ich Zwiebel und Knoblauch in etwas Öl glasig. Dann streue ich unter Rühren das Mehl hinein, lösche mit Wein ab und fülle mit Milch auf. Ich gebe Saft und Abrieb der Bio-Zitrone hinzu, würze mit Salz und Pfeffer und verfeinere die Sauce mit Sahne. Knapp fünf Minuten vor dem Servieren kommen der streifig geschnittene Spargel und die Erbsen dazu.

Tipp: Unbedingt die Nudeln (gerne mit etwas Kochwasser) durch die Soße ziehen, damit die Pasta den Geschmack der Sauce gut annimmt. Mit gehackter Minze garnieren.

Zutaten für vier Portionen 400 Gramm Spaghetti 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 Bio-Zitrone 400 Gramm ausgepulte Erbsen 4 Stangen grüner Spargel 1 Esslöffel Öl 1 Esslöffel Mehl 250 Milliliter Milch 100 Gramm Sahne Salz, Pfeffer frische Minze etwas Weißwein

Avocado-Erbsen-Salat

Die schnelle raffinierte Nummer auf dieser Seite. Hat man Staudensellerie und Erbsen (und/oder Zuckerschoten) nämlich bereits vorab blanchiert und vorbereitet, bleibt die Küche kalt. Falls nicht, fallen vorab diese Arbeitsschritte an: Erbsen pulen, Zuckerschoten waschen und die harten Fäden ziehen. Staudensellerie waschen, in feine Stücke schneiden. Alles kurz in kochenden Salzwasser blanchieren, dann abgießen und in einer Schüssel mit Eiswasser abschrecken.

Avocado-Erbsen-Salat. Quelle: Christian Behrens

So geht es weiter: Ich halbiere die Avocados, entsteine und schäle sie, um sie dann in Scheiben zu schneiden. Mit etwas Zitronen- oder Orangensaft beträufelt, werden sie nicht braun. Die Schalotte ziehe ich ab und schneide feine Würfel oder hauchzarte Scheiben, Basilikum waschen und zupfen. Jetzt den Rest des Saftes, Senf, gehackten Ingwer, Chilipulver, Zucker, Salz und Pfeffer verrühren und kräftig abschmecken. Erbsen, Staudensellerie, Avocado, Schalotte und Kräuter mit dieser Marinade vermengen.

Dazu serviere ich Aioli und Kartoffelchips. Für mich passen Sorten wie „Salt and Vinegar“ oder „Seasalt and Black Pepper“ geschmacklich am besten.

Zutaten für vier Portionen 400 Gramm Erbsen (oder Zuckerschoten) Ingwer, haselnussgroßes Stück 3 Stangen Staudensellerie 2 Avocados etwas Zitronensaft 1 Schalotte 5 Stängel Basilikum 5 Esslöffel Saft (Zitrone oder Orange) 2 Esslöffel Öl 1 Teelöffel Senf Chilipulver Zucker Salz Pfeffer, frisch gemahlen 4 Esslöffel Aioli 60 Gramm Kartoffelchips

