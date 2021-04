Hannover

Sonne, Wolke, elf Grad und eine steife Brise – nach Frühling fühlt sich das derzeit nicht gerade an. Doch die Vorboten kommen aus niedersächsischen Gewächshäusern auf unsere Wochenmärkte – die Erdbeer-Saison ist in den Startlöchern. Karl-Heinz Friedel und das Team des Restaurants „Vier Jahreszeiten“ setzen für die NP-Serie „Kochen mit Hannovers Profis“ Erdbeeren in Szene.

Allerdings sollte man die Ware genau in Augenschein nehmen – und daran schnuppern: „Wenn die Erdbeeren nach nichts riechen, schmecken sie meistens auch nicht aromatisch“, weiß Friedel. Noch ein Tipp vom NP-Koch: „Außerdem sollten Sie keine Schalen mit Früchten kaufen, die schon in der Sonne standen. sie können schneller schlecht werden.“

Erdbeer-Brotsalat mit Feta und Pistazien

Erdbeer-Brot-Salat. Quelle: Christian Behrens

Das Brot in grobe Würfel schneiden und in etwas Olivenöl anbraten. Den Salat waschen und zupfen. Erdbeeren waschen, den Strunk entfernen und die Erdbeeren vierteln. Die Lauchzwiebeln in dünne Ringe schneiden und die Kräuter grob schneiden.

Alles vermengen und mit einem Dressing aus Olivenöl, Honig, Balsamicoessig, Salz und Pfeffer abschmecken und auf vier Teller verteilen. Den Fetakäse zerbröseln und auf den Tellern verteilen. Zum Schluss die Pistazien grob hacken und auf den Salaten verteilen.

Zutaten für vier Portionen ½ Ciabatta-Brot 80 Milliliter Olivenöl 1 Teelöffel Honig 1 Esslöffel heller Balsamicoessig 1 Kopf Romanasalat 400 Gramm Erdbeeren 2 Lauchzwiebeln ½ Salatgurke je eine Handvoll Petersilie, Basilikum und Minze 200 Gramm Fetakäse 30 Gramm Pistazien Salz, Pfeffer

Erdbeer-Parfait

Eisiges Erdbeer-Parfait. Quelle: Christian Behrens

Erdbeeren waschen und putzen. 500 Gramm Erdbeeren mit dem Puderzucker mischen und pürieren. Ein Drittel des Erdbeerpürees umfüllen und kalt stellen.

Eigelb, Puderzucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Crème fraîche und das restliche Erdbeerpüree unterrühren. Die Sahne steif schlagen und unter die Masse heben. Die restlichen Erdbeeren in kleine Würfel schneiden und ebenfalls unter die Masse heben.

Die Masse in eine Kastenform füllen und über Nacht einfrieren. Parfait in Scheiben schneiden – wenn es sich schlecht aus der Form löst, kurz in warmes Wasser tauchen. Die Scheiben mit der Erdbeersauce und ein paar frischen Erdbeeren garnieren und servieren.

Zutaten für vier Portionen 600 Gramm Erdbeeren 120 Gramm Puderzucker 4 frische Eigelb 200 Gramm Crème fraîche 500 Gramm Schlagsahne 1 Päckchen Vanillezucker

Knuspriges Erdbeer-Granola

Joghurt mit knusprigem Erdbeer-Granola. Quelle: Christian Behrens

Für das Granola Kokosöl in einem Topf schmelzen und den Ofen auf 170 Grad Umluft vorheizen. Alle Kerne und Nüsse sowie den Ahornsirup und das geschmolzene Kokosöl in eine Schale geben und vermengen. Anschließend so flach wie möglich auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen und für etwa 30 Minuten backen. Alle zehn Minuten das Granola durchrühren, damit es gleichmäßig karamellisiert. Das Granola aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.

Für die Erdbeerchips (gibt es im gut sortierten Einzelhandel auch fertig zu kaufen) den Backofen auf 80 Grad Umluft vorheizen. Erdbeeren abspülen, sehr gut mit Küchenkrepp trocken tupfen und in etwa drei Millimeter dünne Scheiben schneiden. Die Erdbeerscheiben mit dem Puderzucker vermengen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und im vorgeheizten Backofen 1,5 bis zwei Stunden trocknen lassen. Am besten sollte man die Ofentür mit einem Kochlöffel einen Spalt weit offen lassen, damit die Feuchtigkeit besser entweichen kann. Außerdem sollten die Erdbeerchips mehrmals gewendet werden, damit sie gleichmäßig trocknen können.

Zum Anrichten den Joghurt in Schalen aufteilen, Granola darüber geben und mit ein paar frischen Erdbeeren garnieren. Das Erdbeer-Granola kann man auch sehr gut als Topping für Salate nutzen.

Zutaten für vier Portionen Für das Granola: 350 Gramm Sonnenblumenkerne 400 Gramm Haferflocken 100 Gramm Kürbiskerne 75 Gramm Quinoa, gepufft 75 Gramm Mandelblätter 200 Milliliter Ahornsirup 80 Gramm Kokosöl Für die Erdbeerchips: 500 Gramm Erdbeeren 10 Gramm Puderzucker Außerdem: 500 Gramm Joghurt ein paar frische Erdbeeren

Keks-Sandwich mit Erdbeer-Quark

Keks-Sandwich mit Erdbeer-Quark. Quelle: Christian Behrens

Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Butter, Puderzucker, Vanillezucker und das Ei schaumig schlagen. Die restlichen Zutaten bis auf die Schokolade zugeben und verrühren. Anschließend die Schokolade unterheben und den Teig zu 16 Kugeln formen. Die Kugeln mit etwas Abstand auf zwei Backbleche mit Backpapier verteilen, 15 bis 20 Minuten backen und auskühlen lassen.

Für die Füllung Quark und Zucker verrühren. Die Erdbeeren in kleine Würfel schneiden und zum Quark geben. Die Sahne steif schlagen und unter die Quarkmasse heben. Den Zitronenabrieb hinzufügen und alles abgedeckt für rund eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Anschließend die Masse auf die Hälfte der Kekse aufteilen, mit der anderen Hälfte der Kekse abdecken und servieren.

Zutaten für vier Portionen Für die Kekse: 180 Gramm Weizenmehl (Typ 405) 120 Gramm Puderzucker 120 Gramm Butter 1 Ei (M) ½ gestrichenen Teelöffel Backpulver 100 Gramm Schokoladentropfen 2 Esslöffel Milch 60 Gramm weiße Schokolade, gehackt Zimt, Salz 1 Prise Vanillezucker Für die Füllung: 250 Gramm Speisequark 40 Gramm Zucker 120 Gramm Schlagsahne 150 Gramm Erdbeeren etwas frischer Abrieb einer Bio-Zitrone

