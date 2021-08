Hannover

Zum Frühstück sind Eier ein Klassiker – NP-Koch Robert Awakjan aus „Schuberts Brasserie“ in der Südstadt, macht mehr daraus. Zum Beispiel Eigelb-Ravioli und süße Zabaione. Und er verrät, wie man mit einem pochierten Ei eine Suppe verfeinert. Und eine weiße Aioli ganz ohne Eier zaubert!

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Eiern liegt in Deutschland übrigens aktuell bei 239 Stück im Jahr. In Deutschland werden von Hühnern 12,9 Milliarden Eier gelegt. 2020 stammten 1,6 Milliarden aus ökologischer Produktion – das ist ein Zuwachs um acht Prozent.

Weiße Aioli mit Ciabatta

Aioli mit Ciabatta. Quelle: Christian Behrens

Aioli ist eigentlich ein Ei-Klassiker. Die weiße Aioli ist die spanische Variante – und kommt ganz ohne Eier aus! Die Knoblauchzehen schälen. Zusammen mit der Milch und dem Senf in einen Rührbecher geben und mit einem Pürierstab schaumig aufmixen. Unter weiterem Einsatz des Pürierstabs wird das Öl tropfenweise zugefügt. Dieser Schritt sollte vor allem zu Beginn sehr langsam erfolgen. Nach und nach rührt man im dünnen, gleichmäßigen Strahl immer mehr von dem Öl zu der Milch und mixt die ganze Zeit über – bis die Masse mayoähnliche Konsistenz hat. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Frisches Ciabatta aufschneiden und mit der Aioli genießen.

Zutaten für 4 Portionen 100 Milliliter Milch, zimmerwarm 250 bis 300 Milliliter Rapsöl 2 bis 6 Knoblauchzehen (je nach Geschmack) ¼ Teelöffel mittelscharfer Senf ½ Teelöffel Salz weißer Pfeffer aus der Mühle 1 Esslöffel Zitronensaft Ciabatta-Brot (zum Beispiel aus einer Backgeschwister-Filiale)

Blumenkohl mit Eigelb-Ravioli und Nussbutter-Püree

Olivenöl, Eier, Eigelb und Salz mixen. Mehl und Semola in eine Rührschüssel geben und mit der Öl-Ei-Mischung einen Teig herstellen. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln (oder vakuumieren) und eine Stunde kaltstellen.

Dann den Teig in der Nudelmaschine oder mit einem Nudelholz sehr dünn ausrollen. Mit Hilfe einer großen Tasse oder einem Glas acht runde Nudelfelder ausstechen.

Blumenkohl mit Eigelb-Ravioli und Nussbutter-Püree. Quelle: Christian Behrens

Die vier Eier nacheinander vorsichtig trennen. Je ein Eigelb auf eine ausgestochene Nudelplatte legen und mit einer zweiten Nudelplatte zudecken. Das Ravioli-Päckchen ordentlich (ohne Luft!) verschließen, indem man die Ränder zusammendrückt. Die vier fertigen Ravioli auf mehliertes Backpapier in den Kühlschrank legen.

Für das Püree Butter in der Pfanne zerlassen und leicht nussig werden lassen, die Semmelbrösel dazugeben und etwas anbraten. Dann Brühe, Milch und die gepellten Eier dazugeben. Zu einem feinen Püree verarbeiten, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für 4 Portionen Für die Eigelb-Ravioli: 75 Gramm Mehl 125 Gramm Semola (Nudelgrieß aus dem gut sortierten Supermarkt) 5 Milliliter Olivenöl 2 Eier 2 Eigelb 2 Gramm Salz 4 Eier für die Füllung Für das Püree: 2 hartgekochte Eier 125 Gramm Butter 100 Gramm Semmelbrösel 150 Milliliter Gemüse Brühe 50 Milliliter Milch Für den Blumenkohl: 1 kleiner Blumenkohl 100 Gramm Butter Muskatnuss, gerieben Salz und Pfeffer 1 Bund krause Petersilie

Blumenkohl von den äußeren Blättern befreien und halbieren. Von der angeschnittenen Hälfte vier je einen Zentimeter dicke Scheiben runterschneiden. Nacheinander in Butter anbraten, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. In einem Topf Wasser zum Kochen bringen, salzen.

Gebratenen Blumenkohl in die Mitte eines flachen Tellers platzieren. Mit dem Löffel drei Nocken aus dem Nussbutter-Püree formen und auf dem Blumenkohl verteilen. Die Ravioli drei bis vier Minuten kochen und vorsichtig mit einer Schaumkelle herausnehmen. Ravioli auf den Blumenkohl setzen. Mit Petersilie garnieren.

Pochiertes Landei mit Spinat und getrüffelter Kartoffelsuppe

Für die Suppe Kartoffeln, Knoblauch, Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. In einem Topf die Butter zerlassen und das Gemüse darin andünsten, dann salzen. Mit Weißwein ablöschen und einmal aufkochen, die Brühe dazugeben und 20 bis 30 Minuten köcheln lassen. Wenn die Kartoffeln gar sind, alles mit einem Pürierstab fein mixen, Trüffelpaste und Sahne dazugeben und nochmal durchpürieren.

Pochiertes Landei mit Spinat und getrüffelter Kartoffelsuppe. Quelle: Christian Behrens

Für den Spinat Schalotten und Knoblauch in kleine Würfel schneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen, Schalotten und Knoblauch darin glasig dünsten. Gewaschenen und trocken geschleuderten Spinat dazugeben und drei Minuten schmoren. Mit Salz, Muskat und Pfeffer abschmecken.

Für die pochierten Eier Wasser und Essig in einem breiten Topf aufkochen. Die Hitze reduzieren, sodass nur kleine Bläschen an die Wasseroberfläche steigen. Die Eier nacheinander in einer Schüssel aufschlagen und portionsweise in das siedende Wasser gleiten lassen. Nach drei bis vier Minuten mit einer Schaumkelle aus dem Topf nehmen und mit etwas Salz würzen.

Zutaten für 4 Portionen Für die Kartoffelsuppe: 1 Knolle Trüffel (Feinkostabteilung) Gartenkresse 2 kleine Zwiebeln 400 Gramm Kartoffeln (mehlig kochend) 2 Esslöffel Butter 1 Esslöffel Salz 150 Milliliter Weißwein 800 Milliliter Gemüsebrühe 100 Milliliter Schlagsahne 4 Esslöffel Trüffelpaste (im gut sortierten Supermarkt) Für den Spinat: 400 Gramm Babyspinat 2 Schalotten oder kleine Zwiebel 2 Zehen Knoblauch 100 Gramm Butter Muskatnuss Salz, Pfeffer Für die pochierten Eier: 4 Eier 4 Esslöffel Essig 1 Liter Wasser Salz 1 Packung Gartenkresse zum Garnieren

Zum Anrichten in einem tiefen Teller ein Nest aus Spinat formen, das pochierte Ei darauf legen, mit Kartoffelsuppe aufgießen und etwas Trüffel drüber reiben. Mit Gartenkresse ausgarnieren.

Zabaione-Mousse mit marinierten Waldbeeren

Die Gelatine in reichlich kaltem Wasser einweichen. Eigelbe mit Puderzucker in einer Metallschüssel cremig rühren, Marsala und Zitronenabrieb einrühren. Über einem heißen Wasserbad so lange mit dem Schneebesen oder Rührgerät schlagen, bis die Masse dickschaumig ist und sich das Volumen verdoppelt hat.

Hannover, Food-Serie "Eierspeisen" mit Robert Awakjan in Schuberts Brasserie ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Die Gelatine ausdrücken und in einem kleinen Topf sanft erhitzen und so auflösen, zur Zabaione geben und unterrühren. Auskühlen lassen, dann die steif geschlagene Sahne unterheben. Masse in eine Schüssel füllen und im Kühlschrank drei bis vier Stunden gelieren lassen.

Für die Beeren Grand Manier und Puderzucker glatt rühren. Beeren waschen, trocken tupfen und mit der Likör-Zucker-Mischung marinieren.

Beerenragout mittig auf den Teller legen. Mousse in einen Spritzbeutel geben und auf die Beeren spritzen. Getrockneten Beeren darüberstreuen und mit Zitronenverbene dekorieren.

Zutaten für 4 Portionen 2 Eigelbe 50 Gramm Puderzucker 50 Milliliter Marsala 1 abgeriebene Bio-Zitronenschale 2 Blätter Gelatine, weiß 25 Gramm Schlagsahne, steif geschlagen Für die Beeren: 100 Gramm Himbeeren 100 Gramm Johannisbeeren 100 Gramm Blaubeeren 2 EsslöffelPuderzucker 1 Esslöffel Orangenlikör (Grand Marnier) getrocknete Beeren zum Garnieren (bio) Zitronen- verbene (bio)

Von NP