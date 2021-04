Hannover

Der Schaum auf den Biergläsern macht Appetit auf ein kühles Pils, man glaubt fast, das Klirren der Gläser zu hören, Gelächter, Hintergrund-Geraune. Dabei sind es nur stille Fotos, die in den vielen Butzenscheiben der Fassade der „Rumpelkammer“ am Lister Platz kleben. Und Stille herrscht auch im Gastraum, den Enzo Fumiento (60) an diesem Tag aufschließt, um die Tür gleich wieder hinter sich abzusperren. „Einmal in der Woche komme ich, um die Bierleitungen zu reinigen“, sagt er. Und es liegt Traurigkeit in seiner Stimme.

Seit November ist die „Rumpelkammer“ dicht. „Was soll ich auch machen? Wir haben ja nur Getränke“, sagt der Wirt, der in diesem Jahr eigentlich gleich zwei Jahrestage zu einem Jubiläum zusammenführen wollte. Seinen 60. Geburtstag plus 40 Jahre „Rumpelkammer“ – die 100 wäre rauschend gefeiert worden. Was blieb, wäre Glühwein to go gewesen. „Aber den dürfen die Leute ja erst um die Ecke des Geschäfts trinken.“

Fumiento hat Sehnsucht nach „Rumpelkammer“-Leben

Fumiento vermisst seine Gäste, seine Gäste vermissen ihn. „Die Fotoaktion war erst als Joke gedacht“, erinnert sich der Wirt an die ersten Bilder, die er auf Anregung eines Stammgastes vor sechs Wochen aufklebte. „Ich mag Menschen und das Leben“, sagt er mit Inbrunst. „Mir fehlt das.“ Er hat Sehnsucht nach dem Trubel auf den Bildern, die entweder vor Corona oder in der Leichtigkeit des Sommers 2020 in der Kneipe entstanden. Viele Lister erkennen sich darauf wieder. „Die Leute bleiben stehen und gucken“, sagt Fumiento und schmunzelt.

Pflichttermin: Enzo Fumiento muss einmal in der Woche Wasser durch die Bierleitungen laufen lassen. Quelle: Frank Wilde

Etwa 35 Fotos hängen in den Fenstern, bekannte Gesichter wie Sängerin Anca Graterol sind darunter, Nachbarn, Stammgäste, Freunde. Fumiento, der in normalen Jahren auch Weihnachtsmarkt und Lister-Meile-Fest organisiert, wäre bereit, für sie wieder die Türen zu öffnen: Schon im März hatte er die Terrasse („Es gibt grünes Licht von der Stadt, dass ich wieder 45 statt 30 Außenplätze anbieten darf“) mit neuem Windschutz vorbereitet, die frischgestrichenen Stehtisch-Fässer in coronakonformen Abständen aufgestellt.

So langsam könnte es losgehen… Fässer sind neu gestrichen, neuer „Zaun“ für unsere Außengastronomie ist auch schon auf dem Weg… Posted by Rumpelkammer on Monday, March 8, 2021

Aber: „Das lange Warten zehrt“, sagt Fumiento mit ein wenig Resignation, „die Energie geht langsam raus.“ Das sieht man auch auf dem Bild, das NP-Fotograf Michael Wallmüller für sein Fotobuch „Still“ geschossen hat – darin hat er Porträts von Wirtinnen und Wirten in leeren Gasträumen als Corona-Dokumentation gesammelt.

Aufgeben will Fumiento, der sich mit langen Spaziergängen mit seinem Hund bei Laune hält, nicht. „Die staatlichen Hilfen kamen spät, aber ab Januar hat sich was bewegt.“ Außerdem habe er auch in der Vergangenheit Klippen umschifft. „Wir kämpfen ja gegen das Klischee der Eck-Kneipe, haben uns immer wieder neu erfunden und junges Publikum angelockt“, sagt er stolz. „Und ich habe Reservierungen ohne Ende für den Tag, an dem wir das erste Mal öffnen dürfen.“

200 Namen hängen vor dem „Parga“ in Linden

Die Geschwister George und Katerina Raptis vom Restaurant „Parga“ in Linden-Mitte können ihren Gästen wenigstens eine kleine Freunde machen – „Heike-Teller“ (Hähnchenbrust mit grünen Bohnen) oder Gerichte namens „Reiner“ (Suzuki, Lammkotelett, Leber mit Reis) oder „Alexa“ (überbackenes Gemüse) kann man von donnerstags bis sonntags abholen und zuhause verspeisen. „Das sind alles Namen von Stammgästen“, erklärt George Raptis die ungewöhnlich klingende griechische Speisekarte. „Zum Teil ganz individuelle Zusammenstellungen.“

George (mit Töchterchen Zoe) und Katerina Raptis sagen mit dem Plakat den „Parga“-Gästen Danke. Quelle: Michael Wallmüller

Eine Institution: Papa Stavros gründete das Lokal vor mehr als 30 Jahren. „Parga – seit 1987“ ist auch der offizielle Titel des Restaurants. Seine Kinder halten den Betrieb trotz Corona am Laufen – wir wollen ja nicht in Vergessenheit geraten“, erklärt der 40-jährige George. „Außerdem macht es Spaß, mit den Gästen zu reden – auch wenn es nur durch das Fenster ist. Wir geben Essen, sie geben uns Liebe.“

Und die „Parga“-Betreiber bedanken sich für diese Emotionen und die Treue: An der Fassade hängt ein etwa zwei Meter hohes Plakat – groß die Telefonnummer für das To-go-Angebot, darunter 200 Namen von Kunden. „Besondere Zeiten – außergewöhnliche Möglichkeiten“, haben die Raptis-Geschwister dazugeschrieben.

Zufallsgenerator wählt „Parga“-Gäste aus

Lukas, Oliver und Tanja haben bestellt. Und viele mehr. „Ich hatte 400 Namen notiert, aber wir wollten nicht selber entscheiden – der Zufallsgenerator in der Druckerei hat 200 Namen herausgefiltert“, sagt George Raptis über die Aktion, mit der das Team „Danke“ für die Unterstützung sagen möchte. „Viele finden sich wieder und posten das in den sozialen Medien“, freut er sich über die Resonanz. Einziges Problem: „Wenn wir wieder aufmachen dürfen, muss das Plakat weg – es hängt genau vor einem Fenster.“

Von Andrea Tratner