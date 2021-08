Hannover

Ambiente: Etwas versteckt liegt das „Tandure“ direkt am Ihmeufer. Entweder nimmt man die Treppe links neben dem „Harp“, oder man nähert sich über einen eher industriell wirkenden Hinterhof-Parkplatz. Das Lokal selbst ist ein Schachtelbau mit sonnengelbem Anstrich, Butzenglas-Scheiben und orientalischen Ornamenten.

Drinnen ist 90er-Jahre-Reizüberflutung angesagt: Eine Art Markt-Fuhrgespann steht in der Mitte, beladen mit Decken, Körben und riesigen Linsensäcken. An der Decke sehen wir kreisrunde Gemälde, die den Blick auf die Erde inszenieren, an den Wänden gigantische Landschaftsszenen, Amphoren, Skulpturen. Viel Augenfutter, das zwar etwas altmodisch, aber bei all dem Hype um instagram-tauglich eingerichtete Lokale fast erholsam wirkt.

Viel Augenfutter: So sieht das „Tandure“ innen aus. Quelle: Frank Wilde

Aber im zweiten Corona-Sommer kommt es ja auch nicht auf das Innen-, sondern auf das Außenleben an: Und hier punktet das türkische Traditions-Restaurant mit einer gigantischen Terrasse. Ein Pavillon bietet Platz für lange Tafeln, die kleinen Tische sind mit Läufern und Vasen sorgfältig eingedeckt. Eine Wucht ist der Blick auf den Fluss und das gegenüberliegende Ufer – hier sind gerade erst die modernen Ohe-Höfe entstanden.

Service: Ein lauschiger Augustabend, die Terrasse ist voll besetzt, das Stimmengewirr international. Die Kellner haben die Lage im Griff, der Service ist eingespielt. Und hat auch noch Zeit, uns charmant zu erklären, warum Position 118 auf der Karte übersetzt „Der Imam ist in Ohnmacht gefallen“ heißt – natürlich, weil er so begeistert von dem Gericht war. Pünktlich im ersten Dämmerlicht werden Kerzen auf den Tischen verteilt, zum Abschluss des Mahls spendiert die Küche noch ein Tellerchen mit Honig- und Wassermelone.

Fruchtig: das Dessert- und Früchteangebot. Quelle: Frank Wilde

Essen & Trinken: „Spezial Mezze“ (acht Euro) ist ein guter Einstieg. Die beiden Knusperröllchen aus Blätterteig mit Schafskäsefüllung und Kräutern sind noch leicht warm und köstlich, auf dem Teller reihen sich Hummus, Joghurt-Kräutercreme, gegrillte Zucchini- und Auberginenscheiben, ein Mus aus feurig gewürzten Tomaten und Schafskäse.

Der „ohnmächtige Imam“ in der Vorspeisenvariante (acht Euro) ist ein Auberginenschiff mit pikanter Füllung aus Tomaten, Zwiebeln, Paprika und Pinienkernen, deren Reste wir gerne mit Brot auftunken. Achtung, die mitgelieferte Peperoni war in unserem Fall ultrascharf, der kühl-säuerliche Joghurt-Drink Ayran (zwei Euro) tat gut.

Geräumig: Auf der Terrasse des Lokals ist viel Platz. Quelle: Frank Wilde

Wir lassen uns vom Kellner den Kebab-Klassiker „Cukurova“ (16 Euro) empfehlen. Das pikant gewürzte Fleisch ist laut Speisekarte per Hand mit dem Rollmesser gehackt, der Lammgeschmack dezent. Das Auberginengemüse hat sich mit einem ganzen Kräutergarten vereint, der frische Knoblauchjoghurt ist der ideale Begleiter. Das „Tandure“ macht auch Veganer glücklich: „Bamya“ (14 Euro) sind Okraschoten im Tontopf geschmort mit Pinien und Korinthen – eine Köstlichkeit aus dem Lehmofen, begleitet von bissfestem Bulgur, der die Schärfe mildert.

Fazit: Kräuter und Gewürze aus 1001 Nacht – das „Tandure“ ist seit mehr als 30 Jahren eine Wohlfühloase in Linden. Mit gutem Service und unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis.

Wertung: Ambiente 6 von 8, Service 6 von 8, Essen und Trinken 7 von 8.

Tandure, Deisterstraße 17d, 30449 Hannover, Telefon 0511/453670.

Öffnungszeiten: derzeit mittwochs bis montags 12 bis 24 Uhr.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Restaurant ist barrierefrei

Wie bezahlen? bar, EC, alle Kreditkarten

Von Andrea Tratner