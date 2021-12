*28.08.74 in Forggia (Italien). Schon mit 14 Jahren verlässt er die Heimat. Mit 18 Jahren arbeitet er im „Rotonda“, lernt alles, was ein Restaurantleiter wissen muss. 2009 eröffnet er das „Abendmahl“, wechselt 2018 aber in das kleine „Raffaele’s“ (Geibelstraße 45, Telefon 0178/4905629). Geöffnet ist Montag bis Sonnabend von elf bis 21 Uhr. Auf der Karte stehen „mediterrane Originalrezepte“ wie Fettucine al Ragu (10,50 Euro) oder Scaloppina Pizzaiola (12,50 Euro). Infos unter www.raffaeles-hannover.de