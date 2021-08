Hannover

Geht ins Ohr, bleibt in Erinnerung: Die NP empfiehlt acht Podcasts, bei denen im Sommer garantiert keine Langeweile aufkommt. Von Familientherapie bis Gruselfaktor ist alles dabei.

„Hey Amira“, Amira Pocher mit wechselnden Gästen, jeden zweiten Mittwoch bei Audionow.

Die Autorin: Amira Pocher ist mehr als der Sidekick ihres bekannten Mannes Oliver. Der Comedian und die Stylistin hatten sich 2016 über die Dating-App Tinder kennengelernt, das Paar ist seit 2019 verheiratet und hat zwei Kinder.

Podcast amt Quelle: Screenshot

Das Angebot: Der gemeinsame Podcast „Die Pochers hier“ ist ein viraler Hit, mit dem humorvollen Gekabbel zwischen Eheleuten bespielen beide inzwischen auch die großen Bühnen. Die 28-jährige Österreicherin entpuppte sich als Podcast-Naturtalent, das vor Ideen nur so sprudelt. In „Hey Amira“ hat sie in bislang 13 Folgen ein Themenspektrum behandelt, das von Botox bis Mobbing reicht, das Datingregeln oder Mobbinghilfe behandelt. Hörer können per Sprachnachricht Fragen an Amira schicken, die sie mit Experten aus den entsprechenden Fachbereichen bespricht. Pocher offenbart aber auch Innenansichten ihres Lebens, berichtet über Panikattacken und den Speiseplan der Familie. Ein Podcast wie eine beste Freundin.

Der Liebes-Ausweg

„Liebesrausch“, Paartherapeut Christian Hemschemeier im Gespräch mit RND-Redakteurin Caro Burchardt, neue Folgen jeden zweiten Sonntag über rnd.de und verschiedene Plattformen.

Die Autoren: Paartherapeut Christian Hemschemeier ist Fachmann auf dem Gebiet der toxischen Beziehungen, die sich durch Suchtcharakter auszeichnen. Der Psychotherapeut zeigt Wege aus solchen Sackgassen auf und eröffnet Perspektiven zu gesunden Beziehungsformen.

Podcast amt Podcast amt Quelle: RND

Das Angebot: Liebe und Leid liegen für viele Menschen seit jeher dicht beieinander. Dabei kennt „wahre Liebe gar keine Opposition“, sagt Hemschemeier. Im Podcast „Liebesrausch“ will er im Gespräch mit RND-Redakteurin Caro Burchardt (macht auch den Sex-Podcast „Ach, komm“ mit Ann-Marlene Hartung) Optimismus in Sachen Partnerschaft streuen, um den „Liebes-Chip“ neu zu programmieren. Er gibt pragmatische Datingtipps, einen Überblick über moderne Beziehungsformen und die unterschiedlichen Bindungsstile.

Die Familientherapie

„Synapsen Mikado – Gespräche mit einer 13-Jährigen“, Michael Mittermeier plaudert mit Tochter Lilly, neue Folgen immer freitags über Audionow.

Die Autoren: Seit seinem Durchbruch mit „Zapped“ Ende der 90er ist der bayerische Comedian Michael Mittermeier eine feste Größe der Humorbranche. Tochter Lilly war schon Thema in seinem Buch „Achtung Baby!“, jetzt ist die 13-Jährige in der Pubertät – und gibt Papa Kontra. Mama Gudrun ist auch dabei, hält sich aber trotz radiotauglicher Kuschel-Stimme im Hintergrund.

Podcast amt Quelle: Screenshot

Das Angebot: Einblicke in das Innenleben fremder Wesen. Was geht in den Köpfen von Teenagern vor? Schon im ersten Lockdown 2020 begeisterten die Mittermeiers mit einem Youtube-Format die Zuschauer. Im Podcast geht es um die Hochs und Tiefs der Woche, Schule unter Corona-Bedingungen, Klimakrise und Flutkatastrophe oder Lillys Leidenschaft für Pizza. Man erfährt aus erster Hand viel über die Prioritäten im Leben von Teenagern – und worüber in anderen Familien gestritten wird.

Der Gruselfaktor

„Weird Crimes“, Visa Vie und Ines Anioli über absurde Kriminalfälle, jeden zweiten Donnerstag auf allen Podcast-Plattformen.

Die Autorinnen: Visa Vie (Charlotte Mellahn) ist Rapperin, Moderatorin, Schauspielerin – und True-Crime-Junkie. Die Ergebnisse ihrer akribischen Recherchen erzählt sie Comedienne und „Podcast-Goddess“ Ines Anioli. Die Frauen kennen sich seit zehn Jahren, entsprechend vertraut ist die Gesprächsatmosphäre. Die Idee entstand ja auch während einer Autofahrt, als Visa Vie der Freundin von einem Sniper erzählte, der auf 800 Autos schoss.

Podcast amt Quelle: Screenshot

Das Angebot: Abtauchen in kriminelle Machenschaften, reinschnuppern in mörderische Leidenschaften. Visa Vie stürzt sich zum Beispiel in die unglaubliche Geschichte der „Krypto Queen“ Ruja Ignatova, die Millionen einsackte, indem sie Menschen eine (gar nicht existierende) Bitcoin-Alternative verkaufte. Gänsehaut macht der „Schachbrettmörder“, der russische Seifenopern liebt und schon als Jugendlicher plant, 64 Menschen zu ermorden. Extrem gruselig!

Die Weinlese

„Terroir & Adiletten – der Weinpodcast“, neue Folgen immer donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen

Die Autoren: Harry ist Rapper und DJ – und hat von Wein keine Ahnung, wie er selber offen zugibt. Willi Schlögl ist Gastronom und Top-Sommelier – und will sein Fachwissen an interessierte Hörerinnen und Hörer weitergeben. Aber ohne erhobenen Zeigefinger. Zwei coole Tattoo-Typen mit viel Sinn für Humor.

Podcast amt Quelle: Screenshot

Das Angebot: Das Spiel mit den größtmöglichen Gegensätzen. Harrys Ziel, der bislang eher im Späti eingekauft hat: In Zukunft souverän im Restaurant den richtigen Tropfen bestellen. Er ist Stichwortgeber und stellt ohne Beißhemmung die einfachen Fragen („Was bedeutet eigentlich dieses brut“). Schlögl debattiert mit bekannten Winzerinnen und Winzern über ihre Produkte, die Wetter-Risiken, Riesling und Weinfeste. In Folge zwei erfährt man, welche Rolle die Mondphase auf dem Bio-Gut Oggau spielt. Verrückt und lehrreich. Ein Podcast, der Durst macht – immer wieder hört man Gläser klirren.

Die Politik-Durchblicker

„Geyer & Niesmann – der politische Wochendurchblick“, immer freitags neue Folgen über rnd.de oder Plattformen wie Open Spotify.

Die Autoren: Die Journalisten Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadt-Presse und Politik-Betrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Polit-Peinlichkeiten wirklich steckt. Das Motto: „Politik, kein Gelaber“.

Podcast amt Podcast amt Quelle: RND

Das Angebot: Immer nah am Tagesgeschehen. In der aktuellen Folge ist Star-Podcaster Thilo Jung zu Gast, es geht es um Armin Laschets Krisentauglichkeit, Annalena Baerbocks Angst vor der eigenen Courage, Abschiebungen nach Afghanistan, den Streit um die Ständige Impfkommission.

Die Politikredakteure holen sich prominente Gäste dazu: Harald Schmidt, Wladimir Kaminer, Fabian Köster und Lutz van der Horst haben schon mitdiskutiert.

Der Seelenstriptease

„Stahl aber herzlich“, Psychologin Stefanie Stahl hilft bei Problemen, neue Folgen alle zwei bis drei Wochen bei Audionow.

Die Autorin: Der Bestseller „Das Kind in dir muss Heimat finden“ machte Stefanie Stahl zum Star unter den Psychotherapeuten, das Buch steht seit 2015 in den Charts. Sie gibt Seminare, betreibt auch einen eigenen Youtube-Kanal.

Podcast amt Quelle: Screenshot

Das Angebot: Auf der Couch mit Stefanie. In jeder Folge befasst sie sich mit 30-jähriger Therapieerfahrung mit dem Problem eines Menschen, der sich auf den Seelen-Striptease einlässt. Es geht um Liebe und Kummer, Bindungsangst und Selbstzweifel, Depression oder emotionale Abhängigkeit. Stahl geht den individuellen Problemen auf den Grund. Und hat eine Botschaft: Man kann Erkenntnisse für das eigene Leben gewinnen, wenn man den „Sitzungen“ anderer Leute lauscht – und vielleicht die Scheu ablegen vor dem Schritt, Hilfe zu suchen. Interessant: In der aktuellen Folge ziehen vier frühere „Klienten“ Bilanz und erzählen, was Stahls Tipps gebracht haben.

Die Männerabende

„Baywatch Berlin“, Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt, Thomas Schmitt, immer freitags auf allen Plattformen.

Die Autoren: Late-Night-Talker Klaas Heufer-Umlauf ist einer von drei „Medienfuzzis“ in diesem Podcast. Er sabbelt mit seinen Freunden Jakob Lundt (TV-Produzent) und Thomas Schmitt (Kreativ-Produzent) seit November 2020, es sind bereits 87 Folgen auf dem Markt – quasi schon ein Unterhaltungs-Klassiker.

Podcast amt Quelle: Screenshot

Das Angebot: Worum es geht? Alles und nichts. Aber immer um das echte Leben. Kaffeekapseln oder Siebträger-Skills, olympische Nachrichten aus dem Sommerloch, Urlaubs-Abzock-Jäger auf dem TV-Sender Kabel eins, aktuelle Kino-Hits wie „Suicide Squad“, Unterhaltszahlungen des Wendlers und allerlei anderen Unsinn. Die putzige Titelmelodie aus dem Synthesizer ist eine Reminiszenz an die 80er-Jahre, auch wenn Rettungsschwimmer im Podcast eigentlich keine Rolle spielen. Die drei Gute-Laune-Bären plaudern auch gerne mal über Ereignisse hinter den TV-Kulissen ihrer Shows – und beim „Duell um die Welt“ mit Joko Winterscheidt ist einiges passiert. Lustige Männerabende mit viel Selbstironie.

Von Andrea Tratner