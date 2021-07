Hannover

Als Kind hat er einiges von Amerika gesehen: San Francisco, Los Angeles und andere Ecken Kaliforniens, außerdem ging es mit den Eltern mal nach Texas. Auf der anderen Seite der Staaten, an der Ostküste, war Patrick Decker (43) allerdings noch nie. Umso erstaunlicher, dass der Mann mit der Schiebermütze in New York, genauer gesagt in Brooklyn, seit sieben Jahren ein Stern am dortigen Radiohimmel ist. Als DJ Oonops ist er alle zwei Wochen bei Brooklyn Radio auf Sendung, am 2. Juli sogar schon mit der 131. Radioshow.

„Ich habe den Sender selbst oft gehört“, erzählt Decker im Gespräch mit der NP. Mit Soul, Funk, Hip-Hop und Jazz traf die Musik seinen Nerv. Irgendwann schrieb er die Macher in Amerika an, schickte eigene Mixe mit – und erhielt Antwort. „Das Feedback war super positiv.“ Zunächst durfte Decker alias DJ Oonops als Gast dreimal das Programm bestücken, bekam darauf mit „Oonops Drops“ seine eigene Sendung.

Auflegen: Hier macht Patrick Decker aka DJ Oonops für die einstige Party-Reihe „This Is Linden“ in der Faust Musik. Quelle: Oonops Drops

Und die lief so gut, dass ein regelmäßiges Format folgte. Mit großem Erfolg. „Das hat sich rumgesprochen. Irgendwann musste ich nicht mehr nach Gastbeiträgen für meine Sendung suchen, sondern viele Musiker haben selbst gefragt, ob sie mitmachen können.“ Bislang hatte er Künstler wie die Trip-Hop-Band Morcheeba zu Gast, DJ Thomilla (47), Friction (43, DJ der Band Freundeskreis), das Produzentenduo Coldcut (haben schon mit Lisa Stansfield, 55, und Ofra Haza, †42, zusammengearbeitet) sowie die neuseeländische Kombo Fat Freddy’s Drop. Ein Dominoeffekt wurde in Gang gesetzt, Mund-zu-Mund-Propaganda der Branchengrößen brachten Oonops immer mehr internationale Stars aus der Szene in die Sendung.

Patrick Decker *2. September 1977 in Hannover. Er wächst in Velber (Seelze) auf, macht am Georg-Bücher-Gymnasium 1997 Abitur (Schnitt 2,3). Eigentlich will er Medizin studieren, wählt dann aber Biologie. Das macht er bis zum Vordiplom, sattelt dann auf Industriedesign an der Fachhochschule um. Nach dem Diplom macht er sich mit einem Kumpel selbstständig. Seine Liebe zur Musik beginnt mit Heavy Metal, durch Bands wie Cypress Hill und Rage Against the Machine entdeckt er Soul und Hip-Hop für sich. Er besitzt 6000 Platten. Seit seinem zehnten Lebensjahr spielt er Tischtennis, wurde unter anderem Norddeutscher Meister. Mit seiner Frau Lisa (41) und den drei Kindern (11,15,17) lebt er in Badenstedt. Infos unter www.oonopsdrops.com

Jahrelang fuhr der 43-Jährige mit seinen Interessen mehrgleisig: Decker arbeitete nach dem Hochschul-Diplom als Industriedesigner und widmete sich der Musik, er legte unter anderem im Lindener „Bronco’s“, dem mittlerweile geschlossenen Club „3Raum“ und in der Cumberlandschen Galerie im Schauspielhaus auf, brütete über immer neuen Klängen. Und wie bei so vielen Menschen in den vergangenen Monaten auch, löste Corona neue Denkprozesse bei dem dreifachen Vater aus. „Wofür mache ich das Ganze? Will ich weiter als Designer arbeiten?“ Das habe er sich zuletzt immer häufiger gefragt.

Trägt seinen Schmuck: Schauspielerin Denise M'Baye. Quelle: Patrick Decker/ Oonops

Decker traf mehrere Entscheidungen, wie er sein kreatives Leben weiterführen möchte: Er erhielt über Nexster, dem Entrepreneurship-Center der Hochschule Hannover, ein Stipendium, gründete ein eigenes Label. Darüber veröffentlicht er nicht nur Musik, sondern auch diverse Accessoires: Mit dem Hamburger Label Goldmeise (dahinter steckt die Hannoveranerin Julia Heins) kreierte er Statement-Ketten aus Baumwollseil, auch Hannovers Schauspielerin Denise M’Baye (45) trägt ein Exemplar mit der Aufschrift „Soul“.

Außerdem überlegt sich Decker Designs für T-Shirts und Pullis, fertigt Baumscheiben in Vinylform an – darauf sind Zitate rund ums Essen graviert, die Scheiben sind als Topfuntersetzer gedacht. „Als Designer fallen mir immer mehr Dinge für meine Produktlinie ein.“

Erscheint am 2. Juli: Das Album „Serendipity“. Quelle: Oonops Drops

Nicht nur die geht ab dem 2. Juli an den Start: Mit „Serendipity“ veröffentlicht Decker unter seinem Label fünf Singles sowie ein erstes Album. Darauf zu hören ist allerdings nichts von ihm, sondern von seiner Frau Lisa (41). „Sie macht Musik, seit sie Teenager war“, erzählt er, „sie hat die Stücke selbst geschrieben, arrangiert und gesungen.“ Ebenfalls darauf zu hören ist die japanischen Band Nautilus, die in ihrer asiatischen Heimat den Jazzhimmel erobert hat. Alles im allem eine glückliche Fügung, „was das englische Wort ‚Serendipity’ übersetzt ja auch bedeutet“, so Decker lachend.

Spannend: Sein Label ist komplett nachhaltig. Heißt: Für die Platten wird nur recyceltes Vinyl genutzt, außerdem beteiligt er sich an der Initiative „One Percent for the Planet“ (ein Prozent für den Planeten) – ein Prozent des Umsatzes geht an Umweltschutz-Projekte. Jetzt fehlt auf Deckers kreativer Landkarte fast nur noch der Besuch in Brooklyn!

