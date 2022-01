* 9. April 1978 in Hannover. Von 1996 bis 1999 absolviert er eine gastronomische Ausbildung im Mövenpick am Flughafen. Danach geht es ins Mövenpick am Kröpcke und darauf ins „Pier 51“. Es folgen Jahre in Berlin. Milisic kehrt zurück nach Hannover und arbeitet unter anderem im „Hofgeflüster“ am Ballhof in der Altstadt. Vor vier Jahren fällt er die Entscheidung, sich mit dem „Corner“ (Velberstraße 10, Telefon 0511/592006233) selbstständig zu machen. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von neun bis 19 Uhr, an den Wochenenden von zehn bis 19 Uhr. www.cornerhannover.de