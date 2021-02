Hannover

Weil derzeit fast jedem Menschen die Abwechslung fehlt, bietet Frank Noller (47) so oft wie möglich etwas Neues an. Im November und Dezember ergänzte er die Karte seines australischen Restaurants „Outbax Spirit“ um Enten- und Gänsebraten, an Silvester bot er australisches Raclette zum Mitnehmen an.

Seit Januar setzt der Gastronom auf Hausmannskost und bereitet im Wechsel Königsberger Klopse, Rouladen und andere deftige Kost zu. Und weil in der Nacht zum 8. Februar der „Super Bowl“ übertragen wird (einen Vorbericht lesen Sie hier), kann man am Groß-Buchholzer Kirchweg auch an diesem Sonntag die Rippchen mit Coleslaw-Salat und Kartoffel-Wedges ordern – die gibt es sonst nur freitags und sonnabends. „Spare Ribs und Football – das passt doch zusammen“, sagt der gelernte Koch. Am 4. März existiert sein Lokal 13 Jahre lang, „Vielleicht biete ich dann ein ,Best of’ aus all den Jahren“, überlegt er.

Anzeige

Australien meets Fachwerk: das Restaurant am Groß-Buchholzer Kirchweg. Quelle: Frank Wilde

Auch wenn er Optimist ist: Die mangelnde Planbarkeit belastet den Gastronomen. „Wenn wir bis Ostern nicht öffnen dürfen, wird es sehr eng.“ Januar und Februar seien in der Branche ohnehin ruhige Monate, in denen kein Wirt mit enormen Umsätzen rechnet. „Aber wenn der Frühling kommt, läuft das Geschäft rund.“ Das dürfe der Gastronomie nicht genommen werden, sagt Noller: „Wir haben schon im November und Dezember Verluste gemacht. Das sind unsere stärksten Monate.“

Party-Kulisse: Aber auch im „Outbax“ ist es still geworden. Quelle: Frank Wilde

Teile des Personals sind in Kurzarbeit. Im Lokal brennt nur die Notbeleuchtung, die Heizung ist abgestellt, das Team trägt Thermowesten. „Wir müssen eben sparen“, sagt Noller, dem der Trubel des normalen Lebens fehlt. „Es ist so still geworden!“

Ihn hält die Solidarität seiner Stammgäste aufrecht. „Die kommen auch aus Sehnde und Stöcken angefahren, manche haben sich extra Styroporkisten für den Transport der Speisen im Auto gekauft.“ Einer habe ihm neulich gesagt: „Ihr wart immer richtig tolle Gastgeber. Jetzt müssen wir richtig tolle Gäste sein.“ Solche Momente rühren Noller: „Das ist „herzzerreißend schön“.

Von Julia Braun