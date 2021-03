Hannover

Eigentlich war es nur der Arbeitstitel in der Planungsphase. „Aber irgendwann hatten wir uns alle an ,Olze kocht’ gewöhnt“, sagt Namensgeberin Barbara Olze (37) amüsiert. Und es passt ja auch: Die veganen Online-Kochkurse, die die Projektarbeiterin des Umweltzentrums Hannover unter diesem Titel anbietet, haben einen unkomplizierten und persönlichen Charakter.

Ab dem 23. März kann man bis in den Juni sechsmal von ihrem veganen Know-how profitieren und sogar in Gemeinschaft speisen – per Stream natürlich, wie es in diesen Zeiten üblich ist. „Wir drehen zu jedem Kurs vorab ein Video mit der Kochanleitung, das man sich am Tag des Geschehens ab 16.30 Uhr abrufen kann“, erklärt sie das Vorgehen.

Sie will drei Vorurteile entkräften

Ab 18.30 Uhr können Teilnehmende auf den Link klicken, den sie nach Anmeldung zugeschickt bekommen. Und schon sitzt man mit bis zu 40 weiteren Menschen beim Online-Dinner, isst gemeinsam und tauscht sich aus. „Wir können über das Rezept sprechen, ich beantworte auch gerne Fragen rund um die vegane Lebensweise“, sagt Olze.

Ihr Zeigefinger, verspricht sie, bleibt dabei unten. „Ich möchte niemanden belehren. Ich möchte einfach nur Lust auf vegane Ernährung machen.“ Und sie will mit den gängigsten Vorurteilen gegenüber der rein pflanzlichen Kost aufräumen. Die da lauten: „Vegan zu kochen, ist teuer, kompliziert und schmeckt sowieso nicht.“

Motto bis Juni: Sechs Kochkurse bietet Barbara Olze zunächst an. Quelle: Umweltzentrum

Teuer ist das neue Angebot „Olze kocht“ wahrlich nicht. „Man bekommt die Zutatenliste zugeschickt, gängige Zutaten kauft man selbst ein, weitere Kosten fallen nicht an.“ Denn sind ausgefallenere Gewürze oder Lebensmittel erforderlich, schickt die das „Olze kocht“-Team vorab zu den Teilnehmern nach Hause. Die Abläufe am Herd werden einfach gehalten. Und davon, dass veganes Essen purer Genuss ist, ist Olze ohnehin überzeugt.

Wurstnudeln waren ihr Lieblings-WG-Essen

Das war nicht immer so. „Kochen und Ernährung standen für mich lange gar nicht im Fokus“, sagt die studierte Sozialwissenschaftlerin, die sich noch gut an das Lieblingsessen in ihrer Studi-WG erinnert. „Das waren Wurstnudeln“, sagt sie lachend, „Pasta mit Fleischwurst und viel Crème fraiche.“ Es brauchte Zeit, bis sie die vegetarische Ernährungsweise für sich entdeckte.

„Als ein Freund im Jahr 2013 Veganer wurde, hatte ich Lust auf eine Herausforderung.“ Einen Monat lang, so ihr Plan, würde sie auf jede Art von tierischen Lebensmitteln verzichten. „Ich kam auf den Geschmack.“ Die Umstellung führte dazu, dass sich Barbara Olze mehr als je zuvor mit Lebensmitteln, saisonalen Produkten und Garmethoden auseinandersetzte. „Man geht mit einem neuen Blick über Wochen- und durch Supermärkte.“

In Olzes Blog gibt es viele Rezeptideen

Seither ist sie passionierte Köchin und stellt in ihrem Blog, der Teil der Seite „Olze kocht“ ist, regelmäßig vegane Rezepte vor. Von Bohnen-Bratklops, Erbsen-Stampf und Senf-Kraut über Polenta-Quiche bis zu fluffigen Zimtschnecken – selbst überzeugte Fleischesser bekommen bei der Auswahl Appetit.

Buntes Angebot: Auf Wochenmärkten findet man die Zutaten für vegane Gerichte. Quelle: Schaarschmidt

Wenn Barbara Olze Appetit auf Deftiges hat, gelüstet es sie längst nicht mehr nach gebratenem Fleisch. „Zum einen gibt es gute vegane Ersatzprodukte. Man kann aber zum Beispiel auch Portobello-Pilze scharf anbraten und mit Sojasauce würzen. Im Brötchen mit Dip und Salat wird das ein toller Burger. Ich muss aromatisch überhaupt keine Abstriche machen.“

Vegane Lebensweise schadet niemandem

Seit sie vegan lebt, ist die 37-Jährige so gut wie nicht mehr krank und hat viele positive Veränderungen wahrgenommen. „Ich fühle mich fitter und energetischer. So etwas wie ein Leistungstief nach dem Mittagessen kenne ich nicht mehr.“ Fast noch wichtiger ist ihr aber: „Ich finde es befriedigend, dass ich durch meine Ernährung niemandem schade.“ Der Tierwelt nicht, dem Klima nicht – wovon auch der Mensch profitiert.

Bis Juni läuft der Online-Kurs „Olze kocht“ in jedem Fall. Er wird von dem Programm „Neustart Kultur“ gefördert, das sich dafür stark macht, dass es trotz Corona zu Begegnungen kommen kann. Wenn es gut läuft, wollen Barbara Olze und das Team vom Umweltzentrum Hannover auch im Anschluss weiter machen.

Und wenn es irgendwann wieder möglich sein wird, wie in guten alten Zeiten in einem Restaurant essen zu gehen, hat sie einen Wunsch. Die veganen Gerichte auf den meisten Speisekarten, hat Olze beobachtet, sind häufig die pflanzlichen Verwandten von Junkfood wie Schnitzel oder Burger. „Da würde ich mir etwas mehr Fantasie wünschen.“

