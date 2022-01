Hannover

Er hat ausgezeichnete Arbeit geleistet: Oliver Vosshage (50) ist kürzlich mit einem „Digital Twin Award“ geehrt worden. Der hannoversche Fotograf hat bei dem weltweit erstmals ausgeschriebenem Wettbewerb – es sind 150 Bewerbungen aus 78 Ländern eingegangen– einen Preis in der Kategorie Bildung gewonnen. Herausforderung war es, mittels einer 3D-Software und speziellen Kameras den digitalen Zwilling eines Objektes herzustellen.

Seine Wahl: Die Dr.-Buhmann-Akademie an der Prinzenstraße. „Ich habe mir das Bildungswesen gezielt ausgesucht“, erläutert Vosshage. Er hatte mit seinem Vorschlag, virtuell einen digitalen Zwilling der Schule zu erschaffen, bei Geschäftsführer Matthias Limbach (46) „offene Türen eingetreten“. Vor knapp einem Jahr hat sich der Fotograf mit seiner Ausrüstung schließlich daran gemacht, die Räumlichkeiten in der Nähe des Thielenplatzes für sein Projekt in Beschlag zu nehmen.

Beide sind stolz: Matthias Limbach, Geschäftsführer der Dr.-Buhmann-Schule und Akademie mit Unternehmer Oliver Vosshage (rechts). Quelle: Oliver Vosshage Photograhpy

„Es war praktisch, das in der Ferienzeit umzusetzen, so musste ich keine Rücksicht auf den Stundenplan nehmen, nicht darauf achten, wann Schüler rein- und rausgehen“, so der Fotograf. An drei Tagen war er mit einem iPad, einer Spezialkamera mit sechs HDR-Objektiven und drei Infrarotsensoren sowie Stativ auf sieben Etagen und gut 2000 Quadratmetern unterwegs. Eine Art Sisyphusarbeit, rund 800-mal hat er seine Position gewechselt, um den virtuellen Rundgang möglich zu machen.

Bei der Arbeit: Für das Erstellen der 3-D-Rundgänge ist das iPad wichtiger Bestandteil der Arbeit von Oliver Vosshage. Quelle: Nancy Heusel

„Die Software hilft dabei, zu erkennen, an welchen Punkten man bereits gestanden hat“, so der Unternehmer, „die Bereiche, die noch nicht erfasst worden sind, erscheinen schwarz auf dem Display.“ In 20 Sekunden löst die Kamera sechsmal aus, dreht sich dabei um 360 Grad. Was bedeutet, dass Vosshage an der ein oder andere Stelle den Raum verlassen musste, „um nicht selbst auf den Bildern zu sehen zu sein.“ In diesen Fällen bediente er Kamera via Fernsteuerung.

Digitaler Zwilling: So sieht die Akademie in der virtuellen Welt aus. Oliver Vosshage hat möglich gemacht, dass man das Gebäude online begehen und erleben kann. Quelle: Oliver Vosshage

Besonders musste er darauf achten, wenn Spiegel oder Fenster ins Spiel kamen – eine knifflige Angelegenheit, „da die Software sonst denkt, dass dort ein neuer Raum ist“. Das gesammelte Datenmaterial lud Vosshage schließlich auf den Server der Herstellerfirma Matterport hoch, drei Tage später kam die Mitteilung, dass das Objekt online abrufbar ist. Das Ergebnis ist beeindruckend: Per Maus kann man sich durch das Gebäude bewegen, bei Interesse auf markierte Punkte klicken, auf denen etwa Infos zu bestimmten Studiengängen und der finanziellen Förderung hinterlegt sind, außerdem kann man sich bei Interesse online bei der Akademie anmelden.

Der virtuelle Rundgang in der Akademie und die damit einhergehende Auszeichnung ist so etwas wie die Sahnehaube seiner bisherigen Arbeit an diesem Thema. Denn Vosshage hat schon sehr viele Projekte mit seiner Firma 360-PRO dreidimensional sichtbar gemacht: Auch das Kastens Hotel Luisenhof nutzte seine Dienstleistung, Corona kam für die Umsetzung des Projekts gerade recht. „Normalerweise herrscht in Hotels ja reger Betrieb, die Zimmer sind belegt“, erklärt der Fotograf.

Pandemiebedingt konnte er sich frei durch das Fünf-Sterne-Haus bewegen, der 360-Grad-Rundgang führt etwa durch die Zimmer und Suiten, das Restaurant und den Weinkeller. Auch hier hat das Haus an den sogenannten „Mattertags“ weiterführende Informationen hinterlegt – etwa zur Buchung, der Getränkekarte oder der Biografie von Gründer Heinrich Kasten.

Oliver Vosshage *22. Juni 1971 in Wilhelmshaven. Er wächst in Hildesheim auf. Seit dem er 14 Jahre alt ist, begeistert er sich für Fotografie, engagiert sich für die Schülerzeitung. 1988 geht er für zwei Jahre nach Amerika, lebt im US-Bundesstaat Oregon. 1990 macht er in Hildesheim eine Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstück- und Wohnungswirtschaft. Für ein halbes Jahr ist er als Flugbegleiter über den Wolken im Einsatz. 1997 zieht er nach Hannover, arbeitet als Fotograf und „verkauft außerdem Häuser“. Seit 15 Jahren ist er als Fotograf bei Spielen von Hannover 96 dabei, hält seit zwölf Jahren die Spiele der Handballer der Recken in Bildern fest. Er liebt Reisen, kennt die Ostsee und den Harz, hat vor, noch ganz viel in Europa und den USA zu erkunden, auf seiner Wunschliste stehen stehen auch Australien und die Chinesische Mauer. Vosshage ist mit Freundin Tanja liiert, er lebt in der Südstadt. www.360-pro.de

In Vosshages Referenzliste finden sich auch die Parfümerie Liebe, die Nordkurve am Stadion, die Legoausstellung im Wolfsburger Phaeno, diverse Autohäuser und Learjets außerdem das italienische Bistro „Zio Totonno“ an der Marienstraße, die Brautkleiderexpertinnen von „White & Night“ in der Galerie Luise. Institutionen wie der Kokenhof in Burgwedel sowie das Schloss Herrenhausen sind in der Entstehung. „So hat man die Möglichkeit, schon vorab durch das Gebäude zu gehen, um zum Beispiel herauszufinden, ob die Location etwas für die eigene Hochzeit ist – oder eben nicht“, so Vosshage. Manch einem wird so eine unnötige Anfahrt oder eine anderweitige Enttäuschung erspart.

Mit Leidenschaft zum Spezialisten

Im Übrigen dürfte es kein Zufall sein, dass ausgerechnet er zum Experten für diese virtuellen Rundgänge geworden ist. Neben der Fotografie gehören Immobilien zu Vosshages Leidenschaft, einst hat er nämlich den Beruf des Kaufmanns in der Grundstück- und Wohnungswirtschaft gelernt. Schon damals hat er Häuser entworfen und ist erstmals 1997 in Kontakt mit spezieller 3-D-Software gekommen, um Immobilien im Vorfeld zu visualisieren.

Von Mirjana Cvjetkovic