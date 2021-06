Hannover

Wenn Oliver Kurth (46) eine beliebige Buchhandlung betritt, kann er sich über einen Bestseller-Erfolg freuen. Seit März ist „Miss Merkel“ auf dem Markt, Autor David Safier (54) lässt in dem humorvollen Krimi eine Ex-Kanzlerin im (Un)Ruhestand einen Mörder in der Uckermark suchen. Auf der „Spiegel“-Bestsellerliste stand das Buch sogar an der Spitze, in den NP-Charts für Hannover besetzt es hartnäckig Platz sechs. Kurth hat die Illustrationen dazu gemacht.

Freut er sich über den Verkaufsschlager? Der Mann mit dem blonden Zopf lächelt bescheiden: „Wenn es im Regal steht, ist das für mich ja schon wieder Schnee von gestern.“ Denn 50 Seiten des Nachfolgebandes hat er schon gelesen, die ersten Coverentwürfe für den zweiten Fall vom „Miss Merkel“ zu Papier gebracht.

Mit „Muh!“ steigt Kurth in die David-Safier-Welt ein

Kurth ist so etwas wie der Haus- und Hofzeichner von Humor-Experte Safier, seit er 2013 das Cover für „Muh“ (Kuh Lolle aus Ostfriesland sucht das Glück in Indien) gezeichnet hat. Es folgten „Traumprinz“ (Nelli malt in einer magischen Kladde den perfekten Mann – und der wird lebendig), „Mieses Karma hoch 2“ (Hollywoodstar wird als Ameise wiedergeboren) und „Aufgetaut“ (Steinzeitfrau Urga kämpft sich durch die Neuzeit).

Das ist Oliver Kurths Stil: Die Piratenbande ist wie ein Cartoon gemalt. Quelle: Oliver Kurth

„Wir sind inzwischen gut befreundet“, sagt der Illustrator über die Beziehung zum Schriftsteller. Der spreche bei „Traumprinz“ sogar immer von „unserem Buch“ – und spielt damit auf 85 Illustrationen auf den Innenseiten an. „Ich habe versucht, da noch zusätzlichen Witz hineinzupacken“, erzählt Kurth. Das Gefühl eines gemeinsamen Werkes könnte aber auch daran liegen, dass Safier, dessen Bücher in 50 Ländern erscheinen und in Deutschland eine Gesamtauflage von fünf Millionen Exemplaren erreicht haben, den Zeichner aus Linden auf „Traumprinz“-Lesereise mitnahm.

Oliver Kurth zeichnet live zu Safiers Lesungen

Auf der Bühne entwickelte das Duo anhand von Stichworten aus dem Publikum eine Liebesgeschichte, Kurth lieferte live die Bilder dazu. „Da kommt man gut ins Schwitzen“, erinnert er sich. Sollte es die Corona-Pandemie erlauben, ist Ähnliches auch für „Miss Merkel“ geplant. „Dann mit Mordopfer, Kommissarin, Täter...“

David Safier: „Miss Merkel – Mord in der Uckermark“, Rowohlt, 320 Seiten, 16 Euro. Quelle: Rowohlt

Die Noch-Kanzlerin Angela Merkel (66) als Hobby-Detektivin. Kurth lässt sie auf dem Cover durch eine Lupe linsen, sie trägt das klassische Sherlock-Holmes-Hütchen. „Ich habe lange überlegt, wie ich sie malen soll. Es sollte ja nicht wie eine politische Karikatur aussehen.“ Die zweite Figur auf dem Cover fiel ihm leichter – „der Mops war einfach.“ Miss Merkels Hündchen heißt übrigens Putin. Typischer Safier-Humor.

Die Noch-Kanzlerin als Vorlage: Bestsellerautor David SAfier schickt Angela Merkel in seinem Krimi auf Mörderjagd. Quelle: dpa

Gezeichnet hat Kurth schon als Kind gerne, aufgewachsen ist er in einem kleinen Ort in Ostfriesland, nach dem Abi jobbt er in einem Grafikstudio in Leer. „Ich hatte keine Vorstellung von einer Karriere mit Zeichnen“, sagt er offen. Als er für ein Brandschutzmotiv das erste Honorar („ein paar hundert Euro“) bekommt, hat er ein Ziel und studiert „Visuelle Kommunikation“ an der Fachhochschule in Hannover.

Holger Tappe holt Kurth ins „Back to Gaya“-Team

Hier kreuzen sich seine Wege mit denen von Filmproduzent Holger Tappe (51), der an der Leine mit seiner Firma „Ambient Entertainment“ ein Abenteuer wagt: „Back to Gaya“ soll 2004 der erste deutsche computeranimierte Spielfilm werden. „Es war ein großer Spielplatz“, erinnert sich Kurth an die Möglichkeiten, sich auszuprobieren, neue Wege zu beschreiten. Es sei aber auch ein „Himmelfahrtskommando“ gewesen, gegen die übermächtige amerikanische Konkurrenz anzutreten. „Wir waren jung und naiv, aber sehr überzeugt von uns. Es war eine verrückte Zeit.“

Kurth arbeitet auch an zwei „Urmel aus dem Eis“-Filmen mit, zeichnete „Tarzan“ („Das war als Film sehr realistisch, mein Stil ist eher cartooniger“) und „Konferenz der Tiere“. Und schließlich „Happy Family“, der 2017 in die Kinos kommt und nach einer Romanvorlage von David Safier entsteht. Eine Story nach Kurths Geschmack: Eine Hexe verzaubert Familie Wünschmann in Vampir, Frankensteins Monster, Mumie und Werwolf. „Ich habe ein Faible für alte Gruselfilme“, gesteht der 46-Jährige.

Hat schon als Kind gezeichnet: Illustrator Oliver Kurth ist heute gut im Geschäft. Quelle: Frank Wilde

Das merkt man an seinem Schreibtisch – seit vielen Jahren arbeitet Oliver Kurth hauptsächlich digital an einem großen Grafik-Tablet, die Welt drumherum ist aber bunt und analog. An der Pinnwand klebt Chuck Norris neben Dracula, irre Ausrisse von „Bild“-Schlagzeilen über Ufo-Sichtungen, in der Ecke steht eine Totenschädel-Figur. „Quatsch zur Inspiration“, gibt der Illustrator zu, der in den Corona-Monaten zum Glück keine Auftragsflaute erlebte. Er malte Storyboards für einen Kinofilm („alles noch streng geheim“) und für eine englische Animationsserie über Kinder und Außerirdische. „Das perfekte Thema für mich“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Doch auch ein anderes Projekt würde er irgendwann gerne realisieren, sein Freund David Safier ermutige ihn dabei. „Er schubst mich in die Richtung“, sagt Kurth. Ein Kinderbuch schwebt ihm vor. „Mit eigenen Figuren, einer eigenen Geschichte.“ Wir sind gespannt.

