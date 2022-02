* 6. Juni 1967 in Hannover. Seine Ausbildung zum Koch absolvierte er im „Café an der Marktkirche“. Mit 30 übernahm er das Restaurant „Fasanenkrug“. Ein Jahr später wanderte er nach Mallorca aus und eröffnete dort ein Restaurant in Sol de Mallorca, das er 18 Jahre führte. Mit seiner Frau und seiner Schwägerin eröffnete er vor fünf Jahren das Restaurant „Speiserei“ in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Rampoldi“ an der Berliner Allee. Weißer lebt mit seiner Frau, zwei Töchtern und ihrem Hund, einem Havaneser, in Kleefeld.