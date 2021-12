Hannover

An diesem Montag zeigt sich der ausgehende November von seiner scheußlichsten Seite. Vier Grad, böiger Wind, Nieselregen. Von oben bis unten in schwarzer Funktionskleidung hat Grant Hendrik Tonne trotz allem blendende Laune. „Auf geht’s“, ruft der Niedersächsische Kultusminister und bringt seine auf 176 Zentimeter verteilten 80 Kilo zügig in Bewegung. „Gerade bei so einem Wetter kostet es Überwindung“, sagt der 45-Jährige lachend, „aber nach dem Laufen weißt du, dass sich wieder mal jeder einzelne Schritt gelohnt hat.“

Vom Kultusministerium nahe dem Pferdeturm aus laufen wir in Richtung Stadtpark und sind gedanklich in Tonnes Kindheit. Der im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen geborene („da bin ich wirklich nur zur Welt gekommen, weil es bei uns kein Krankenhaus mit Säuglingsstation gab“) und im niedersächsischen Leese aufgewachsene Grant war schnell ein Schläger-Spieler.

Tonne ist ein Ass im Tischtennis

Beim TuS Leese von 1912 reichte sein Defensiv-Talent zu mehreren Vereinsmeisterschaften im Tischtennis, später war Tonne Spartenleiter, Jugendtrainer und Leiter des B-Kaders im Kreisverband Nienburg. „Mein Schläger hatte auf der einen Seite lange Noppen, auf der anderen einen harten Belag, das hat so manchen Gegner überrascht“, sagt Tonne, dessen Vorname Grant aus dem Romanischen kommt und sich mit „der Große“ übersetzen lässt.

Tonne erzählt vom Abitur in Petershagen, vom Studium in Bremen und den zehn Jahren als selbstständiger Anwalt in einer Kanzlei in Stolzenau, Strafrecht und Bußgeldrecht waren seine Fachgebiete. „Sie haben dafür gesorgt, dass Verkehrssünder nix zahlen mussten?“, frage ich. „Nein, meistens mussten sie eher mehr zahlen, durften aber den Führerschein behalten“, antwortet Tonne, dessen Nachname auf den Beruf eines Tonnenmachers und Fassbinders hinweist.

Guter Zug: Minister Grant Hendrik Tonne (rechts) ist Schachexperte. Quelle: Florian Petrow

Im Stadtpark stehen wir plötzlich vor einem Outdoor-Schachbrett, Tonne wird leidenschaftlich. In wenigen Sekunden stellt er die Eröffnung der laufenden Schach-WM zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi nach und verkündet: „Die Partie ist unentschieden ausgegangen, das war großes Schach.“ Tonne ist Mitglied der Schachsparte von Hannover 96.

Tonne trennt zwischen Beruf und Privatleben

2008 gelang dem SPD-Mitglied (seit 1996) der Einzug in den Landtag, geholfen hatte ihm im Wahlkampf seine langjährige Basisarbeit: als Juso-Vorsitzender des Unterbezirks Nienburg, Ratsherr der Samtgemeinde Landesbergen, ehrenamtlicher Bürgermeister seines 1700-Seelen-Heimatortes Leese. „Es ist die Nähe zu den Menschen und ihren Problemen und Sorgen, die mich schon immer umtreibt“, sagt Tonne, der mit seiner sechsköpfigen Familie im früheren Wohnhaus der Eltern in Leese lebt und in Hannover nur eine kleine Dienstwohnung hat.

Das ist die Laufrunde von Grant Hendrik Tonne. Quelle: Lill

Ob er in seinem Heimatort oft beruflich angesprochen wird? „Es gibt da eine unausgesprochene Abmachung. Wenn ich in Jeans und Pulli rumrenne, bin ich der Grant und ganz privat. Da redet keiner mit mir über Schulpolitik“, erzählt er über die Kontakte. „Da schnacken wir über andere Themen und trinken gemeinsam ein Bier.“

Am Zoo vorbei und durch die Eilenriede zur Musikhochschule verläuft der Rückweg unserer 6,5-Kilometer-Runde, Tonne spricht über seinen großen Lauf-Traum. Die zehn Kilometer hat er schon unter 50 Minuten geschafft, den Halbmarathon in 1:52 Stunden („mit Einlauf im Bremer Weserstadion, das war wirklich besonders“).

Allerdings: „Der erste volle Marathon steht noch aus. Den möchte ich mit meinem jüngeren Bruder Mark angehen. Wir nehmen es uns jedes Jahr von neuem vor, irgendwann muss es gelingen.“ Dafür rennt Tonne einmal unter der Woche und zweimal am Wochenende, stets mit Zeitvorgabe. „Einfach so rumlaufen geht nicht, ich muss mir immer was vornehmen“, sagt Tonne. Meistens versucht er, pro Kilometer unter 5:40 Minuten zu bleiben.

Nach 40 Minuten stehen wir wieder vorm Kultusministerium, das 5500 Kitas und 3000 Schulen mit 80.000 Lehrern in Niedersachsen betreut. Ob Grant Hendrik Tonne hier auch nach der Landtagswahl 2022 der Chef bleiben will? Augenzwinkernde Politiker-Antwort: „Ich werde dem Ministerpräsidenten sicher nicht die Brocken vor die Füße werfen.“

Dann geht der sympathische Grant mit einem Winken, er muss nach Hühnersuppe und einem Salat wieder an den Schreibtisch. Mit vollem Elan: „Es ist, wie ich vorher gesagt habe. So eine Laufrunde tut einfach gut.“ Mir auch!

Grant Hendrik Tonne Geboren am 22. Juni 1976 in Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen). Grundschule Leese, 1995 Abitur am Gymnasium Petershagen. Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bremen, erstes und zweites juristisches Staatsexamen. Im Anschluss wissenschaftlicher Mitarbeiter. Von 2007 bis 2017 selbstständiger Rechtsanwalt in Stolzenau. Von 2008 bis 2017 und seit 2020 für die SPD im Niedersächsischen Landtag. Von 2013 bis 2017 Parlamentarischer Geschäftsführer, seit 2017 Kultusminister. Seit 2002 verheiratet mit Monika Tonne-Herrmann, drei Töchter (14, elf und sieben Jahre), ein Sohn (17). Die Familie wohnt in Leese (Landkreis Nienburg). Hobbys: Sport. Tonne läuft, spielt Badminton, ist bei 96 Mitglied der Schachsparte und Fußball-Fan des SV Werder Bremen.

Das Lauf-Interview mit Grant Hendrik Tonne

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Ich habe keine grundsätzliche Vorliebe für eine bestimmte Laufmusik, es darf aber rockig und schnell sein.

Alleine oder in der Gruppe?

Lieber in der Gruppe. Alleine ist dann gut, wenn ich meinen Kopf freibekommen möchte oder zeitlich nur ganz spontan eine Lücke zum Laufen da ist.

Zügig unterwegs: Grant Hendrik Tonne läuft dreimal die Woche. Quelle: Florian Petrow

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Ich würde gerne mal ein paar Kilometer mit den nationalen Größen der Laufszene in Deutschland laufen – mit Arne Gabius oder Sabrina Mockenhaupt-Gregor beispielsweise.

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

Im lokalen Sportfachgeschäft.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Ich schaue auf www.laufen.de, www.virtualrunners.de und www.lauf-weiter.de

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

Ich möchte gerne noch einmal die großen Läufe in Hamburg, Berlin und Wien mitmachen.

Wo laufen Sie nie mehr?

Auf Kopfsteinpflaster, da bin ich schon nach wenigen Metern völlig erschöpft.

Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten?

Waldboden und Tartanbahn sind besonders angenehm, Asphalt geht aber auch.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Mit einem alkoholfreien Weizenbier und meinem Sofa.

Lockere Runde: Grant Hendrik Tonne (links) zeigt NP-Mann Christoph Dannowski seine Strecke. Quelle: Florian Petrow

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Wenn es nass, kalt und windig zugleich ist, dann erreicht mein innerer Schweinehund eine enorme Größe. Die Wahrscheinlichkeit, unter diesen Bedingungen auch mal zu schwächeln, ist dann groß.

Schwächeln Sie im Winter?

Erstaunlicherweise laufe ich lieber bei kühlen Temperaturen als im Hochsommer.

Können Sie einen Lauftreff empfehlen?

Keinen bestimmten in Hannover, aber allgemein und uneingeschränkt ja. Laufen macht gemeinsam viel Spaß und man motiviert sich gegenseitig.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Das habe ich noch nie ausprobiert, klingt aber nicht schön.

Was essen Sie vorher gerne?

Leicht bekömmliche Nahrung, damit nichts schwer im Magen liegt.

Start und Ziel: Grant Hendrik Tonne ist Niedersachsens Kultusminister. Quelle: Florian Petrow

Was haben Sie immer dabei?

Ein Taschentuch.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Eliud Kipchoge – ein absolutes Ausnahmetalent und ein beeindruckender Athlet.

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Ersteres versuche ich zu vermeiden, um bis zum Ziel durchzuhalten.

Von Christoph Dannowski