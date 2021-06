Hannover

„Das Jahr 2020 habe ich abgehakt“, sagt „Strandwärts“-Betreiber Mario Hassa und keine Spur von Zorn liegt in seiner Stimme. Eine Beach-Bar auf dem Dach des Parkdecks des Bredero-Hochhauses mit Blick über Raschplatz und die Dächer der Oststadt: Was wie eine hervorragende Idee klingt, war eine schwierige Geburt. Und das lag nicht an der Corona-Pandemie.

Ende Juli 2020 hatte der 56-Jährige, der um die Ecke auch „Al vecchio Milano“ und den kultigen „Glitzerkeller“ betreibt, die Strandbar eröffnet. Mit wochenlanger Verspätung – weil Anwohner Angst vor Lärmbelästigung hatten, musste Hassa ein Gutachten nachreichen. Nur drei Wochen nach dem Start klebte plötzlich ein amtliches Siegel an der Tür, das Bauamt machte das „Strandwärts“, das zu dem Zeitpunkt schon viele Fans gefunden hatte, dicht.

Das lange Warten auf die Baugenehmigung

Ein Schock für den Gastronomen, der sich juristisch auf der sicheren Seite wähnte. „Die Baugenehmigung war formuliert, aber nur noch nicht physisch zugestellt worden.“ Doch ohne amtlichen Stempel war vorläufig Schluss, erst am 3. September hatte Hassa das offizielle Dokument in Händen, das „Strandwärts“ durfte mit Segen des Bauamts weitermachen.

Stoßen an: Gina und Julia genießen den Feierabend im „Strandwärts“. Quelle: Frank Wilde

Nach der Winterpause und dem langen Lockdown kann man seit 1. Juni wieder mit Füßen im Sand im Liegestuhl chillen, Pasta, Pizza, Burger und Cocktails in den knallbunten Überseecontainern bestellen. Hatte er angesichts des Behördenärgers nie überlegt hinzuschmeißen? Der Mann, dessen italienischer Familienzweig Wurzeln in Neapel hat, schüttelt den Kopf. Im Rückblick sieht er das Hin und Her gelassen: „Es hat sich ja alles aufgelöst, die Behörde war eben überlastet. Ich mache da einen Strich drunter. Und schaue nach vorn.“

Stillstand bei Bau-Projekten am Bredero-Hochhaus

Und zwar gleich mehrere Jahre. Ein Teil des wuchtigen Bredero-Komplexes soll in ein Hotel umgewandelt werden, in mittleren Turmetagen sollen Büros in Wohnungen umgewandelt werden – ein Projekt, das derzeit aber stillsteht, weil es noch keine Einigkeit über die Gestaltung der Fassade mit den Eigentümern gibt. „Aber wir haben für die Beachbar eine Perspektive für insgesamt fünf Jahre.“

Am Konzept hat er nicht viel geändert: „Wir sind corona-erprobt, die Abstände zwischen den Sitzgruppen stimmen.“ Gäste können sich über die Luca-App registrieren, nur auf den Toiletten und in den Aufzügen gelte Maskenpflicht. Und noch einen Vorteil sieht er für einen unbeschwerten Sommer: „Unser Publikum ist ja etwas älter, viele der Über-30-Jährigen sind bereits geimpft.“

Viel zu tun: Das „Milano“ an der Hallerstraße wird komplett entkernt. Quelle: Frank Wilde

Der Sommer ist die Zeit der Beach-Bars, für den Herbst hat Hassa aber auch einen Plan. Am Fuß des Bredero-Hochhausese betreibt er in der Hallerstraße seit zwölf Jahren das „Al vecchio Milano“. Nicht nur das „alt“ im Namen wird gestrichen („Das Lokal hätte dieses Jahr 40. Geburtstag“), auch das Konzept wird komplett neu.

Wie es aussehen soll, daraus macht der 56-Jährige noch ein großes Geheimnis. „Das wird einzigartig in Hannover“, verspricht er, die Idee habe er aus Italien und Spanien. Deshalb wird das Restaurant gerade komplett entkernt („Hier sind gerade nur nackte Wände“), im September soll aber bereits Eröffnung sein.

Was bedeutet das für den „Glitzerkeller“ im Untergeschoss? „Diese Zeitkapsel bleibt unangetastet“, versichert Hassa. Das „Retro-Erlebnis“ im kultigen 70er-Jahre-Schuppen soll weiter geben.

Von Andrea Tratner