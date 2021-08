Hannover

Die Inspiration lieferte Malaika Mihambo (27) bei der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin. Als die deutsche Weitspringerin auf dem Podium stand und die Goldmedaille erhielt, hatte die Tochter einer Deutschen und eines Sansibaren Tränen in den Augen. „Der Moment hat mich gerührt“, erinnert sich der Fotograf Micha Neugebauer (52). „Und ich habe ganz bewusst gedacht: ,Das ist ein deutsches Gesicht’“.

Wie divers ist der Spitzensport? Erleben Athletinnen und Athleten, deren Haut nicht weiß ist, ihr Training, ihre Wettkämpfe anders? Welche Rolle spielt Rassismus? Neugebauer kam ins Grübeln – und ins Gespräch mit seinem Freund, dem Autoren Wolf Schmidt (51). Die Männer planten, einen Porträt- und Bildband über Sportlerinnen und Sportler zu machen, die einen deutschen Pass haben, aber weder blauäugig noch blond sind.

„Deutschsein ist keine Frage des Aussehens“

Nach vielen Debatten kamen sie allerdings zu dem Schluss, die ganze Bandbreite der Deutschen zu zeigen, die für ihren Traum leben, bei den Olympischen Spielen anzutreten. „Deutschlands Bevölkerung kommt aus allen Teilen der Welt“, sagt Wolf Schmidt. „Deutschsein ist keine Frage des Aussehens.“

„GER many are one – Typisch deutsch im Spitzensport“, Edition Bildperlen, 276 Seiten, 40 Euro. Quelle: Bildperlen

Für den imposanten Band „GER many are one – Typisch deutsch im Spitzensport“ (Edition Bildperlen, 276 Seiten, 40 Euro) fuhren sie zwei Jahre lang von Kiel bis München, von Köln bis Chemnitz quer durch die Republik, porträtierten deutsche Athleten auch in Luxemburg und Bordeaux. Und kamen sich bei den Begegnungen mit Menschen, die Wurzeln in Kasachstan, Kenia, dem Iran und Senegal, der Türkei und Nigeria haben, auch selbst auf die Schliche.

„Wir hielten uns für völlig aufgeklärte, weltoffene Menschen“, sagt Neugebauer. „Aber wir stellten fest, dass auch wir gewisse Rassismen verinnerlicht haben.“ Wohl kein Wunder, wenn man als Kind „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ gespielt und Lieder wie „C-A-F-F-E-E“ über einen „Muselmann“ gehört hat. „Und diese Liste ist lang“, sagt Schmidt, „mit dieser Kultur sind wir aufgewachsen.“

Aus Hannover: die Judoka Christina Faber. Faber Quelle: Neugebauer

Nicht jedes Gespräch mit den 30 Sportlerinnen und Sportlern drehte sich um Diversität, Hautfarbe oder Diskriminierung. Aber viele. Die erste Athletin, die sie trafen, war die Judoka Christina Faber (21) aus Hannover, deren Mutter aus der Dominikanischen Republik stammt und deren Vater Deutscher ist.

Rassismus ist eine Wunde, die offen bleibt

„Als sie etwa 16 war, wurde sie in einem Trainingslager von einem jungen Hockeyspieler mit dem N-Wort beleidigt, auf übelste Weise“, sagt Wolf Schmidt. Fabers ganzes Judoteam stärkte ihr den Rücken, als sie den Spieler zur Rede stellte. „Trotzdem spürt man im Gespräch mit ihr, dass diese Erfahrung geblieben ist“, sagt der 51-Jährige. „Das ist wie eine Wunde, die nur sehr langsam heilt.“

Micha Neugebauer fotografierte die Sportler bei ihrem Training, machte Porträts von ihnen, Wolf Schmidt schrieb die Texte. Die viel über die 30 Deutschen erzählen. Judoka Christina Faber spricht offen über ihre Homosexualität, über das schwierige Thema Zugehörigkeit, den Tod ihrer Mutter und über eng getaktete Tage: Die junge Frau befindet sich in der Ausbildung zur Kriminalkommissarin, muss Polizeischule und Trainingseinheiten unter einen Hut bekommen.

Beim Training: Faber lässt sich parallel zu ihrer Sportkarriere zur Kommissarin ausbilden. Quelle: Neugebauer

Die Athletinnen und Athleten haben den Respekt von Neugebauer und Schmidt: „Das sind keine durchgesponserten Profisportler, die müssen nebenbei arbeiten, studieren oder eine Lehre machen, geben auf zwei Gleisen Vollgas. Und trotzdem stehen sie an der Weltspitze.“

Das gilt auch für die Porträtierten wie den Triathleten Justus Nieschlag (29), Wasserballer Tobias Preuß (32), Turner Andreas Toba (30), Ruderin Carlotta Nwajide (26), Sprinterin Ruth-Sophia Spelmeyer-Preuß (30) und Judoka Giovanna Scoccimarro (23), die allesamt einen Hannover-Bezug haben.

Aus Hannover: die Sprinterin Ruth-Sophia Spelmeyer-Preuß. Quelle: Neugebauer

Spitzenturner Toba, der in Deutschland geboren ist und rumänische Wurzeln hat, wurde als Kind öfter gefragt, ob er „Zigeuner“ sei. Top-Ruderin Carlotta Nwajide, geborene Hannoveranerin und Tochter eines nigerianischen Vaters, erzählt, dass die Bundestrainerin früher jeden Vor- und Nachnamen des Kaders vorlas, bei ihr aber nur „Carlotta“ sagte.

Nur zwei Beispiele für strukturellen Rassismus, den jeder und jede Deutsche kennen wird, der oder die optisch nicht in die konventionelle Norm passt. Diskriminierungen sind eben nicht immer so plakativ wie beim deutschen Radsportfunktionär Patrick Moster (54), der bei den Olympischen Spielen zwei Sportler aus Eritrea und Algerien rassistisch beleidigt hatte.

Fliegt durch sein Training: der Turner Andreas Toba. Quelle: Neugebauer

Die Arbeit an dem Buch „GER – many are one“ hat Neugebauer und Schmidt, die seit 2006 befreundet sind, dazu angespornt, noch mehr ihr eigenes Verhalten zu beobachten. „Wie verwende ich Sprache? Worüber mache ich Witze?“, nennen sie zwei Beispiele. Und sie planen bereits ihre nächsten Projekte, möchten unter anderem die „Tour de France Femmes“, die Frankreich-Radrundfahrt für Frauen im kommenden Jahr, dokumentarisch begleiten.

Stolz auf ihr Werk: Autor Wolf Schmidt (links) und Fotograf Micha Neugebauer. Quelle: Elena Otto

„Wir wollen mit unseren Projekten niemanden belehren und ermahnen, aber Themen sichtbar machen, die immer noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Wolf Schmidt. Und Neugebauer fühlt sich angespornt von dem Gefühl, mit seiner Arbeit etwas zurückgeben zu können. Als Dank für „das Geschenk, hier geboren worden zu sein“.

Und nun, da ihr Projekt beendet ist: Welche Antwort finden die Kreativen auf ihre Initialfrage, was typisch deutsch ist? „Ich würde sagen, Christina Faber ist typisch deutsch“, sagt Micha Neugebauer, „und Punkt.“

Noch bis zum 5. September ist die Ausstellung zum Buch in Köln im Deutschen Sport + Olympia Museum zu sehen. Anschließend geht sie auf Wanderschaft und wird voraussichtlich Ende 2022 in Hannover zu sehen sein.

Von Julia Braun