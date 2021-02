Hannover

Normalerweise sind Sprunggelenke und Achillessehnen ihr Spezialgebiet, drei Tage wird die Orthopädin Mellany Galla (47) ihre Künste aber in der Küche des Lister Restaurants „La Rock“ unter Beweis stellen: „Kochen mit Freunden“ heißt die Aktion, bei der Spenden für das Obdachlosen-Magazin „Asphalt“ gesammelt werden sollen.

„Ich koche leidenschaftlich gerne und viel“, erzählt die Ärztin, die Stammgast im „La Rock“ ist. „Wir wollten schon lange eine gemeinsame Aktion machen“, sagt Restaurantleiter Frank Ochotta (57), „nun wird es ein Menü to go vom 26. bis 28. Februar“. Der Preis für drei Gänge liegt mit 55 Euro pro Person höher als beim üblichen Außer-Haus-Verkauf. Zehn Euro gehen aber direkt an das „wichtige Projekt“, wie Galla betont. „Wegen Corona sind die Innenstädte leer, den Asphalt-Verkäufern fehlen Einnahmen.“

Stammgast in normalen Zeiten: Mellany Galla im „La Rock“. Quelle: privat

Drei Tage am Herd stehen ihr bevor, Küchenmesser statt Skalpell. „Aber wir fangen Mittwoch oder Donnerstag schon mit den Vorbereitungen an, ich bin ein bisschen aufgeregt“, gesteht Galla, die NP-Koch Ronny Spaniel (47) an ihrer Seite hat. Das Linsensüppchen sei ihr eigenes Rezept, auch „Melly’s Cheesecake“ ist ihre Kreation. Beim Hauptgang (Hohe Rippe, Perlzwiebeln, Kohlrabi, Gratin) will sie sich Kniffe vom Profi abschauen.

Die ersten Bestellungen sind schon eingetrudelt, die Produktion der großen Mengen flößt Galla Respekt ein. „Bei mir daheim kann ich maximal acht bis zehn Leute bewirten. Außerdem verzeihen die Gäste da auch mal einen Fehler.“ Trotzdem ist die Aktion schon jetzt ein Erfolg: Auf der Crowdfunding-Platform „Betterplace“ sind für „Kochen mit Freunden“ bereits 800 Euro Spenden zusammengekommen. Und ein Geschenk an die 47-Jährige kam per Post: „Jemand hat mir anonym eine Kochjacke geschickt“, freut sich die Ärztin.

Von Andrea Tratner