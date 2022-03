Hannover

Viele dürften sie kennen, die schöne Geschichte von Schriftsteller Gerdt von Bassewitz (†45) – „Peterchens Mondfahrt“. Mittlerweile ist der Klassiker 110 Jahre alt, was allerdings kein Hindernis gewesen ist, den aufregenden Ausflug der Geschwister Peter und Anna zum Mond erneut zu verfilmen.

In dem Zeichentrickfilm, bundesweiter Kinostart ist der 31. März, spielt auch ganz viel Hannover eine Rolle. Zum einen singt Popstar Lina Larissa Strahl (24) den Titelsong „Look up to the Sky“, außerdem hat der Hannoveraner Ali Samadi Ahadi (50, „Petersson und Findus“) Regie geführt.

Hat den Film umgesetzt: Filmemacher und Produzent Ali Samadi Ahadi. Quelle: Imago

Der Filmemacher und Gewinner des Deutschen Filmpreises stellt seinen neuesten Streich um Herrn Sumsemann und Co am 19. März um 14 Uhr persönlich im Astor Kino an der Nikolaistraße vor.

