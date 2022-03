Hannover

Der Maschsee bei Nacht, eine prachtvolle Fassade in der Bödekerstraße, eine Zukunftssurferin auf der (gerade im Bau befindlichen) Leinewelle, der Contiturm vor den Ruinen auf dem Wasserstadtgelände in Limmer. Swantje Osburg (47) setzt nicht nur Hannovers touristische Highlights in Szene, die Illustratorin hat einen feinen Blick für die verborgenen Seiten einer Stadt. „Ich habe die Stadt neu kennengelernt“, sagt die Künstlerin.

Ihr Eilenriede-Motiv können NP-Leser, die gerne rätseln gewinnen – hier gehts zum Gewinnspiel, das bis Ende März läuft. Eine Radlerin ist flott unterwegs zwischen den Bäumen, ein Eichhörnchen hält Ausschau nach Futter, geerdete Braun- und Orangetöne sorgen für Herbststimmung. „Eigentlich ist die Eilenriede nur ein Wald, aber für die Hannoveraner ist er so viel mehr als das“, analysiert Osburg den Sehnsuchtsort.

Osburg hat für Hochglanz-Magazine gearbeitet

Die gebürtige Osnabrückerin hat in Hannover bis 2001 Kommunikationsdesign studiert, danach lange in Hamburg gelebt, für Hochglanzmagazine wie „Park Avenue“ gearbeitet, für „Brigitte“ und „Living at Home“ gezeichnet. Nach der Geburt der beiden Söhne (7 und 4) kam sie mit ihrem Mann zurück nach Hannover.

Schöne Ansichten: Swantje Osburg hat Contiturm (links) und Telemoritz gezeichnet. Quelle: Swantje Osburg, Hannover-Plakate

„Ich habe bei null wieder angefangen. Und war nicht ausgelastet“, sagt sie über die damalige Arbeitssituation. Ein Freund hatte die Idee, Postkarten für Leipzig zu illustrieren. „Aber in Hannover kenne ich mich aus“, die 47-Jährige änderte den Plan. Und ging mit wachen Augen durch die Stadt. „Meine ersten Motive waren allerdings Maschsee und Rathaus“, räumt sie ein.

Doch der Blickwinkel veränderte sich: „Ich war viel mit dem Kinderwagen unterwegs, habe die Stadt neu entdeckt“, erklärt Osburg, deren Zeichnungen mit monochromen Flächen an Reiseplakate aus den 60er-Jahren erinnern. Ihr gehe es auch um Lichtstimmung, Menschen im Raum, Fantasie. „Alltägliche Situationen sind spannend, da gehört auch das nicht so hübsche Ihmezentrum dazu“, findet Osburg. Trotzdem lag das Projekt „lange in der Schublade“.

Hannovers Attraktionen: Swantje Osburg hat Eilenriede (links) und die zukünftige Leinwelle in Szene gesetzt. Quelle: Osburg

Bis sie 2018 erste Werke beim Weihnachtsbasar „Designachten“ verkaufte. „Die Reaktionen waren toll, die Menschen lieben ihre Heimatstadt.“ Etwa 20 Motive kann man derzeit bei ihrem Label „Illustre Welt“ bestellen, Plakate (70 mal 50 Zentimeter) kosten 19 Euro. Und die Illustratorin hat eine „riesige Liste“ mit neuen Zielen. Mit dabei sind Capitol, Wilhelm-Busch-Museum, Kanufahrten auf der Ihme, Tiergarten. Und viele mehr!