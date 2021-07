Hannover

Dieser Kaffee weckt nicht nur die Sinne, er hilft auch beim Helfen! Das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) hat jetzt seine eigene Edition, Kaffee und Espresso. Pro verkauftem Kilo (24,90 Euro) gehen 2,90 Euro ans NKR. Damit finanziert die Organisation Ersttypisierungen. 

Die beiden Produkte (produziert von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur) wurden im Berggarten vorgestellt. Mit dabei waren unter anderem Fernsehsternchen René Oliver (27), der mittlerweile auch bei „Meer Radio“ in Neustadt am Rübenberge moderiert, Veranstaltungsexpertin Kim Elixmann (31) und Cake-Pop-Queen Elli Wehrmann (35) von Mundus. An einer Kaffeetafel wie bei Alice im Wunderland stellten die drei die von Hand gerösteten Bohnen vor. Außerdem erklärten sie ihr Engagement fürs NKR.

Kaffee für den guten Zweck

Kann nicht nur Kuchen: Elli Wehrmann hat auch den ein oder NKR-Kaffee serviert. Quelle: Dröse

„Ich finde die Ideologie dahinter super“, erklärte Elli Wehrmann, die gerade gut erholt aus dem einwöchigen Urlaub zurück ist. Sie hat bei Instagram ihre Community gefragt, wie viele als Stammzellenspender infrage kommen – und war erstaunt: 80 Prozent. „Von den restlichen 20 würde ich mir wünschen, dass sich wenigstens die Hälfte noch typisieren lässt.“ Das hat René Oliver schon vor Jahren erledigt: „Testkit bestellen, Stäbchen rein, fertig. Tut auch nicht weh“ , sagte er.

Elixmann plädiert dafür, sich typisieren zu lassen

Elixmann wünscht sich mehr Selbstverständlichkeit: „Ich verstehe nicht, dass nicht jeder Mensch registriert ist, um Leben zu retten. Es ist doch so einfach.“ Einigermaßen einfach ist sie bisher auch durch ihre Schwangerschaft gekommen, am 20. September soll das zweite Baby, wieder ein Mädchen, zur Welt kommen. Der werdenden Mama ist es „eine Herzensangelegenheit“ aufs NKR aufmerksam zu machen, „vor allem als Hannoveranerin finde ich das sinnvoll.“

Eine hat bei der Präsentation gefehlt: Marlena Robin-Winn (73). Ungewöhnlich – die NKR-Chefin lässt sich solche Termine eigentlich nicht entgehen. Sie war aber wohl in einer anderen Stadt in anderer Mission unterwegs.

Von Mirjana Cvjetkovic