Hannover

Da ist der zweifache Vater Hüseyin Yilmaz (44) vom Kiosk aus der Kochstraße, der seinen Stammkunden ein frisch Gezapftes zum Feierabend durchs Fenster reicht. Da ist der freischaffende Künstler Niko Zagalak (34), der in der benachbarten Elisenstraße eine Trinkhalle zu einer Barista-Bude umbaut.

Und da ist Sprücheklopfer Manfred „Manne“ Schütte (63), der vor dem VW-Werk in Stöcken jeden Morgen ab fünf Uhr für seine Gäste Filterkaffee „mit Liebe“ zubereitet. Drei ganz unterschiedliche Menschen, die stellvertretend für Hannovers kunterbunte Kiosk-Welt stehen.

Sie sehen Kioskbetreiber als Alltagshelden

Ein Jahr lang haben die NDR-Filmemacher Tobias Hartmann (45) und Frank Baebenroth (59) die drei Männer begleitet. „In Hannover prägt der Kiosk das Lebensgefühl“, findet Baebenroth. „Kioskbetreiber sehen wir als Alltagshelden“, ergänzt Hartmann. „Viele schließen ihre Buden 365 Tage pro Jahr auf, für die meisten ist nach acht Stunden nicht Feierabend und Urlaub oft ein Fremdwort.“ „Brause, Bier und bunte Büdchen“ sollte diese Helden des Alltags porträtieren. Es wurden Porträts von Krisenbewältigern in Pandemie-Zeiten.

An der Elisenstraße: Frank Baebenroth (links) und Tobias Hartmann vor der Kaffeebude von Niko Zagalak. Quelle: Christian Behrens

„Es ist quasi ein einstündiger Rückblick auf das Corona-Jahr“, sagt Baebenroth. Man sieht Partyszenen von der Limmerstraße im Sommer 2020, „da schien Corona so gut wie weg.“ Und der Film zeigt leergefegte, schneebedeckte Plätze mit einsamen, maskierten Menschen. Auch, wenn sie nicht schließen mussten: Der Winter war für die Selbstständigen hinter den Kiosk-Theken hart. „Ich habe zwei Kinder“, sorgt sich Hüseyin Yilmaz in einer Szene. Bei ihm war der Umsatz zeitweise um 80 Prozent eingebrochen.

Hannover hat mehr als 350 Büdchen zu bieten

Doch „Brause, Bier und bunte Büdchen“ erfüllt auch seine ursprüngliche Funktion: Der Film ist eine Hommage an die Kiosk-Stadt Hannover, die mehr als 350 Büdchen bietet. Man sieht historische Archiv-Szenen von Nebgen-Buden aus den 1950er Jahren und es gibt ein Wiedersehen mit Erna Koch, der Kiosk-Ikone aus der Südstadt, die noch mit 85 Jahren bunte Tüten verkaufte.

Eine Institution in Stöcken: Manfred „Manne“ Schütte duzt in seinem Stadtteil jeden. Quelle: privat

Einen ähnlichen Kultstatus genießt die „Kiosk-Trinkhalle bei Manne“ in Stöcken. Der Kiosk von Manfred Schütte ist Klönschnackstelle für die Nachbarschaft und Anlaufstelle für VW-Arbeiter, für die Manne auch mal den Grill anschmeißt. Und er verkauft nicht nur Kaffee und Bier, sondern bietet auch Lebenshilfe. Wenn jemand Rat braucht, fragt er den 63-Jährigen – wie die Nachbarin, die ihre Post vom Amt nicht versteht und den Brief in den Kiosk reicht. „Manne weiß alles, er kann alles“, sagt sie in die Kamera. Ein Manne für alle Fälle.

Auch Niko Zagalak kann eine Menge. Man begleitet den 34-jährigen Künstler dabei, wie er sein Büdchen in Linden anstreicht, sich mit der Handsäge abplagt, den Tresen baut, portugiesische Fliesen verlegt und die riesige spanische Espressomaschine auf Vordermann bringt, mit der er „den besten Espresso der Welt“ zubereiten will.

Dreh in der Barista-Bude: Niko Zagalak bereitet Espresso zu. Quelle: Christian Behrens

„Mitten im Corona-Jahr so ein Projekt zu stemmen, hat uns beeindruckt“, sagt Filmemacher Hartmann. „Nikos Optimismus und Kreativität haben uns angesteckt.“ Denn Zagalak gingen die Ideen nicht aus: Im Advent bot er an der Lindener Elisenstraße zusätzlich einen Weihnachtsbaumverkauf mit Lieferservice an.

Ein bezahlbares Schlaraffenland für Kinder

„Sozialen Kitt in Corona-Zeiten“ sehen die beiden Filmemacher in Kiosken, außerdem „ein bezahlbares Schlaraffenland für Kinder“ und „den Dorfplatz in der Stadt“. „Wir haben in diesem Jahr gespürt, wie wichtig die Kioskbetreiber für ihre Kunden sind“, sagt Tobias Hartmann.

Fröhlich: Hüseyin Yilmaz mit seiner Frau Nesrin. Quelle: privat

Und das spüren auch die Zuschauer. Zum Beispiel, wenn Hüseyin Yilmaz für einen kleinen Kunden minutenlang den Cola-Lolly in seinem großen Angebot sucht („Bei Kindern kann ich nie Nein sagen“). Oder wenn Manne nach den ersten Lockerungen seinen Gästen wieder ein Pils rausreicht und sich freut, dass die ihn vermisst haben. „Man ist getragen“, sagt der 63-Jährige gerührt.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Manne ist in Stöcken unverzichtbar“, haben die Filmemacher festgestellt. Und viele andere Kioskinhaber für ihre Stammkundschaft ebenso. „Kioske bringen die Leute zusammen“, lautet das Fazit von Frank Baebenroth. „Man sagt ja immer, das Leben in der Stadt sei anonym. Am Kiosk trifft das jedenfalls nicht zu.“

Von Julia Braun