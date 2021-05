Hannover

Die Tür geht auf, die Kamera führt uns die steile Treppe hinunter, vorbei an Bildern, an der Leuchtreklame, am Kassentresen. Aus dem Off zählte eine Stimme ein, „one, two, three“, doch der Zuschauerraum ist leer. Die „Marlene“ ist ein Kellerklub in einem Hinterhof der Prinzenstraße, ein plüschig-intimer Ort für Konzerte, Comedy, Chansons. Die Bühne gehört an diesem Tag nur Martin Hauke (52) und Juan Schmid (55) – für ihre „Songs and Stories from forgotten Places“.

Die „Marlene“ ist seit März 2020 so ein vergessener Platz, auch das Leibniz-Theater in der Calenberger Neustadt. In diesen beiden Locations stimmen die Musiker, die sich als Duo „Learning to fly“ nennen, einen kleinen musikalischen Höhenflug für das erste Video ihrer Reihe an – „Mr Bojangles“ von Jerry Jeff Walker (†78, berühmt wurde das Lied aber durch Sammy Davis Jr., †64) passt zur gediegenen Atmosphäre.

Corona-Krise: „Es geht um Solidarität mit den Bühnen“

Was fehlt ist der Applaus, das Gläserklirren, das Geraune im Publikum. „Wir wollen nicht auf die Tränendrüse drücken“, sagt Juan Schmid über die stillen Bilder. „Es geht um Solidarität mit den Bühnen.“ Denn Theater und Konzerthallen liegen weiterhin verwaist, in der Corona-Pandemie ist der Kulturbetrieb zum Erliegen gekommen.

„Einmal im Monat wollen wir mit einem Video jeweils zwei Läden vorstellen“, erklärt Schmid. Das Kulturbüro der Stadt Hannover und die Unesco City of Musik würden das Projekt finanziell unterstützen. „Das ist für uns ein Ritterschlag“, schwärmt der 55-Jährige, der die Bühne liebt, seinen Lebensunterhalt wie viele Künstler aber auch mit anderen Jobs bestreiten muss. Zweimal hat der Reiseverkehrskaufmann Jobs durch die Pandemie verloren, jetzt ist der frischgebackene Vater von Jona (1) als Filialleiter in einem Babyfachgeschäft untergekommen. „Eine zauberhafte neue berufliche Zukunft“, findet er.

Hier hebt derzeit leider keiner ab: Juan Schmid (rechts) und Martin Hauke sind das Duo „Learning to Fly“. Quelle: Handout

Alles andere als rosig sieht die Zukunft trotz sinkender Inzidenzzahlen für die kleinen, kuscheligen Klubs der Stadt aus. „Wie schön, dass ihr uns besucht habt und etwas Glamour und Licht hereingebracht habt“, bescheinigt Simone Beer vom Kulturpalast Linden Hauke und Schmid auf der Homepages ihres Lokals, das normalerweise die Heimat eigenwilliger Bands und ausgefallener Musik jenseits des Mainstreams ist. „Wir vermissen die Musiker“, erzählt sie im zweiten Video (geht die Tage online) auf der leeren Bühne, spricht von einer „surrealen Situation“. Auch im „Bei Chez Heinz“ im Keller des Lindener Fössebads schaute das Duo vorbei – das Stück, das beide Locations verbindet ist „Redemption Song“ von Bob Marley (†36).

Das macht Juan Schmid als „Storyteller“

Das „Erlösungslied“ schrieb die Reggae-Legende, als bei ihm schon Krebs diagnostiziert worden war und er große Schmerzen litt. Die Geschichte hinter der Geschichte ist die Spezialität von Juan Schmid und Martin Hauke, die ihre Live-Auftritte mit dem Zusatz „Storytellers“ ankündigen. „Wir haben uns über Freunde kennengelernt und gleich die gemeinsame Leidenschaft entdeckt – die großen Singer-Songwriter der 60er und 70er Jahre.“ Texte, die den Zeitgeist widerspiegeln, aber selten etwas von ihrer Aktualität verlieren.

„Sätze wie Peitschenhiebe“ hat der 55-Jährige im Werk von Bob Dylan (79) oder Tom Waits (71) entdeckt. „Es sind Lieder, die für die Menschen eine Bedeutung haben.“ Und die man gerade in diesen Corona-Zeiten neu interpretieren und mit Bedeutung aufladen könne. Auf vielen der Bühnen, die er jetzt für das aktuelle Projekt abklappert, hat er als „Storyteller“ („unsere Konzerte sind wie ein Podcast“) bereits gespielt. Jetzt sind es die Geschichten der Betreiber, die erzählt werden müssen. „Die Leute haben große Lust, mitzumachen.“

Melancholisch: Im Leibniz-Theater interpretieren Juan Schmid und Martin Hauke „Mr. Bojangles“. Quelle: Lars Setzepfandt

„Wir können keine Kreativität ausleben“, schildert „Chez Heinz“-Geschäftsführer Jürgen Grambeck, seit mehr als einem Jahr seien für Mitarbeiter und Auszubildenden nur „trockene, theoretische Übungen“ möglich. Die Zukunft sei „Kaffeesatzleserei“, der Sommer „ein Strohhalm“ – das Team bereite gerade kleinere Open-Air-Veranstaltungen für den Hof vor. Auch der Kulturpalast sucht Alternativen: Auf einer Sommerbühne an der Deisterstraße sollen Konzerte stattfinden.

Der Blick hinter die Kulissen der kleinen Klubs

Denn darum geht es in den „Songs and Storys“ auch: der Blick hinter die Kulissen, das Innenleben der Betreiber. „Wir wollen die Läden ins Gedächtnis rufen“, betont Schmid. Und auch mal ungewohnte Blickwinkel präsentieren, den Backstagebereich zeigen, verschlossene Türen öffnen. Gedreht wird coronakonform im kleinen Team – der Mann hinter der Kamera ist immer Lars Setzepfandt.

„Eine Gitarre, ein bisschen Gesang, eine Geschichte“, so will Schmid weitermachen, der schon im Frühjahr 2020 mit „Live 2 Home“ ein Streaming-Projekt auf die Beine gestellt hatte, um Musiker zu unterstützen. Zum Beispiel auf der Gilde-Parkbühne und der Löwenbastion, auf der auch dieses Jahr das Maschseefest nicht gefeiert werden kann.. „Es kommt ja die Sommerzeit – und die Hoffnung, dass man draußen etwas machen kann.“

Von Andrea Tratner