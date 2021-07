Hannover

Wie es oft so ist mit Gerüchten – am Ende bewahrheiten sie sich. So gerade geschehen mit dem Getuschel, Radio ffn würde mit Franky (49) sein Zugpferd verlieren. Montagmittag verkündete der Sender mit Sitz am Steintor, dass das Unternehmen und der Morgenmän getrennte Wege gehen.

Das Statement fällt von beiden Seiten zurückhaltend aus, der anstehende runde Geburtstag des sprachgewaltigen Moderators im Oktober wird als Grund angeführt. „Ich gehe jetzt auf die 50 zu und bin zu dem Entschluss gekommen, noch mal etwas anderes machen zu wollen. Ich bin ffn und vor allem unseren Hörern dankbar für die Möglichkeit, so lange Teil dieser tollen Gemeinschaft gewesen zu sein“, wird Franky, der im echten Leben Frank Schambor heißt, in der Mitteilung zitiert.

Nach außen hin alles gut: Beim traditionellen ffn-Neujahrsempfang war Morgenmän Franky (links) noch Teil des Teams. An seiner Seite: (von links) ffn-Programmdirektor Jens Küffner, ffn-Geschäftsführer Harald Gehrung, Ministerpräsident Stephan Weil und Dietmar Wischmeyer. Quelle: Archiv

Sein Programmdirektor Jens Küffner (44) singt in dem Statement ein Loblied auf seinen scheidenden Mitarbeiter: „Es ist in vielen Gesprächen in letzter Zeit deutlich geworden, dass Franky sich kurz vor der magischen 50 noch einmal verändern möchte. Seine Entscheidung müssen wir schweren Herzens akzeptieren.“ Klingt so, als habe der Entschluss, Radio ff nach 22 Jahren zu verlassen, allein bei dem Gute-Laune-Moderator gelegen. Küffner ergänzt: „Wir bleiben Franky in aller Freundschaft und mit Dankbarkeit verbunden. Er wird uns fehlen. Als Mensch und Morgenmän“.

Gehörte immer zur Stadtgesellschaft: 2018 feiert Franky mit Bettina Wulff und Timo Mertesacker bei den Lindener Narren Karneval. Quelle: Archiv

Womöglich gab es hinter den Kulissen aber doch Krach. Und zwar einen, der in der Vergangenheit immer wieder neu entfachte. Nach NP-Informationen waren nicht immer alle Kollegen mit Frankys Art einverstanden, hin und wieder soll er aus der Position des Aushängeschilds des Privatsenders anderen gegenüber ruppig und unfreundlich gewesen sein. Auch heißt es, dass Frankys privater Lebensstil des öfteren zu Ärgernissen geführt haben soll. Einig scheint man nun in einer Sache – nämlich keine schmutzige Wäsche waschen zu wollen.

Denn auch Harald Gehrung (55) ist voll des Lobes auf den 49-jährigen Moderator: „Ich habe fast 20 Jahre mit Franky zusammengearbeitet und danke ihm für seinen Einsatz on und off air bei ffn sehr herzlich. Jeden Morgen um 3.15 Uhr aufstehen und die Menschen da draußen durch den Morgen zu begleiten ist eine Leistung, vor der ich großen Respekt habe.“ Für die Zukunft wünscht ihm der Geschäftsführer noch alles Gute.

Was die Zukunft für Franky bringt, ist ungewiss. Fakt ist: Das einstige Schwergewicht – nach einer Magenverkleinerung im Jahr 2018 hat er mehr als 45 Kilo abgenommen – ist seit einigen Wochen nicht mehr morgens zu hören gewesen. Ab August wird die Morningshow von seinen beiden langjährigen Co-Moderatoren Carmen Wilkerling (31) und Axel Einemann (37) vollständig übernommen. Ob Franky bis dahin nochmal am Mikro stehen wird? Unklar.

Trauert in den sozialen Medien: Franky und sein verstorbener Vater. Quelle: Franky/Facebook

Der 49-Jährige selbst ist derzeit im Urlaub. Vermutlich wird er die Zeit gebraucht haben, um durchzuatmen: Sein Vater, den er die vergangenen fünf Jahr gepflegt hat, ist im Frühjahr überraschend gestorben – die beiden standen sich sehr nahe. Auch die Ehe mit seiner Frau Annett ist vor einiger Zeit gescheitert, beide kümmern sich aber nach wie vor um den gemeinsamen Sohn Gustav (9).

Auf seiner offiziellen Facebookseite (dort verabschiedet sich Franky nur mit einem Foto, ohne Text), auf Instagram und einschlägigen Radioforen hat die Nachricht jedenfalls schnell die Runde gemacht. Fans, die sich äußern, bedauern, nun ohne Franky im Radio in den Tag starten zu müssen. Wir sind gespannt, wann und wo man ihr wiedersieht – besser gesagt hört.

Von Mirjana Cvjetkovic und Christoph Dannowski