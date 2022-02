Hannover

Pasta macht dick? Was soll’s! Pasta schmeckt in erster Linie und wie immer macht auch hier die Menge das Hüftgold. Was man aus den leckeren Teigwaren alles zaubern kann, zeigt Mövenpick-Küchenchef Oliver Hodemacher unseren Lesern.

Frische Tagliolini aglio olio mit Gremolata

Frische Tagliolini in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen. Die Tomaten in feine Streifen schneiden. Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Für die Gremolata Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, auf einen Teller geben, abkühlen lassen. Petersilienblätter von den Stielen abzupfen und grob hacken. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben und die Schale fein abreiben, zwei Esslöffel Saft auspressen. Zwei Teelöffel Zitronenschale beiseitestellen. Petersilie mit Pinienkernen, restlicher Zi­tronenschale und Zitronensaft im Blitzhacker zerkleinern, dann mit zwei Esslöffeln Olivenöl verrühren.

Für die Nudeln das restliche Öl in einer Pfanne erhitzen und den Knoblauch darin bei mittlerer Hitze etwa drei Minuten goldbraun braten. Nudeln abgießen, dabei etwas Nudelwasser auffangen. Nudeln, Tomaten, Nudelwasser und zwei Teelöffel Zi­tronenschale in die Pfanne mit dem Knoblauch geben, mit Salz und Pfeffer würzen und alles gut durchschwenken. Nudeln auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit gehobeltem Parmesan und etwas Gremolata bestreuen. Gremolata dazu servieren.

400 Gramm frische Tagliolini Salz 160 Gramm Tomaten (getrocknet, in Öl,abgetropft) 4 Knoblauchzehen 40 Gramm Pinienkerne 10 Stiele glatte Petersilie 2 Biozitronen 200 Milliliter Olivenöl Pfeffer 80 Gramm italienischer Hartkäse

Ricotta-Walnuss-Ravioli mit herzhaftem Frühlingszwiebel-Rahm

Für die Ravioli zwei Eier trennen, Eiweiß kalt stellen. Mehl mit Grieß, restlichem Ei, Eigelb, einem Teelöffel Salz, Öl, Kurkuma und drei Esslöffel kaltem Wasser mit den Knethaken des Handrührers verrühren, dann fünf Minuten kräftig mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig kneten. Teig zu einer Kugel formen, in Klarsichtfolie gewickelt eine Stunde kühl ruhen lassen. Walnüsse mittelfein, Rosmarin fein hacken. Hartkäse fein reiben. Ricotta glatt rühren, Nüsse, Rosmarin und Käse unterrühren, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Die Füllung kalt stellen.

Für die Soße Wermut in einem kleinen Topf auf die Hälfte einkochen lassen. Frühlingszwiebeln waschen, putzen und das Weiße und Hellgrüne in feine Stücke schneiden. Im kochenden Salzwasser zehn Sekunden blanchieren, in ein Sieb gießen, abschrecken und gut ausdrücken. Sahne und Milch zum Wermut geben, bei mittlerer Hitze zwei bis drei Minuten kochen. Zwiebeln zugeben, mit dem Schneidstab sehr fein pürieren. Soße durch ein feines Sieb in einen Topf streichen. Mit Salz und Pfeffer würzen, abgedeckt beiseitestellen. Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze kochen, bis sie hellbraun ist. Nussbutter beiseitestellen.

Eigelb verquirlen. Teig in vier gleich große Stücke teilen und auf der bemehlten Arbeitsfläche mit dem Rollholz zu vier gleich großen dünnen Bahnen (à 40 mal 10 Zentimeter) ausrollen. Je zwei Esslöffel Ricotta-Masse mit acht Zentimeter Abstand auf zwei Bahnen verteilen, sodass acht Ravioli entstehen. Belegte Bahnen mit Eigelb bestreichen und mit den unbelegten Bahnen bedecken. Teig um die Ricotta-Masse herum festdrücken und mit einem Ausstecher oder Glas (etwa acht Zentimeter Durchmesser) acht Ravioli ausstechen. Restlichen Teig erneut ausrollen und mit der restlichen Ricotta-Masse zu weiteren Ravioli verarbeiten.

Ravioli in reichlich leicht sprudelndem Salzwasser fünf Minuten kochen. Nussbutter erwärmen. Soße einmal aufkochen, mit dem Schneidstab kurz aufmixen, in vorgewärmte tiefe Teller füllen. Ravioli mit der Schaumkelle herausheben, abtropfen lassen und in die Soße setzen. Mit Nussbutter beträufeln und Pecorino dünn darüber hobeln. Sofort servieren.

Strozzapreti mit Roter Bete und Gorgonzola

Rote Bete waschen, einzeln mit etwas Salz in Alufolie einschlagen, auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Gas 2-3, Umluft 160 Grad) auf der zweiten Schiene von unten je nach Größe 40 bis 70 Minuten garen (Garprobe: Die Beten sind gar, wenn sie sich mit einem kleinen Messer leicht einstechen lassen. Kleine Beten zuerst einstechen).

Inzwischen Haselnüsse mittelgrob hacken und in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Temperatur goldbraun rösten. Auf einem Teller beiseitestellen. Orange heiß abwaschen, trocken tupfen, die Hälfte der Schale fein abreiben. Orangensaft auspressen. Petersilienblätter abzupfen, fein schneiden. Vom Radicchio äußere Blätter und Mittelrippe entfernen, restlichen Radicchio quer in feine Streifen schneiden. Gorgonzola in Würfel schneiden. Gegarte Rote Bete aus dem Ofen nehmen und aus der Folie wickeln. Etwas abkühlen lassen.

Frische Strozzapreti in reichlich kochendem Salzwasser rund fünf Minuten bissfest garen. Inzwischen Schalotten fein würfeln. Rote Bete schälen (mit Küchenhandschuhen arbeiten!), in zwei Zentimeter breite Würfel schneiden. Olivenöl in einem Topf erhitzen, Schalotten darin eine Minute glasig dünsten. Gemüsefond und Orangensaft angießen, einmal aufkochen. Rote Bete zugeben, etwa drei Minuten bei milder Hitze kochen. Strozzapreti, Orangenschale und Petersilie zur Roten Bete geben, gut mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vor dem Servieren Radicchio unterheben. Nudeln sofort auf vier vorgewärmte Teller geben. Gorgonzolawürfel darüber verteilen, mit Haselnüssen bestreuen und servieren.

Balsamico-Kirsch-Gnocchi

Kartoffeln waschen, als Pellkartoffeln garen. Ofen auf 120 Grad (Umluft 100 Grad) vorheizen. Kartoffeln abgießen, mit einer Gabel einstechen, auf einem Blech mit Backpapier im Ofen auf der mittleren Schiene 30 Minuten trocknen lassen. Kirschen entsteinen.

Heiße Kartoffeln pellen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Ei und 125 Gramm Mehl zugeben, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Mit den Knethaken des Handrührers langsam nur so lange verkneten, bis sich alle Zutaten verbunden haben. Restliches Mehl nur zugeben, wenn der Teig zu feucht und klebrig ist.

Auf einer bemehlten Fläche zu vier Rollen à 20 Zentimeter Länge formen. In etwa zwei Zentimeter breite Stücke teilen. Auf einer Gabel mit leicht bemehlten Händen flach drücken und aufrollen, sodass ein Rillenmuster entsteht. Gnocchi in zwei bis drei Portionen in reichlich kochendem Salzwasser rund zwei Minuten garen, bis sie aufsteigen. In kaltem Wasser abschrecken, auf einem Küchentuch abtropfen lassen.

Schinken in einer Pfanne bei mittlerer Hitze knusprig braten, herausnehmen. Salbei mit vier Esslöffeln Öl knusprig braten, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Gnocchi im Salbeiöl goldbraun braten. Kirschen kurz mitbraten, salzen und pfeffern, auf Teller geben. Zucker in der Pfanne karamellisieren. Mit Essig ablöschen, sechs Esslöffel Wasser zugeben, etwas einkochen lassen, salzen und pfeffern. Gnocchi mit Schinken und Salbei anrichten und mit der Soße beträufeln.

1000 Gramm mehligkochendeKartoffeln 500 Gramm Kirschen (je nach Saison frisch oder TK) 2 Eier (M) 300 Gramm Mehl Salz, Pfeffer, Muskat 160 Gramm Serranoschinken 28 Blätter Salbei 8 Esslöffel Olivenöl 4 Esslöffel Zucker 10 Esslöffel Aceto Balsamico

Von Andrea Tratner