Hannover

Es ist nicht das erste, dass sie es bei „Deutschland sucht den Superstar“ versucht – jetzt hatte Cynthia Richter (21) endlich Erfolg: Die Auszubildende aus Ricklingen tritt am 19. Februar vor die Jury, ist ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Es ist mittlerweile die 19. Staffel der Castingshow.

„Ich singe den Song ,Zu dir’“, verrät uns die 21-Jährige im Gespräch. Vielleicht bringt es ja schon mal eine Portion Extraglück, da Singer-Songwriterin Lea (29) auch mal in Hannover gelebt hat. Jedenfalls hat sich Cynthia Richter diesmal für einen deutschsprachigen Song entscheiden, bisher war sie in Vorrunden mit englischen Liedern angetreten. „Vor drei Jahre habe ich mit einem guten Freund angefangen, Songs auf Deutsch zu schreiben. Ich glaube, hierzulande hat man mehr Erfolg und einfacher ist es auch.“

Musik begleitet sie schon immer: Cynthia Richter als kleines Mädchen mit Gitarre. Quelle: privat

Die 21-Jährige hörst selbst auch gern Deutsch-Pop, ansonsten finden sich Stück aus dem R’n’B-Bereich und den Charts in ihren Playlists. Schon seit Kindheitstagen ist Richter eng mit der Musik verknüpft, wahrscheinlich hat sie das ihrer Mutter Sara (48) zu verdanken. „Sie hat früher immer mit mir gesungen, wollte eigentlich selbst Sängerin werden.“ So war es Klein-Cynthia, die erste Auftritt bereits im Kindergarten absolvierte, dazu auch viel getanzt hat.

Cynthia Richter *18. April 2000 in Gehrden. Sie wächst in Ronnenberg auf, absolviert den Schulabschluss an der Marie-Curie-Schule. In einem Supermarkt jobbt sie, ehe sie 2019 für drei Monate nach Argentinien reist, um spanisch zu lernen. Im Anschluss beginnt sie eine Ausbildung zur Friseurin. Seit 2021 lebt sie in Ricklingen. In ihrer Freizeit liest sie gern, geht mit ihrem Hund spazieren, mit Freunden essen und feiern (sofern Corona das zulässt).

„Meine Eltern haben schon immer vorhergesagt, dass ich mal etwas mit Musik mache oder Friseurin werde“, erzählt die junge Frau. Nun hat sie beides – derzeit absolviert sie nämlich eine Ausbildung zur Friseurin, im Sommer steht die Abschlussprüfung an. „Ich liebe es, Neues auszuprobieren, mit Farben zu arbeiten.“ Außerdem war es die einzige Bedingung ihrer Eltern, sich nicht nur auf ihre Leidenschaft Musik zu verlassen, sondern noch einen Beruf zu erlernen.

Gehört auch zur Familie: Chihuahua Blacky ist zwölf Jahre alt und wohnt bei Cynthia Richter in Ricklingen. Quelle: privat

Richter hat ein enges Verhältnis zu ihrer Familie, was sich auch beim genaueren Blick auf ihren Körper widerspiegelt: An der Innenseite ihres Oberarms trägt sie ein Tattoo (Herztöne sowie eine Brustkrebsschleife), das sie ihrer Mutter widmet, die tätowierte Rose erinnert sie an ihre Oma, die 2018 gestorben ist. Was hat es mit dem spanischen Satz „Todo lo malo tiene también su lado bueno“ auf sich? „Das bedeutet ,Alles Schlechte hat auch seine guten Seiten’“, erläutert sie. „Meine Mutter ist Spanierin und war an Krebs erkrankt. Damit werde ich erinnert, dass man aus Allem auch etwas Positives ziehen kann und stärker aus der Situation hervorgehen kann.“

Will noch viel von der Welt sehen: Hier ist Cynthia Richter im argentinischen Buenos Aires unterwegs. Quelle: privat

Könnte sie sich vielleicht vorstellen, auch auf Spanisch zu singen? „Ich habe Scheu, weil ich die Sprache nicht fließend spreche. Da steht mir mein Ego im Weg“, gesteht sie. 2019 hat sie schon mal angefangen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, und ist mit einem Freund für drei Monate nach Argentinien gefahren. „Wir wollten Work und Travel, also arbeiten und reisen, machen, am Ende war es nur Travel.“ Sobald es die Pandemie wieder einfacher möglich macht, will sie die Koffer auch wieder packen: „Ich will so viel von der Welt sehen, wie nur geht.“

Zu dem Vorsingen hat sie ihre beste Freundin Kyara (22) begleitet, gemeinsam sind sie nach Wernigerode in den Harz gefahren. „Ich würde sagen, sie war aufgeregter als ich“, sagt Richter lachend. Sie selbst hat ja schon ein bisschen Bühnenerfahrung sammeln können. „Umso öfter ich aufgetreten bin, desto entspannter wurde ich.“ Und im Übrigen war das Warten auf den Auftritt viel nervenaufreibender als das Singen vor den Juroren Florian Silbereisen (40), Toby Gad (53) und Ilse DeLange (44).

Fehlte ihr der Poptitan und „DSDS“-Urgestein Dieter Bohlen (68) eigentlich? „Nein“, sagt sie frei raus, „ich habe mich bei der neuen Jury schon sehr wohl gefühlt und finde, dass Florian die liebere Rolle innehat“. Mal schauen, ob das in der Sendung auch so zum Tragen kommt – wir drücken die Daumen!

Von Mirjana Cvjetkovic