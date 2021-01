Hannover

Normalerweise würden Sarah (30) und Nils Röder (33) in ihrer Kochschule „Minzblatt Catering“ zu Kochkursen wie „Arabische Mezze“ oder Grillabenden namens „Die Flamme küsst das Fleisch“ einladen. Im Oktober 2017 hatte die Online-Marketingmanagerin ihr Cateringunternehmen an der Davenstedter Straße 60 gegründet und sich zunächst auf die Produktion von Fingerfood spezialisiert.

Als 2019 die benachbarte Kochschule „Ma petite Cuisine“ zum Verkauf stand, entschloss sich das Ehepaar zu expandieren. Nils Röder, der als Produktentwickler gearbeitet hatte, stieg mit ein. „Wir haben ein kleines Familienunternehmen gegründet“, sagt Sarah Röder. Schnell entwickelte das Paar ein Konzept, das sich von anderen Kochschulen unterscheiden sollte. Röders wollten so viele Länderküchen wie möglich anbieten. „Und nicht wir wollten die Kurse leiten, sondern wir suchten Menschen, die Wurzeln in den jeweiligen Ländern haben.“

Experten aus neun Ländern arbeiten an den Rezepten

Durch Mund-zu-Mundpropaganda und Networking kam schnell ein internationales Team zusammen. „Wir arbeiten mit Kochexperten aus Tunesien, Israel, Indien, Peru, Thailand, Deutschland, Italien, Ungarn und Marokko“, zählt Sarah Röder auf. Der Zuspruch der Kundschaft war groß, auch das Cateringgeschäft lief gut. Der erste Lockdown hatte Schockwirkung. „Ich lag abends im Bett und dachte: Das ist ein Katastrophe“, erinnert sich die Unternehmerin. „Keine Kochkurse, keine Events, kein Catering – keine Einnahmen.“

Zutaten für ein israelisches Laffa-Gericht: der Inhalt der aktuellen Kochbox. Quelle: Christian Behrens

Es war die Geburtsstunde der Kochboxen. „Wenn die Leute nicht zu unseren Kursen kommen können, kommen unsere Kurse eben zu ihnen.“ Jeden Freitag stellt das Ehepaar die online bestellten Boxen (die man bis jeweils dienstags ordern kann) zusammen und beliefert die Kundschaft im Radius von zwölf Kilometern mit den Zutaten für Gerichte wie Blumenkohl-Curry mit Kokos-Reis oder Rinderrouladen in Tomatensauce mit Kartoffelkuchen samt punktgenauer Kochanleitung „Man braucht nur eine ganz normale Küche mit Töpfen und Pfannen“, betont Sarah Röder, „die Boxen beinhalten jede einzelne Zutat in der richtigen Menge, sogar Salze und Öle.“ Zu 95 Prozent seien die Produkte zudem nachhaltig verpackt.

Teamwork: Sarah und Nils Röder beim Befüllen der Kochkisten. Quelle: Christian Behrens

Die Nachfrage ist gut. „Wir haben inzwischen richtige Stammgäste, die es sich zum Hobby gemacht haben, jeden Freitag unsere Gerichte zu kochen“, freut sich die 30-Jährige. Viele geben begeistertes Feedback oder zeigen Fotos ihres Kochevents in den sozialen Medien. Weiterhin stellen die Länderexperten der Kochschule die Rezepte zusammen und jede Woche kommt eine neue Speise. „Bei uns gibt es keine Wiederholungen.“ Nichts wird dem Zufall überlassen: Damit die Zubereitung zu Hause garantiert gelingt, wird jedes Gericht im „Minzblatt Catering“ vorab zu Probe zubereitet. „Wir haben noch nie so viel gekocht wie zurzeit“, sagt Röder lachend.

In Aktion: Sarah Röder bei der Vorbereitung in ihrer Kochschule. Quelle: Christian Behrens

Für viele ihrer Kunden sind die Kochboxen zu kleinen Alltagsfluchten geworden. In Zeiten, in denen Reisepläne auf Eis liegen, ist es für die Hobbyköche eine Wohltat, sich israelisches Kebab mit Zimt oder Glasnudelsalat mit Garnelen zuzubereiten. „In manchen Boxen stecken bis zu 15 verschiedene Gewürzsäckchen“, erzählt Röder.

Eine Box für zwei Personen kostet 35 Euro

„Wenn man die öffnet, zündet ein echtes Aromen-Feuerwerk.“ So reisen die Kunden der Kochschule zumindest kulinarisch durch die Welt. Und das ist deutlich günstiger als eine Übersee-Reise. „Die Kochbox für zwei Personen kostet 35 Euro, für jede weitere Person zahlt man 15 Euro – völlig unabhängig vom Inhalt der Kisten.“ Die Zutaten besorgt Nils Röder bei ausgewählten Händlern: etwa bei einem marokkanischen Shop am Engelbosteler Damm, einem Thailänder in der City oder dem türkischen Supermarkt an der Limmerstraße.

So läuft das Leben der Röders zwischen Einkauf, Herd, Kisten packen, Auslieferung und Kinderbetreuung. Tochter Mila (2) wird nicht mehr lange der einzige kleine Mensch in der Familie sein. „Im März bekommt sie einen Bruder“, verrät Sarah Röder, die auch in Geschäftsdingen optimistisch bleiben will. „Wir sind ein gesundes Unternehmen. Zum Glück gibt es uns noch.“

Von Julia Braun