Hannover

Es wurde zu viel: Michael Kronlage (55) hat schweren Herzens seine Eisdiele „Nicezeit“ am Lindener Schmuckplatz geschlossen. „Ich habe zuletzt 95 Stunden pro Woche gearbeitet“, sagt der Radiologe, der drei Jahre zweigleisig fuhr und neben der Selbstständigkeit eine halbe Stelle im Nordstadtkrankenhaus hatte.

Er war Spezialist für ausgefallene Eissorten, die er in seinem Eislabor im hinteren Teil des Geschäftes selbst herstellte. Himbeer-Lakritz war unter seinen bis zu 24 Sorten, oder auch Apfel-Sellerie. „Es hat mir riesigen Spaß gemacht, neue Kreationen auszuprobieren und den Kontakt zu den Kunden zu haben“, sagt er.

Bei der Arbeit: Das Eislabor von Kronlage liegt im hinteren Bereich des Eissalons. Quelle: Frank Wilde

Aber er stellt auch fest, dass er sich nicht die einfachsten Jahre für die Selbstständigkeit ausgesucht hat. „Durch Corona war es ein ständiges Hin und Her, ob und wie wir öffnen konnten.“ Auch deshalb hatte er viele Kooperationen gesucht, sein Eis unter anderem in den Lose-Läden, in den Cafés „Mulembe“ und „Coffee & Scones“ angeboten.

Er führt Gespräche mit potenziellem Nachfolger

Trotzdem gibt es gute Nachrichten für Eisfreunde in dem Quartier: Kronlage ist auf der Suche nach Nachfolgern, er führt sogar schon Gespräche. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es mit ,Nicezeit‘ weitergehen“, stellt er in Aussicht, ohne einen Zeitpunkt nennen zu können.

Der Arzt plant, das gesamte Konzept abzugeben: „Inklusive Markenrechten, Namen und Rezepturen.“ Es ist also gut möglich, demnächst in Linden-Nord wieder eine Kugel Himbeer-Lakritz bestellen zu können.

Von Julia Braun