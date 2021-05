Hannover

Eins ist ihm klar: „Ich habe mir ein schwieriges Thema ausgesucht“, sagt Michael Blautzik (31) und muss lachen. „Aber ich mag knifflige Aufgaben.“ Seine besteht darin, Menschen aus Hannover davon zu überzeugen, dass es ein Genuss ist, abends vor dem Fernseher in die Snacktüte mit Heimchen, Heuschrecken und Mehlwürmern zu greifen.

Fast jeder, den er überreden konnte, die Krabbeltiere zu kosten, pflichtet ihm bei: „Die sind wirklich lecker“, sagt der Betriebswirtschaftler, der hauptberuflich die Preise für den Onlinehändler „Reifen.com“ kalkuliert. Doch nebenbei stellt er mit Leidenschaft seine Firma „Bugoo“ auf die Beine.

Lecker: Michael Blautzik knuspert seine Insekten-Snacks. Quelle: Katrin Kutter

Heimchen, hat er festgestellt, sind dem Geschmack von Chips sehr ähnlich. „Heuschrecken erinnern an Hähnchen. Und bei Mehlwürmern denkt man an Sonnenblumenkerne“, beschreibt er sein Aroma-Angebot. Aktuell umfasst das Sortiment sieben Artikel: Tüten mit den genannten Insekten, außerdem drei Mehlsorten aus Heimchen, Mehlwurm oder Buffalowurm sowie einem Falafel-Mix mit Insektenmehl.

Er plant Burger und Bratwurst aus Insekten

Dabei soll es nicht bleiben. „Ich arbeite an einer Insektenbratwurst, die ich im Sommer verkaufen möchte“, sagt Blautzik. Auch ein Burger-Patty ist in Planung und der Unternehmer denkt an Produkte wie Backmischungen für Muffins auf Insektenbasis. Die aktuellen Snackmischungen sind naturbelassen, „aber ich werde sie auch in den Geschmacksrichtungen süß, süß-sauer und Knoblauch-Kräuter anbieten.“

Insekten-Mix: In den Tüten stecken gebackene Heuschrecken, Mehlwürmer und Heimchen. Quelle: Christian Behrens

Heuschrecken und Co. bezieht er aus zwei Züchtungen in Deutschland und Holland. Die Tierchen werden schockgefroren geliefert, Blautzik backt sie, füllt sie ab und verkauft sie in seinem Onlineshop Bugoo oder per Bringdienst. „Ab 20 Euro Bestellwert liefere ich mit dem Rad oder Auto kostenlos.“ In Kürze will er auch auf Hannovers Wochenmärkten präsent sein. „Ich habe alle Unterlagen beisammen. Am liebsten hätte ich den Zuschlag für Südstadt, List und Linden.“

Er glaubt fest an seinen Erfolg: „Insekten sind die Nahrung der Zukunft.“ Drei Argumente führt der 31-Jährige für diese These an, erstens: die Nachhaltigkeit. „Die Herstellung ist ressourcenschonend, man braucht deutlich weniger Futter, Fläche und Wasser als bei der Verarbeitung von Rindfleisch und es entsteht viel weniger Kohlenstoffdioxid.“

Mehlwürmer sind mit 5,50 Euro am günstigsten

Zweitens: die Nährwerte. „Insekten liefern haufenweise Vitamine, ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, Spurenelemente und Antioxidantien und bestehen zu 70 Prozent aus Proteinen.“ Und drittens: der Geschmack. „Sie sind einfach lecker“, sagt der Unternehmer und lacht, „sonst würde ich das ja nicht machen.“ Wer den etwas anderen Snack probieren möchte: 100 Gramm Heuschrecken gibt es für 8,50 Euro, Heimchen für 7,40 Euro, Mehlwürmer für 5,50 Euro.

Hannover, Michael Blautzik mit seinem mobilen Verkaufsstand mit "Insekten-Snacks" ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

„Ernährungs- und Nachhaltigkeitsthemen haben mich schon immer interessiert“, sagt der sportbegeisterte Mann, der als Innenverteidiger beim Polizeisportverein kickt, gern ins Fitnessstudio geht und segelt. „Und ich glaube, das Interesse an diesen Themen wächst insgesamt.“ Männer seien etwas mutiger beim Probieren, hat Michael Blautzik beobachtet.

Aber auch Frauen kann er für Insekten begeistern, vor allem die eine Kundin, die neulich bei ihm bestellte. „Sie erzählte, dass sie bei der Expo 2000 vor 21 Jahren sehr die Heuschrecken im Themenpark Ernährung gegessen hat. Sie war begeistert, dass es sie wieder in Hannover gibt.“

Von Julia Braun