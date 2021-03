Hannover

Auch dieses Osterfest feiern wir Zuhause! Wer es sich gut gehen lassen will, sollte das köstliche Drei-Gang-Menü probieren, das NP-Koch Karl Heinz Friedel („Vier Jahreszeiten“) und sein Kollege Steffen Schmidt („Reimanns Eck“) auf dieser Seite präsentieren. Guten Oster-Appetit!

„Ich würde immer etwas Fett an der Lammkeule lassen, weil Fett ein Geschmacksträger ist“, rät Friedel. Das ganze Ostermenü lasse sich gut einen Tag vorher vorbereiten, so dass man nicht lange in der Küche stehen muss. „Ausnahme: Den Möhrenschmarrn sollten Sie unbedingt frisch zubereiten.“

Erbsensuppe mit Pfiff

Erbsensuppe. Quelle: Christian Behrens

Schalotten schälen, halbieren und quer in feine Streifen schneiden. Kartoffeln schälen und in kleine Stücke schneiden. Zehn Gramm Butter in einem Topf erhitzen. Die Schalotten darin glasig dünsten, mit Portwein ablöschen (alternativ mit hellem Traubensaft) und bei mittlerer Hitze auf die Hälfte reduzieren lassen.

Gemüsefond und Kartoffeln dazugeben, zugedeckt bei mittlerer Hitze 15 Minuten köcheln lassen, leicht mit Salz würzen. In der Zwischenzeit Erbsen antauen lassen. Estragon waschen und trocken tupfen. Blätter abzupfen, mit der restlichen Butter in einem hohen Gefäß mit Pürierstab fein pürieren. Crème fraîche, Honig, Kurkuma, Orangensaft und eine Prise Salz hinzugeben und noch mal pürieren. Einen Teil der Masse für die Dekoration beiseite stellen.

Nach Ende der Garzeit die angetauten Erbsen und die Sahne zu der Suppe geben und weitere fünf Minuten garen. Estragonbutter und Zitronenabrieb zugeben, kräftig pürieren. Suppe in vorgewärmte Schalen füllen und mit dem Rest der Kurkuma-Crème-fraîche, Tandoori-Gewürz und Schwarzkümmel bestreuen.

Zutaten für 4 Portionen 80 Gramm Schalotten 100 Gramm Kartoffeln 50 Gramm weiche Butter 100 Milliliter heller Portwein (alternativ heller Traubensaft) 700 Milliliter Gemüsefond 450 Gramm Erbsen (TK) 10 Gramm Estragonblätter, frisch 2 Esslöffel Crème Fraîche 1 Teelöffel Honig ½ Teelöffel Kurkuma 3 Esslöffel Orangensaft 200 Milliliter Schlagsahne (30 Prozent) Abrieb einer Bio-Zitrone ½ Teelöffel Tandoori-Gewürz ½ Teelöffel Schwarzkümmel Salz, Pfeffer Pürierstab

Geschmorte Lammkeule

Schalotten, Möhren und Sellerie schälen und mittelfein würfeln. Die Lammkeule kurz unter fließendem Wasser abspülen und mit Küchenkrepp trocknen, mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in einem Bräter oder backofenfesten Topf erhitzen. Die Lammkeule darin von allen Seiten schön braun anbraten und herausnehmen.

Schalotten, Möhren, geschälten und gehackten Knoblauch, Pfefferkörner, Piment und Sellerie im Bratensatz bei mittlerer Hitze anbraten. Zucker und Tomatenmark zugeben und kurz mitbraten. Mit dem Mehl bestäuben, einmal kurz durchrühren und mit 200 Milliliter Weißwein (alternativ Pflaumensaft) ablöschen. 400 Milliliter Gemüsebrühe zugießen und aufkochen lassen. Fleisch zugeben und alles zugedeckt bei 160 Grad im Backofen 1,5 bis zwei Stunden schmoren. Wer mit dem Fleischthermometer arbeitet, sollte 63 bis 65 Grad für leicht rosa und 70 bis 72 Grad für durchgegartes Fleisch einhalten.

Die Fenchelknolle putzen und den Strunk keilförmig herausschneiden. Fenchel in 1,5 Zentimeter breite Spalten schneiden. Die Butter in einer Pfanne erhitzen. Den Fenchel darin andünsten und bei mittlerer Hitze zugedeckt 15 Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Zutaten für 4 Portionen 1 Lammkeule ohne Knochen (750-900 Gramm) 12 Schalotten 6 Esslöffel Öl 1 Teelöffel Zucker 2 Zehen Knoblauch 2 Möhren ¼ Sellerie 1 Teelöffel schwarze Pfefferkörner ½ Teelöffel Piment 2 Esslöffel Tomatenmark 1 Esslöffel Mehl (405er) 200 Milliliter Weißwein (alternativ Pflaumensaft) Gemüsebrühe 1 Fenchelknolle 1 Esslöffel Butter ½ Bund glatte Petersilie Salz, Pfeffer Außerdem: 1 Fleischthermometer 1 Spitzsieb 1 Pürierstab 1 Schmortopf/Bräter

Keule aus dem Topf nehmen und im ausgeschaltetem Backofen warm halten. Das Spitzsieb in einen hohen Topf einhängen, die Lammsauce mit dem Gemüse und Gewürzen vorsichtig einfüllen und mit Hilfe des Pürierstabs durch das Sieb drücken, salzen und pfeffern.

Keule aus dem Backofen nehmen, auf das Arbeitsbrett legen und halbieren. Entgegengesetzt zur Faser gleichmäßige Tranchen schneiden und auf vorgewärmte Teller legen. Fenchel und Möhrenschmarren (siehe unten) anlegen und mit der Sauce nappieren.

Geschmort Lammkeule mit Möhrenschmarrn. Quelle: Christian Behrens

Möhrenschmarrn

Möhren schälen und raspeln. Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Petersilie waschen, die Blätter abzupfen und fein hacken. Die Eier trennen (dabei aufpassen, dass sich kein Eigelb im Eiweiß befindet). In einer Schüssel die Milch, das Mehl und Eigelbe glatt rühren und zuletzt die gehackte Petersilie unterrühren.

Die Eiweiße und einen halben Teelöffel Salz in einer Schüssel mit dem Quirlen des Handrührers steif schlagen. Einen halben Teelöffel Zucker zugeben und eine Minute weiter schlagen. Eischnee in drei Portionen mit einem feinen Schneebesen vorsichtig unter den Teig heben.

Den Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Einen Esslöffel Butter in einer backofenfesten Pfanne aufschäumen lassen. Die Zwiebeln und Möhren darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Mit Salz und etwas Pfeffer würzen. Den Teig darüber gießen und etwas rütteln, so dass sich alles schön verteilt. Im heißen Ofen bei 180 Grad (160 Grad Umluft) auf der mittleren Schiene zehn Minuten backen. Den Schmarren (Achtung, der Griff ist heiß) aus der Pfanne auf ein Brett gleiten lassen, wenden und in Stücke schneiden.

Zutaten für 4 Portionen 200 Gramm Möhren 1 Zwiebel ½ Bund glatte Petersilie 3 Eier 100 Gramm Mehl (405er) 150 Milliliter Milch (3,5 Prozent) ½ Teelöffel Zucker ½ Teelöffel Salz 1 Esslöffel Butter Salz, Pfeffer Außerdem: 1 Handmixer 1 backofenfeste Bratpfanne

Joghurtmousse mit Trockenfrüchten

Joghurtmousse mit Trockenfrüchten. Quelle: Christian Behrens

Gemischte Trockenfrüchte in feine Würfel schneiden und im braunen Rum (alternativ mit Pflaumensaft) zwei Stunden marinieren. Magermilchjoghurt, Crème Fine und Honig glatt rühren. Die Trockenfrüchte unterrühren. Eine Packung Gelatine Fix nach Packungsanweisung in die Masse einrühren

In einer Schüssel das Eiweiß und den Vanillezucker mit dem Handmixer steif schlagen, dann mit einem feinen Schneebesen unter die Joghurtmasse heben. In kalt ausgespülte Kaffeetassen (à 125 Milliliter) füllen und zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.

Die Orangen so schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt wird. Das Fruchtfleisch mit einem scharfen Küchenmesser aus den Trennhäuten schneiden, den Saft dabei auffangen. Den Granatapfel einmal mit einem scharfen Küchenmesser rundherum anschneiden, auseinander drehen und die Kerne herauslösen. Die Kerne mit den Orangenfilets, dem aufgefangenen Saft, Zucker und Orangenlikör (alternativ Traubensaft) mischen. Die Kaffeetassen aus dem Kühlschrank nehmen. Sie nun so am Griff unter fließendes heißes Wasser halten, dass die Mousse kein Wasser abbekommt. Eine Hand über die Öffnung halten, da die Mousse sich plötzlich und schnell löst. Mousse auf einen Teller stürzen, mit den Früchten garnieren und den Saft gleichmäßig darüber geben.

Zutaten für 4 Portionen 125 Gramm gemischte Trockenfrüchte (wie Aprikosen, Birnen, Äpfel, Backpflaumen) 3 Esslöffel brauner Rum (alternativ Pflaumensaft) 300 Gramm Magermilchjoghurt 100 Milliliter Pflanzencreme (zum Beispiel Crème Fine) 1 Esslöffel Honig 1 Packung Gelatine Fix 2 Eiweiß (M) 1 Packung Vanillezucker 2 Orangen 1 Granatapfel 1 Esslöffel Zucker 1 Teelöffel Orangenlikör (zum Beispiel Grand Manier, alternativ Traubensaft) Außerdem: 1 Handmixer 4 Kaffeetassen

