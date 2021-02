Hannover

Die Discokugel schwebt still über der Bar, das DJ-Pult dürfte seit der Eröffnung im Mai 2020 noch nicht oft aufgeklappt worden sein, das neue „Me and all“Hotel am Aegi ist in einer Art Corona-Winterschlaf – bis auf Geschäftsreisende, die meist Termine in den umliegenden Banken und Versicherungen haben, tut sich nicht viel. Ab 1. Februar ist Lisa Edelmann (30) die neue Direktorin. Und sie sprüht mitten in der Pandemie vor Optimismus und Energie. „Die optimale Zeit für Schulungen“, findet sie. „Ein Hotel lebt von seinen Mitarbeitern.“

Im April ist Edelmann 30 geworden. „Statt einer Riesenparty wurde es ein Spaziergang mit einer Freundin am See“, erzählt sie über den runden Geburtstag im ersten Corona-Lockdown. Mit 30 Hotelchefin – das ist ziemlich jung, oder? Edelmann winkt ab, denn sie ist ein alter Hase. Mit 28 übernahm sie den Chefposten im Intercity-Hotel in der Rosenstraße. „Und meine Vorgängerin war sogar schon mit 27 Direktorin.“

Anzeige

Im London-Pub punktet sie mit Fußball-Wissen

Eine steile Hotel-Karriere für die junge Frau aus Reichenbach im sächsischen Vogtland. Das hat 20.000 Einwohner – „für mich hat sich das nach Kleinstadt angefühlt“. Deshalb hat sie sich nach dem Abitur von einer Agentur nach London vermitteln lassen, arbeitete in einem Pub an der Bar. „Genau das richtige für mich, da konnte ich mit meinen Fußball-Wissen punkten.“ Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist sie glühender Fan des FC Bayern München, zusammen mit ihrem Papa fuhr sie auch regelmäßig in die Allianz-Arena, während Bruder und Mutter Borussia Dortmund die Daumen drückten.

Außen historisch, innen hip: Das „Me and all“-Hotel am Aegi. Quelle: Nancy Heusel

Nach drei Monaten schmiss Edelmann den Bar-Job aber hin, die älteren englischen Kolleginnen kamen mit der quirligen Deutschen nicht zurecht – „über tausend Ecken“ Ecken erfuhr sie von einer freien Stelle an der Rezeption in einem Ramada-Hotel im nahen Guildford. Edelmann war skeptisch. „Meine Familie ist nicht der Hoteltyp, wir waren im Urlaub immer in kleinen Ferienwohnungen.“

Edelmann tauchte ein in die Hotelwelt, die schnell ihre wurde. Nach einem Jahr startete sie in Dresden eine duale Ausbildung, studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Hotelmanagement, jobbte nebenbei im Frühstücksservice im Kempinski-Hotel und einer Intercity-Filiale. „Ich hatte immer schon einen Plan“, sagt sie selbstbewusst. „Mit 28 wollte ich Hoteldirektorin werden.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Weg dorthin? „Alles machen, was anfällt, alle Bereiche kennenlernen. Ich habe Check in gemacht, Essen serviert, Tische abgeräumt, Zimmer geputzt“, zählt sie ihre Tätigkeiten in der ersten „Intercity“-Festanstellung in Dresden auf. Aber auch Tagungskoordination, Ertragsmanagement, Assistenzarbeiten. „Bei Intercity läuft alles auf Englisch, das war mein Vorteil.“

Sternzeichen „Me and all“: Lisa Edelmann gehört ab 1. Februar zur Firmen-Familie. Quelle: Ilona Hottmann

Und dass, das „Edelmännchen“ („so nannte mich meine erste Direktorin“) Förderer findet. Sie wechselt nach Leipzig, von der Reservierungsleiterin wird sie zur stellvertretenden Direktorin. Sechs Jahre später übernimmt sie 2019 den Chefposten in Hannover. „Die Stadt hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe in den Monatsauswertungen nur immer gesehen, dass Hannover über Leipzig steht.“

„Ich bin ein kommunikativer Typ“, sagt Edelmann über sich selber. Doch an der Leine habe sie sich aus Respekt vor der Hochdeutsch-Kompetenz der Menschen anfangs zurückgehalten – sie hatte Bedenken wegen ihres sächsischen Dialektes, der aber nur als eine sanft-exotische Note zu hören ist.

Edelmann will Hannovers Gastronomie kennenlernen.

In die neue Heimat verliebt sie sich schnell, bei SG 74 spielt sie Beachvolleyball, vor Corona war sie bei allen 96-Heimspielen im Stadion. „Ich gehe viel zu Fuß, will die Stadt noch besser kennenlernen.“ Das gelte auch für die Gastronomie: „Da habe ich echt Nachholbedarf“, sagt sie mit einem Seufzen über die zwei langen Lockdowns.

In ihrem neuen Job im „Me and all“ (ein Headhunter hat sie als Kandidatin angesprochen) hat sie allen Grund, Hannovers Restaurant-Szene unter die Lupe zu nehmen. Zum „Local Heroes“-Prinzip der Hotelkette gehört, dass jedes Haus einen eigenen Stempel trägt – in Hannover ist das Thema Musik. Und dass Gastronomen aus der Stadt das Hotel-Restaurant bespielen. Aktuell sind das Sascha Werhahn (33) und Peter Kaßner (32), die nach der Corona-Zwangspause noch bis Ende Mai mit ihrem Label „Nobel“ die Speisekarte gestalten.

Sie kochen noch bis Ende Mai „Nobel“: Sascha Werhahn (rechts) und Peter Kaßner. Quelle: Nancy Heusel

Auf ihren ersten Arbeitstag freut sich Edelmann, dann geht sie auf Entdeckerreise – denn die Mitarbeiter bei „Me and all“ werden „Explorer“ genannt. In ihrer Welt sollte „eine Firma wie eine Familie sein“. Auch das gehört zum Plan der 30-jährigen Hoteldirektorin.

Von Andrea Tratner