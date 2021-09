Hannover

Er ist klein, rund – „und wunderschön“. Massimo dall’Asta (69) gerät ins Schwärmen, wenn er von seiner neuen Dependance in der Oststadt erzählt. An der Eichstraße 2 hat er den kleinen Pavillon übernommen. Dort war vor vielen Jahren die Keimzelle von „Zurück zum Glück“ von Julia und Sonja Faber (jetzt in der Hindenburgstraße 7 im Zooviertel), zuletzt ein Suppenlokal. Statt heißer Suppe gibt es ab Sonnabend, 4. September, kaltes Eis.

„Ich gehe seit 15 Jahren schwanger mit diesem Plan“, erzählt der Betreiber von „Massimos Eiscafé“ am Steintor. Dasselbe Logo trägt jetzt auch der Pavillon in der Oststadt. „Er hat eine Aura“, findet dall’Asta, „die beiden Gebäude sehen sich so ähnlich.“ 40.000 Euro hat er in die neue Eisdiele gesteckt, die Elektronik erneuert, Eistresen und Kaffeemaschine angeschafft. Eine Terrasse mit 24 Plätzen gehört dazu, die könne noch ausgebaut werden. „Aber wir fangen erstmal klein an.“

Klein und kugelig: Massimo dall´Asta eröffnet neues Eiscafé in der Eichstraße. Quelle: Frank Wilde

Sohn Marco (36) wir die neue Eisdiele übernehmen, das Angebot orientiert sich am Haupthaus: 20 Sorten Eis mit den neuen Sorten New York Cheesecake und Johannisbeere („Alle ohne Farbstoffe und mit Hemme-Milch aus der Region“), der Kaffee ist „Massimos Hausröstung“ aus der Kaffeerösterei Machwitz in Hannover, geöffnet ist täglich von neun bis 19 Uhr.

Eine neue Eisdiele im September? Dall’Asta erwartet trotzdem großen Zulauf: „Das ist die Einflugschneise zur Musikhochschule“, sagt er zuversichtlich. Und hat die Lage gecheckt: „Richtung Zooviertel gibt es sonst keinen Eisverkauf.“

Von Andrea Tratner