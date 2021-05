Hannover

Sie ist aktuell ziemlich rund, aus gutem Grund: Kim-Valerie Elixmann (31) ist schwanger! „Es ist ein Wunschkind“, sagte die Hochzeitsplanerin der NP und verrät: „Es wird wieder ein Mädchen.“ Die Tochter der „Marry Jane“-Macherin und Gatte Jan (38), Toni (5), bekommt also ein Geschwisterchen, ist darüber entzückt. „Uns war immer klar, dass wir ein zweites Kind haben wollen.“

Mittlerweile hat Elixmann die Hälfe der Schwangerschaft hinter sich gebracht, „und es geht mir auch dieses Mal wirklich wunderbar. Ich habe nichts zu meckern.“ Die 31-Jährige gesteht, dass sie nun deutlich entspannter ist als beim ersten Mal. Am 20. September ist errechneter Geburtstermin, vier Tage nach Papa Jans Geburtstag. Diesmal zittern die Elixmanns aber nicht in Sachen Datum, bei Toni war das anders: Das errechnete Geburtsdatum war bei ihr damals der 29. Februar, es war Schaltjahr. Letztlich erblickte die Kleine einen Tag eher das Licht der Welt.

Mit Abstand im Gespräch: Kim-Valerie Elixmann mit NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic (rechts). Quelle: Dröse

Den Namen will die „Miss Germany“ von 2008 noch nicht verraten. Nur so viel: „Wir waren uns schnell einig.“ Mit sich und ihrem Chef Andreas Hüttmann (54, seine Unternehmensgruppe, zu der auch „Der Partylöwe“ gehört, hat „Marry Jane“ 2020 gekauft) war Kim Elixmann ebenfalls schnell einig: Sie will wieder zügig in den Job einsteigen.

Kein Wunder: „Nach meinen zwei Mädels ist ,Marry Jane’ mein drittes Baby.“ Die 31-Jährige hat zunächst ein Jahr Elternzeit angemeldet, will in der Zwischenzeit aber allzeit ansprechbar sein. „Ich bin ja nicht aus der Welt.“

Von Mirjana Cvjetkovic