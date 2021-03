Hannover

Als Schleswig-Holstein im ersten Lockdown Menschen mit Zweitwohnsitz die Einreise ins Bundesland verweigerte, wurde Gerhard Schacht von der Polizei mit der Kelle gestoppt. „Ich fahre einen Dienstwagen mit H für Hannover“, sagt der 69-Jährige, „und war damit wohl verdächtig.“ Die Beamten staunten, als der Geschäftsführer der Markthalle beweisen konnte, dass er weder Dauerurlauber noch Tagestourist ist, sondern im Scharbeutzer Ortsteil Pönitz am See tatsächlich zu Hause ist.

„Ich war schon als Kind mit meinen Eltern immer an der Ostsee“, erinnert sich der Familienvater. „Richtig verliebt habe ich mich in die Ecke, als ich als Soldat in der Nähe des Truppenübungsplatzes Putlos stationiert war.“ Weil Schachts zweite Ehefrau Bettina Sinnig-Schacht (60) aus der Nähe von Malente in Ostholstein stammt, „war irgendwann klar, dass wir nicht mehr in Hannover, sondern dauerhaft dort oben leben wollen“.

Vier Jahre renoviert er die Ostsee-Villa

2010 kaufte das Paar zwischen dem Kleinen und dem Großen Pönitzer See eine Jugendstil-Villa aus dem Jahr 1911. 160 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Etagen und zwei 30 Meter hohe und 120 Jahre alte Rotbuchen vor der Tür – für 150.000 Euro. „Für das Geld haben wir allerdings erstmal eine Ruine bekommen“, erinnert sich der handwerklich geschickte Schacht. Vier Jahre lang hat er an jedem Wochenende und in vielen Urlauben Hand angelegt: Elektrik, Sanitär, Isolierung – „eigentlich haben wir alles auf links gedreht. Bis auf den wunderschönen Gewölbekeller.“

Sein Zuhause: Gerhard Schacht lebt seit zehn Jahren an der Ostsee. Quelle: privat

Der Wert der Villa hat sich seitdem verfünffacht, in Scharbeutz kosten mittlerweile schon 35-Quadratmeter-Wohnungen um die 200.000 Euro. Hinter dem Haus erstand Schacht noch eine 40-Quadratmeter-Ferienwohnung, die die Mitarbeiter seiner Immobilienverwaltung kostenlos nutzen dürfen. „Ich habe im Garten Teiche angelegt, Kois gekauft, es ist ein kleines Paradies geworden, in dem wir richtig abschalten können“.

Gerhard Schacht Geboren am 2. Dezember 1951 in Hannover. Hauptschule, Ausbildung als Koch. Von 1972 bis 1976 bei der Bundeswehr, Stabsunteroffizier. Gastronomische Leitung der Landtagsgaststätten und der Rennbahngaststätten, Geschäftsführer der Diskothek „Dandy“ (später „Sugar“). Auf dem zweiten Bildungsweg Ausbildung zum Fachkaufmann für EDV-Technik, danach acht Jahre Bauleiter bei Hahne Stahlbüromöbel. Seit 2001 geschäftsführender Gesellschafter der WSW GmbH, die mit elf Mitarbeitern 30 Mehrfamilienhäuser im gesamten Bundesgebiet, die Markthalle und den Consulting Tower am Pferdeturm verwaltet. In zweiter Ehe verheiratet mit Bettina Sinnig-Schacht (60), Tochter Desiree ist 45. Bruder Claus-Dieter Schacht (65) ist Bürgermeister von Hemmingen. Hobbys: Tauchen, Reisen, Hannover 96.

Wenn nicht Corona-Zeiten sind, an denen das Handy von Gerhard Schacht „auch am Wochenende pausenlos klingelt. Ich fühle mich gerade wie ein Jugendherbergsvater, von dem wirklich jeder was will.“ Seien es die 56 Standbetreiber in der Markthalle oder die Mieter anderer Objekte in Leipzig oder Dresden.

Der Bauch von Hannover: Die Markthalle mit 56 Ständen. Quelle: Katrin Kutter

Zu seiner Gastronomie-Zeit, als er erst die Landtags- und dann die Rennbahngaststätte leitete und als Geschäftsführer der Diskothek „Dandy“ Bony-M.-Sänger Bobby Farrell (†51) für den DJ-Pult engagierte, spielte Schacht viel Fußball. Beim SV Degersen, in Loccum und beim Post-SV, er erwarb sogar die Trainerlizenz. Dann entdeckte er das Tauchen, das er wie das Fallschirmspringen in seiner vierjährigen Bundeswehrzeit gelernt hatte, wieder für sich. Schacht machte im Kreidesee Hemmoor und in Berlin sogar eine Tauchlehrer-Ausbildung und führte das Tauchen als Teambuilding-Maßnahme für seine Mitarbeiter ein. „Gemeinsam gehen wir im Hallenbad Hemmingen unter. Das schafft unglaublich viel Vertrauen zueinander“, ist Schacht sicher.

Schacht lernt auf der Volkshochschule Griechisch

Besonders gerne stürzt sich der schmächtige Mann von 1,73 Meter Körpergröße vor Kreta in die Fluten. Wie in Scharbeutz hat sich Schacht auch in Kissamos im Nordwesten der griechischen Urlaubsinsel verliebt. „1994 waren wir zum ersten Mal auf Kreta, seitdem mindestens einmal im Jahr. Ich habe in der Volkshochschule sogar Griechisch gelernt und in der Gegend richtig gute Freunde unter den Einwohnern“, schwärmt Schacht. Der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, „längst Rentner sein könnte“, aber „noch einige Jahre weitermachen will. Bestimmt bis zum 75. Geburtstag, mir wird schnell langweilig.“

Lieben das Meer: Gerhard Schacht und seine Frau Bettina. Quelle: privat

Jeden Montag setzt er sich in Scharbeutz pünktlich um 4.45 Uhr ans Steuer, fährt die 231 Kilometer bis ins Büro in der 12. Etage des Consulting Tower, macht täglich seine Runde durch die Markthalle, übernachtet bis Freitag im bei Tochter Desiree (45) und Enkeltochter Cia (15) in Seelze und düst Freitagabend zurück zur Ehefrau an die Ostsee.

Da sitzt Gerhard Schacht dann auf der eigenen Parkbank, beobachtet seine Kois oder fährt mit dem Fahrrad die vier Minuten zum nächsten Ostsee-Stand. „Scharbeutz und Hannover plus Urlaub auf Kreta, das ist für uns das perfekte Leben“, ist Gerhard Schacht. Und wenn er doch irgendwann in Ruhestand geht? „Brauche ich nicht umzuziehen. Ich wohne ja schon da, wo Rentner Urlaub machen.“

Von Christoph Dannowski