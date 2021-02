Hannover

Seit 1909 gibt es die Deutsche Barkeeper-Union, die sich um die Interessen der Bartender in ganz Deutschland kümmert. Maren Meyer (50) aus Hannover ist nun die erste Frau an der Spitze des Verbands.

Wann kam bei Ihnen die Begeisterung für Gastronomie und Cocktails auf?

Mit 17 hatte ich neben der Schule angefangen, in Nienburg in einer Kneipe zu jobben, im „Maximilian“. Ich habe schnell gemerkt, dass das genau mein Ding ist. Nach dem Umzug nach Hannover habe ich Germanistik, Pädagogik und Philosophie studiert und nebenbei in der Altstadt im „Café Casanova“ gejobbt.

Wann haben Sie in Cocktailbars begonnen?

An der Karmarschstraße war damals die Cocktailbar „Manhattan“. Dort durften nur Männer arbeiten. Aber einer der Bartender fragte mich im „Casanova“, ob ich nicht am Wochenende aushelfen könnte, sie hatten einen Serviceengpass. Das habe ich wohl nicht so verkehrt gemacht.

Auf einmal war doch eine Frau hinter der Bar akzeptiert?

Nicht sofort, das war ein langer Weg. Zwei der Bartender sagten damals: „Wenn eine Frau hier anfängt, hören wir auf.“ Ich habe ihnen nur gesagt, dass sie ihre Koffer packen können. Und so kam es auch. Damals gab es 450 Drinks im Manhattan, und ich habe alle auswendig gelernt. Habe „Schumanns Barbuch“ durchgeackert. Das erste halbe Jahr hat keiner der anderen Bartender ein Wort mit mir gesprochen. Das war Mobbing, richtig diskriminierend. Aber es hat mich auch stärker gemacht. Seitdem ist mein Interesse für Barkultur und Spirituosen stetig gewachsen.

Die erste Cocktail-Station: Maren Meyer im „Manhattan“ an der Karmarschstraße. Quelle: privat

Jetzt sind Sie zur ersten weiblichen Vorstandsvorsitzenden der dbu, der Deutschen Barkeeper-Union, gewählt worden. Welche Ziele haben Sie?

Das wichtigste ist die Lobbyarbeit und neue Mitglieder in ganz Deutschland zu akquirieren. Dann Netzwerk und Bildung. Es müssen neue Anreize geschaffen werden, um in den Job zu gehen. Denn ganz ehrlich: für mich ist es der schönste Job der Welt. Man kann im Hotel oder in der freien Wirtschaft arbeiten. Man kann in Deutschland, aber auch in Neuseeland arbeiten – normalerweise jedenfalls. Mit einer Pandemie hat keiner gerechnet. Ich kenne jetzt auch schon viele, die sich aus der Gastronomie verabschieden. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es die meisten Gastronomien und Bars schaffen.

Sie sind seit der Gründung des Vereins die erste Frau an der Spitze der dbu. Werden Sie neue Themen angehen?

Definitiv. Ich werde auch Themen anfassen, die nicht immer angenehm sind. Diversität, Sexismus und Rassismus zum Beispiel. Es ist immer noch ein sehr männerdominiertes Metier. Leider habe ich von mehreren Kolleginnen gehört, dass sie sexuelle Übergriffe erlebt haben. Damit muss einfach Schluss sein. Wir Bartender und Gastronomen sind ein bunter Haufen, Rassismus oder Sexismus haben da überhaupt nichts zu suchen. Das wurde oft unter den Teppich gekehrt. Darüber möchte ich auch sprechen.

Das ist Maren Meyer Geboren am 29. Januar 1971 in Nienburg. Mit 17 Jahren fängt sie an, neben der Schule im „Maximilian“ in Nienburg zu jobben. Nach dem Abitur zieht sie nach Hannover und studiert Germanistik, Pädagogik und Philosophie.Nebenbei Jobs im „Café Casanova“ und im „Manhattan“ in der Altstadt. Meyer entscheidet sich gegen das Studium und bewirbt sich bei der Hotelfachschule. Seit 1998 ist sie Mitglied der Deutschen Barkeeper Union. Meyer gibt Tastings in den Bereichen Rum, Gin und Tequila. Nun wurde sie von der Deutschen Barkeeper Union e.V. als erste Frau zur Vorstandsvorsitzenden gewählt. Meyer lebt mit Mann und zwei Kindern in Langenhagen.

Wie kommunizieren Sie beim dbu hauptsächlich?

Normalerweise treffen wir Barkeeper aus Deutschland uns einmal im Jahr an besonderen Locations. Dann werden auch Workshops angeboten, Meisterschaften ausgetragen, Tastings oder Blindverkostungen gemacht. Wir waren schon in Fleesensee, in Baden-Baden oder an anderen tollen Orten. Im Moment läuft die Kommunikation über Telefon- oder Zoomkonferenzen.

Wofür steht die Deutsche Barkeeper Union ein?

Sie ist ein Berufsverband und eine Interessengemeinschaft für Barkeeper in Deutschland. 1909 wurde sie in Köln gegründet. Wir setzen uns für die Belange von Bartendern ein. Wir kämpfen seit über 30 Jahren dafür, dass es ein anerkannter Lehrberuf wird. Man kann Bartender immer noch nicht lernen, auch nicht innerhalb seiner Hotelfachausbildung. Man kann nur an der Berufsschule seinen Barkeeper IHK-geprüft machen. Diese Prüfung nehme ich seit 16 Jahren auch ab und unterrichte an der Berufsschule das Fach Praxis für die angehenden Barkeeper. Ansonsten gibt es leider keine Möglichkeit. Jeder kann drei Drinks mixen und sich Barkeeper nennen.

Haben Sie einen Lieblings-Drink?

Campari-Soda. Und Manhattan. Der besteht aus Rye Whiskey, rotem Wermut und Angostura Bitter.

Welche fünf Dinge gehören in ein Bartender-Starter-Kit?

Ein Shaker, ein Rührglas, ein Rührlöffel, ein Jigger und ein Strainer. Der Jigger ist das Barmaß und der Strainer das Sieb, das man obendrauf hält, damit das Eis nicht rausfliegt.

Für Ihre Tastings sind Sie über Hannover hinaus bekannt. Sie haben außerdem oft die „Gastschicht“ übernommen. Was verbirgt sich dahinter?

Eine „Gastschicht“ kann quasi jeder Barkeeper in einer fremden Bar übernehmen. Es bedeutet, dass man zu Kollegen in die Bar geht und sie mit seinem Wissen unterstützt, mal einen neuen Drink mitbringt oder neue Rezepturen. In Hannover war ich schon in vielen Läden. Im „Schenkers“ etwa, in der „Probierbar“ oder im „Bukowski’s“.

Im „Schenker“: Auch hier übernahm Meyer eine „Gastschicht“. Quelle: Villegas

Trinkt man als Barkeeper auch gern mal einen mit?

Mit Anfang 20 habe ich damit ein paar negative Erfahrungen gemacht. Damals habe ich mir geschworen: Wenn ich arbeite, trinke ich nicht. Auch wenn mir Gäste einen ausgeben möchten.

In ihrem Job ist man normalerweise häufig in anderen Städten und Hotels. Ist das auf Dauer nicht anstrengend?

Nein. Genau das liebe ich an meinem Job. Und genau das vermisse ich im Moment.

Eine Institution: Charles Schumann betreibt in München das „Schumann’s“. Quelle: dpa

Haben Sie eine Lieblingsbar in Deutschland?

Das „Schumann’s“ in München ist schon eine Institution. In Berlin gibt es viele innovative Konzepte, aber das „Kink“ fand ich besonders gut, weil es Dinner-Restaurant und Bar vereint. Meine absolute Lieblingsbar allerdings ist in Venedig – die „Harry’s Bar“.

Als Bartender erfährt man bestimmt viele Geheimnisse der Gäste, oder?

Es gibt ein eisernes Barkeeper Gesetz: Was hinter die Bar kommt, bleibt auch hinter der Bar.

Von Luisa Verfürth