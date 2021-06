Als Geschäftsführer machte Marco Stichnoth (55) die Hannover Scorpions 2010 zum deutschen Eishockey-Meister. Als Gastronom will er sein Geld in der Tennisszene verdienen. Stichnoth hat die Klubgaststätte des HTV in der Südstadt übernommen. Sie heißt jetzt „Wildcard“.