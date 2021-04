Hannover

Auch das Restaurant „Marys“ im Fünf-Sterne-Haus „Kastens Hotel Luisenhof“ liegt weitgehend im Dornröschenschlaf. Nur Geschäftsleute dürfen derzeit die Annehmlichkeiten des vornehmsten Hotels der Stadt genießen. Chef de Cuisine Marcel Kroeger-Jannetti hat trotzdem genug zu tun.

Wie können Sie im Moment tätig sein, Herr Kroeger-Jannetti?

Das, was wir machen, lässt sich sehr schwer in Aluschälchen und Plastikbechern transportieren. Darum machen wir kein Außer-Haus-Geschäft. Das Hotel ist natürlich geöffnet für Geschäftsreisende und wir bieten unseren Gästen ein Frühstück an, außerdem gibt es von 18 bis 20 Uhr Room-Service.

Wie nutzen Sie die Zeit?

Wir sind ein Team von 26 Leuten in der Küche. Unsere zehn Azubis müssen geschult werden, die stehen gerade vor den Abschlussprüfungen. Ich habe die unfreiwillige Freizeit genutzt, um meine Weiterbildung als Küchenmeister voranzutreiben. Vor allem aber versuchen wir, unser Profil stärker zu schärfen, um in Zukunft nicht nur als Hotel-Restaurant wahrgenommen zu werden.

Das feinste Haus der Stadt: Das Fünf-Sterne-Haus an der Luisenstraße 1-3. Quelle: Ilona Hottmann

Wie wird der Restaurantname richtig ausgesprochen? Deutsch wie Marie? Oder englisch wie Mary?

Marie war die Enkelin des Hotel-Gründers Heinrich Kasten. Sie wurde Mary genannt, weil sie Anfang der 1920er Jahre auf ein englisches Internat ging. Auch als sie mit ihrem Mann das Hotel übernahm, wurde sie nur Mary genannt. Wir haben wir ihr mit dem Namen Tribut gezollt.

Wie kamen Sie zum Kochberuf?

Ein Bürojob kam für mich nicht infrage und handwerklich war ich unglaublich ungeschickt (lacht). Nach einem Praktikum in der Küche stand die Berufswahl fest. Das besondere Teamgefühl, jeden Tag kreativ zu sein, mit tollen Lebensmitteln zu arbeiten: Das ist meine Leidenschaft. Und in der Gastronomie gibt es zahlreiche Aufstiegschancen. Man kann sich immer weiter entwickeln. Das macht mir bis heute Spaß.

Modern und klassisch: das Ambiente des Restaurants. Quelle: Ilona Hottmann

Sie haben im Harz gelernt, arbeiteten unter anderem in Bonn und in der Schweiz. Haben Sie sich mit Hannover angefreundet?

Auf jeden Fall. Eine super Stadt. Ich wohne in der Südstadt, bin sehr schnell im Grünen und auch Mitglied im Angelsportverein. Die Infrastruktur ist super, ich brauche hier gar kein Auto.

Gibt es einen „Mary’s“-Klassiker? Ein Gericht, das nie verschwinden dürfte?

Was es schon immer gibt und immer geben wird, ist das Chateaubriand. Das passt gut zu unserem Haus und zu dem, was wir hier machen. Ein großes Filet-Stück wird auf einer großen Platte mit viel Gemüse angerichtet und von unserem Oberkellner am Tisch präsentiert, serviert und angerichtet. Bei Seezunge ist es genauso. Es gibt Gäste, die kommen seit 35 Jahren genau wegen diesen Gerichten hierher.

Haben Sie Vorbilder in der Küche?

Ich durfte in meiner Laufbahn viele Küchenchefs kennenlernen, aber es gibt keinen, zu dem ich allumfänglich aufschaue. Alle haben ihre Ecken und Kanten. Ich hab mir von vielen auch positive Sachen angeeignet. Aber ich hab mir oft gedacht: „Wenn du mal in der Position bist, dann machst du es anders.“

Hier schlemmen sonst Feinschmecker: Viele Gäste kämen wegen des Chateaubriands, sagt der Küchenchef. Quelle: Ilona Hottmann

Gibt es im Hotel oft prominente Gäste mit Sonderwünschen?

Namen werden Sie von mir nicht erfahren. Aber wir hatten schon jemanden, der Unmengen Fidschi-Wasser haben wollte oder auch Knoblauch-Püree. Da mussten wir dann Knoblauch mit Zitronensaft pürieren. Das hat sich der prominente Gast jeden Morgen gegönnt. Wir tun unser Möglichstes, alle Wünsche umzusetzen.

Fünf Lebensmittel, die Sie immer im Kühlschrank haben?

Eier sind das vielfältigste Lebensmittel, das ich kenne. Man kann sie süß oder herzhaft zubereiten. In jüngeren Jahren hätte ich gesagt: Reis und Nudeln. Aber heute schwöre ich auf Kartoffeln. Sie sind deutlich vielfältiger. Man kann sie nicht nur kochen und braten, sondern auch noch stampfen und pürieren.

Das ist Marcel Kroeger-Jannetti * 22. Februar 1983 in Wolfenbüttel. Seine Ausbildung macht Kroeger-Jannetti in Hahnenklee im Harz, bevor er unter anderem in Wolfsburg in der Autostadt für die Mövenpick-Gruppe arbeitet. Er hat Stationen in Graubünden und im Bonner „Königshof“, wo er zwei Jahre auf Gault-Millau-Niveau kocht. Später lernt er seine Verlobte kennen, der er nach Hannover folgt. 2010 beginnt er im „Mary’s“ und arbeitet sich zum Chef de Cuisine hoch. Kroeger-Jannetti lebt in der Südstadt, ist im Anglerverein engagiert und hat die Zeit des Lockdowns genutzt, um sich auf seinen Küchenmeister vorzubereiten, auf den er im September geprüft wird.

Drei Eigenschaften, die ein Koch braucht?

Man sollte Durchhaltevermögen haben und kreativ sein. Auch wenn ich damit jetzt polarisiere: Es fehlt einigen Köchen an Demut. Viele präsentieren sich gern und machen einen Hype um die eigene Person, aber es mangelt an Respekt vor ihrem Team und den Lebensmitteln. Man sollt sich nicht über alles erheben. Etwas Demut macht einen guten Koch aus.

Gibt es eine Todsünde beim Kochen?

Todsünde ist zu viel gesagt. Aber mit gefriergetrockneter Petersilie kann ich wirklich nichts anfangen. Genauso wie mit Zitronensaft aus diesen gelben Fläschchen. Das kann man zum Putzen und Entkalken benutzen, aber nicht zum Kochen.

Freundlich: Das Restaurant ist offen für alle Besucher – nicht nur für Hotelgäste. Quelle: Ilona Hottmann

Gibt es etwas, was Sie niemals essen würden?

Schmorgurken. Wie kann man nur? Warme, weiche Gurken: Das ist Geschmacksverirrung.

Was machen Sie am liebsten in der Küche?

Terrinen und Pasteten herstellen. Das ist noch richtig Kochen, richtiges Handwerk. Dafür braucht man Erfahrung. Aber auch Kartoffeln zu schälen, hat etwas. Davor drücke ich mich nicht. Das hat einen schönen gemeinschaftlichen Charakter, wenn man solche Aufgaben in der Küche zusammen abarbeitet und sich dabei unterhält und austauscht.

Gibt es ein schnelles und tolles Gericht für zu Hause?

Spaghetti Pesto. Ein frisches, selbst gemachtes Pesto ist nicht schwierig. Man kauft einen Topf Basilikum, ein paar Pinienkerne, Olivenöl hat eh jeder zu Hause und etwas Parmesan. Man püriert alles und gibt es über die abgegossenen Nudeln. Das ist knallgrün, frisch, lecker und gesund.

Haben Sie noch etwas, das Ihnen auf der Seele liegt?

Ich würde mir wünschen, dass junge Leute, die das Handwerk des Kochens lernen wollen, ihre Berührungsängste gegenüber unserem Hotel abbauen. Auch wenn wir ein Fünf-Sterne-Haus sind: Es gibt nichts, was man nicht lernen könnte. Wir nehmen die Leute hier stark an die Hand. Auch Quereinsteiger. Egal ob Mann oder Frau, wir freuen uns über alle, die Lust haben, unser Team zu bereichern. Wir haben im Moment sogar eine Frauenquote von 40 Prozent.

Von Luisa Verfürth