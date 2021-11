* 13. April 1979 in Hannover. Sein Vater war Maschinenschlosser, seine Mutter, die aus Thailand stammt, arbeitete als Grafikerin. Mike Schleupner hat eine jüngere und eine ältere Schwester und wächst in Pattensen auf. Sein Abi macht er an der Albert-Einstein-Schule in Laatzen, geht zur Bundeswehr, absolviert anschließend eine Malerausbildung und studiert Farbdesign. Seit 2007 ist er selbstständig. Schleupner lebt mit seiner Frau und zwei Kindern (sieben und zwölf) in Hemmingen. Er reist gerne, fährt gerne Fahrrad und mag es, in der Natur zu sein. Mehr Infos unter www.farbcompany.de und www.stuck-stuckert.de