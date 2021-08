Hannover

Ambiente: Das ehemalige Maschseepark-Milchhäuschen wird seit den 1970er Jahren als „Loretta’s Biergarten“ betrieben, seit 2008 führt Gastronomin Mirjam Claus das Restaurant. Der charmante Rundbau mit seinen Seitenflügeln verfügt auch über zwei schöne Terrassen und viele Außenplätze vor und hinter dem Pavillon, auf denen bei gutem Wetter gerne die Gäste sitzen. Das besondere Gebäude ist sehr liebevoll eingerichtet – hier hält man sich gerne auf.

Nur die Klapp-Gartenstühle mit hölzerner Sitzfläche draußen sind auf Dauer etwas unbequem. Wer auf der Terrasse zur Straßenseite sitzt, kann dem regen Autoverkehr auf der Culemannstraße zuschauen, auf der anderen Seite an der Leine ist es etwas idyllischer. Einige Gäste sind direkt aus der nahen Innenstadt gekommen, andere haben sich nach der Arbeit verabredet. Pärchen, Familien, Freundinnen – im Lorettas fühlen sich alle wohl.

Stilvolles Ambiente im Lorettas Quelle: Frank Wilde

Service: Wir sind am frühen Abend da, werden freundlich von einer jungen Frau begrüßt und dürfen uns einen Tisch auf der Terrasse aussuchen, da noch fast alle Plätze frei sind. Im Laufe des Abends werden wir von drei jungen Menschen bedient. Sie sind alle sehr freundlich und offen und versorgen uns nach bestem Gewissen und Können, aber nicht immer perfekt. Und im Laufe des Abends mit mehr Gästen ommt es auch zu etwas längeren Wartezeiten.

Kleine Speisekarte ohne große Überraschungen

Essen und Trinken: Die Speisekarte ist nicht allzu groß, wir starten mit einer Suppe – genauer gesagt: mit einem Parmesan-Suppenduo in einer Trüffel- und Pesto-Variante (8,90 Euro). Serviert wird das Süppchen in zwei kleinen Gläsern, das ist optisch eine nette Idee und ideal zum Teilen. Die Suppe ist cremig-gehaltvoll, der Parmesangeschmack kommt ideal durch, die Trüffelvariante ist vom Geschmack noch eine Spur intensiver. Insgesamt hätte das Duo ein wenig heißer serviert werden können, ansonsten sind wir zufrieden. So kann es weitergehen. Als Hauptgang nehmen wir Steinpilzravioli mit Trüffelbutter (14,50 Euro), garniert mit frischen Tomaten und Rucola, geschwenkt in Trüffelbutter – die Komponenten passen gut zueinander, allerdings hat das Gericht auch kein Alleinstellungsmerkmal.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Salat scheiden sich ja oft die Geister, wir probieren den Caesar’s Salat mit Bio-Ei (15,50 Euro). Den Rauchlachs, der laut Karte auch noch dazu gehört, bestellen wir ab, stattdessen bietet uns die Servicekraft gratinierten Ziegenkäse an. Der Salat ist etwas wässrig und nicht sehr knackig, die Tomaten und Gurkenscheiben frisch, aber nicht sehr geschmacksintensiv. Die Croûtons sind hausgemacht und kross, in Kombination mit dem Parmesandressing gefallen sie uns. Der gratinierte Ziegenkäse ist gelungen. Dazu trinken wir einen Bio-Muscadet aus Frankreich (7,50 Euro), der trocken, unkompliziert und frisch ist.

Fazit: Im „Lorretta’s“ kann man mit Blick auf den Maschteich wunderschön sitzen, die Atmosphäre ist freundlich und gelassen. Das Essen ist solide und gut, liefert aber keine besonderen Überraschungen.

Wertung: Ambiente 5 von 8, Service 5 von 8, Essen&Trinken 5 von 8

Loretta’s, Culemannstraße 14, 30169 Hannover

Telefon: 0511/5905780

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 17 bis 24 Uhr, Sonnabend/Sonntag 10 bis 24 Uhr

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Barrierefrei? Nein

Wie bezahlen? bar, EC, Kreditkarten außer American Express

Von Maike Jacobs