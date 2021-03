Hannover

Ab 15. März steht Schauspielerin Liz Baffoe (51) mit ihrer Mode- und Schmuck-Kollektion „Atinka“ beim Teleshoppingsender „Channel 21“ in Hannover vor der Kamera. Im NP-Interview erklärt sie, welche Botschaften hinter den Symbolen aus Ghana stecken.

Was verbindet Sie mit Hannover? Waren Sie vorher schon mal hier?

Ja, ich war tatsächlich als Kind einmal am Steinhuder Meer mit meiner älteren Schwester. Da waren wir drei Wochen in einem Ferienlager. Wir sind damals im Wald verloren gegangen, als wir mit einer Gruppe wandern waren. Zum Glück hat die Polizei uns mit Spürhunden und Taschenlampen ausfindig gemacht.

Das vergangene Jahr war für Kulturschaffende eine große Herausforderung. Wie ging es Ihnen?

In erster Linie habe ich die Zeit für die Kollektion genutzt. Normalerweise wäre ich mit SWR 3 und „Live Lyrics“ auf Tour gewesen – da übersetzen wir Songtexte auf der Bühne und interpretieren sie, das machen wir seit 2019. Ich hatte das große Glück, dass ich unter strengen Hygienemaßnahmen für „Schloss Einstein“ weiterdrehen durfte – mit zigtausendmal testen und Fieber messen.

Liz Baffoe Geboren am 6. Juli 1969 in Bad Godesberg. Baffoe ist das jüngste von sieben Kindern eines ghanaischen Diplomaten. Ihr Bruder ist der ehemalige Fußball-Profi Anthony Baffoe. Nach dem Abitur macht sie eine Ausbildung zur Mediengestalterin, besucht anschließend private Schauspielschulen. In etwa 600 Folgen der ARD-Kultserie „Lindenstraße“ spielt sie 1995 bis 2007 die Rolle der „Mary“. Seit der zehnten Staffel von „Schloss Einstein“ gehört Baffoe zum Ensemble. Sie unterstützt die Initiative „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ und einen Verein, der sich für Waisen, Halbwaisen und alleinstehende Mütter in Ghana einsetzt. Seit 2018 hat sie ihre eigene Schmuckkollektion. Baffoe lebt in Köln, sie ist Single. Mehr Infos unter www.liz-baffoe.de

Konnten Sie die Corona-Zeit auch nutzen, um sich etwas zu entspannen?

Auf jeden Fall. Ich bin ja gelernte Grafik-Designerin, ich habe in der Zeit sehr viel gezeichnet. Wenn es wieder möglich ist, möchte ich in Köln gern eine Vernissage machen, die Bilder verkaufen und den Erlös spenden.

Welche persönlichen Schmuckstücke sind Ihnen besonders wichtig?

Ich trage schon seit 24 Jahren einen Elefantenring, zuvor hatte ich einen unechten. Damals wollte mich ein Mann heiraten. Ich war jung und hatte ihm gesagt: „Wenn du mir diesen Ring in Gold schenkst, überlege ich es mir vielleicht.“ Das hat er dann auch gemacht, allerdings ist es nicht zu der Hochzeit gekommen.

Wann ist die Idee zu Ihrer neuen Kollektion „Atinka“ entstanden?

Die Idee reift schon seit längerer Zeit. Ich bin mit den Adinkra-Symbolen, die jetzt auch in meiner Kollektion zu sehen sind, aufgewachsen. Ich bin in Bonn geboren, meine Wurzeln sind in Ghana. Ich wollte eine Verbindung, eine Brücke zwischen beiden Kontinenten und Kulturen.

Liz Baffoe entwirft Schmuck mit Botschaft. Quelle: Channel21 GmbH

Wofür stehen die Adinkra-Symbole?

Es gibt sie seit hunderttausenden von Jahren. Es sind Wegweiser, eine nonverbale Sprache, wie die Emojis heute. Man sagt, sie sollen „fehlbare Menschen“ – das sind wir ja alle – zurück auf den richtigen Weg bringen. Ein Adinkra-Symbol ist ein Talisman, Wegweiser aber auch Glücksbringer. Es ist immer etwas Positives, was dich aufmuntert, weiterzumachen. Das Licht am Ende des Tunnels.

Hat Mode einen großen Stellenwert in Ihrem Leben?

Auf jeden Fall. Durch Mode kann man seine Emotionen sehr gut hervorbringen und präsentieren. Wir achten alle auf Mode.

Zwölf Jahre lang haben Sie in der „Lindenstraße“ die Mary Sarikakis gespielt, Sie mussten sogar lernen, falsches Deutsch zu sprechen. Kamen da auch rassistische Kommentare?

Die Figur Mary war sehr sympathisch. Insofern hat sie eher Mitleid bekommen, als dass sie angegriffen wurde.

„Lindenstraße“-Kolleginnen: Liz Baffoe und Marie-Luise Marjan im Jahr 2009 auf einem Ball. Quelle: dpa

Wie setzen Sie sich gegen Rassismus ein?

Ich bin Botschafterin für die Initiative „Respekt! Kein Platz für Rassismus“. Respekt heißt für mich, sich gegenseitig zu achten. Egal, wo man herkommt, egal, welche sexuelle Orientierung man hat oder welche Religion. Es geht immer erst um den Menschen. Wenn jemand eine schlechte Persönlichkeit hat, dann ist es uninteressant, wo er her kommt.

Heute startet Ihr neues Format bei „Channel 21“, hat man als Schauspielerin einen Vorteil vor der Kamera?

Meine erste Probesendung war eine reine Katastrophe. Es ist etwas völlig anderes! Du musst tief in die Geschichte eingehen und dein Produkt jemandem verkaufen, der gefühlt vor dir steht, aber eben doch nicht da ist. Außerdem wurde mir als Schauspielerin abtrainiert, in die Kamera zu gucken – beim Teleshopping musst du aber direkt in die Kamera schauen und sprechen. Ich habe noch etwas Übung vor mir.

Haben Sie eigentlich schon einmal etwas beim Teleshopping gekauft?

Ja. Putzmittel. Und so eine Art Ventilator, der heiß und kalt kann. Und ein paar Leggins von Monaco Blue.

Sie leben in Trennung. Sind Sie überzeugter Single oder auf der Suche?

Ich bin erst mal mit mir selbst glücklich. Und wenn dann noch jemand dazu kommt, ist es ein Sahnehäubchen. Ich liebe die Liebe.

Liz Baffoe stellt am 15. März ab 16 und ab 21 Uhr auf „Channel 21“ Schmuck vor, am 16. März zu denselben Uhrzeiten Mode.

Von Luisa Verfürth