Hannover: Lisa-Marie (22) will „Germany's Next Topmodel“ werden

Sie hat die Sendung schon geguckt, als sie ein kleines Mädchen gewesen ist. Dass sie Jahre später selbst eines der „Mädchen“ der Castingshow sein wird, hätte sich Lisa-Marie (22) wahrscheinlich nicht träumen lassen. Nun ist die Hannoveranerin tatsächlich Teil von „Germany’s Next Topmodel“, am 3. Februar wird die junge Frau aus der List ab 20.15 Uhr bei Pro 7 zu sehen sein.

„Ich habe mich beworben, da ich das Konzept perfekt verkörpere“, sagte uns Lisa-Marie im Vorfeld. Gründe dafür zählt die Studentin mehrere auf: „Meine lebensfrohe, natürliche und offene Art kommt bei allen Mitmenschen gut an. Zudem mag ich generell neue Herausforderungen.“ Außerdem liebt sie es, vor der Kamera zu stehen und zu modeln – „diese Eigenschaften sind ideal für ,Germany’s Next Topmodel’“.

Fröhliche Frau: Lisa-Marie sagt von sich selbst, dass sie größtenteils lächelt. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Offensichtlich sehen das die Macher, allen voran Topmodel Heidi Klum (48), ähnlich und haben die 22-Jährige aus Tausenden Bewerbungen herausgepickt. Mit 30 weiteren Kandidatinnen kämpft sie darum, die 17. Staffel der Show für sich zu entscheiden. Übrigens dürften die Damen nie unterschiedlicher gewesen sein als in diesem Jahr: Sie sind zwischen 18 und 68 Jahren alt, sind zwischen 1,54 und 1,95 Meter groß, tragen Konfektionsgrößen von 30 bis 54. Diversität soll auch in diesem Jahr über allem stehen.

„Alle reden davon, dass sie mehr Diversity möchten. Aber ich, ich bring’s an den Start“, gibt sich Heidi Klum selbstbewusst zeitgemäß. Bleibt abzuwarten, ob das in der Show wirklich gelebt wird – in den vergangenen Jahren gab es immer wieder mal Kritik an dem Format. Lisa-Marie ist von der Neuausrichtung jedenfalls überzeugt: „Ich finde es gut, dass es dieses Jahr für eigentlich jeden möglich war, sich zu bewerben. Jeder sollte die Chance haben, sich beweisen zu können.“

Sie selbst hat eine gute Vorstellung davon, wie sie punkten könnte, benennt ihre Alleinstellungsmerkmale so: „Meine natürliche und aufgeschlossene Art gegenüber neuen Situationen. Vor allem aber auch meine positive Ausstrahlung, da ich größtenteils immer am Lächeln bin.“ Ihre langen Beine sowie ihre Augen mag sie an sich besonders, mit ihrer Nase hadert Lisa-Marie dagegen etwas. Ihren Freund Moritz wird es nicht stören, das Paar kennt sich von der Uni, ist seit einem Jahr liiert.

Popstar Kylie Minogue als Gast-Jurorin

Für die Produktion ging es diesmal übrigens nach Griechenland, in Athen kam die Crew das erste Mal komplett zusammen, lernte sich kennen. „Die Mädchen sind Rohdiamanten, die geschliffen werden müssen“, werden die Kandidatinnen von Heidi Klum hören. Allerdings ist für einige der Kandidatinnen die Reise nach der ersten Aufgabe – eine glamouröse Modenschau im pompösen Zappeion – schon zu Ende, nicht alle dürfen weiterreisen nach Mykonos. In der ersten Staffel hat Klum eine prominente Gast-Jurorin an ihrer Seite, den australischen Superstar Kylie Minogue (53)! Bei einigen Teilnehmerinnen löste das Kreischalarm aus. Dabei gibt sich die Sängerin sehr diplomatisch in ihren Bewertungen: „Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sie ist undefinierbar.“

Stars unter sich: In der ersten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ hat Heidi Klum Sängerin Kylie Minogue (links) an ihrer Seite. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Lisa-Marie (Spitznamen sind Lisi, Lieschen, Blondi) hat schon länger mit dem Gedanken gespielt, sich für die Show zu bewerben. In den vergangenen Jahren haben sie immer mal wieder Leute aus ihrem Umfeld dazu animiert, „ich musste jedoch erst einmal genügend Selbstbewusstsein sammeln“. Ihre Familie und ihre Freunde sind nun „alle stolz auf mich“, dass sie den Schritt gewagt hat. Wenn man es so nennen möchte, ist ihre Familie ebenfalls divers aufgestellt: Als sie sieben Jahre alt war, ließen sich die Eltern – ihre Mutter ist Industriekauffrau, der Vater Geschäftsführer einer Vertriebsgesellschaft für Gehäusetechnik und Elektronik – scheiden. „Ich habe aber sehr großes Glück gehabt, da ich eine tolle Stiefmama und einen tollen Stiefpapa habe. Wir verstehen uns alle sehr gut“, gewährt Lisa-Marie Einblicke in ihr Privatleben, zu dem auch eine achtjährige Halbschwester gehört.

Gebürtig stammt die blonde Frau aus Minden, fürs Studium (Wirtschaftswissenschaften) ist sie 2018 nach Hannover gezogen. Sie hat sich für den Studiengang entschieden, „da ich noch keinen gezielten Beruf vor Augen hatte“, so stehen ihr viele Möglichkeiten offen. Und auch wenn sie erst seit drei Jahren in der Stadt lebt, hat sie längst einige Lieblingsorte für sich ausmachen können: „Ich bin viel im Restaurant „Lokal Vier“ und in der „Stadtmauer“, ansonsten gehe ich gerne bei „Seven Sundays“ oder im „Bohoo“ frühstücken.“ Sie mag es neue Cafés und Restaurants auszuprobieren, ist gern auf der Lister Meile unterwegs. Im Sommer verbringt sie gerne Zeit über den Dächern der Stadt im „Schöne Aussichten“, geht gerne im Palo Palo am Raschplatz feiern.

In Ihrer Freizeit treibt die 22-Jährige Sport (Fitness, Joggen), außerdem backt sie gerne. „Egal ob Torten, Muffins oder einfach Kekse“, sagt sie. Zwar gehörte Backen von klein auf schon immer zu ihrem Leben dazu, den richtigen Kick gab ihr auch hier eine Fernsehsendung, nämlich „Das große Backen“. „Ich bin jedes Mal von den ganzen Torten fasziniert“, gibt sich Lisa-Marie begeistert. Dass sie in das Thema so tief einsteigen konnte, hat sie Corona zu verdanken: „Während der Pandemie hatte ich super viel Zeit.“

„Man sollte das Leben genießen“

Was hat sie die Ausnahmesituation verursacht durch das Virus noch gelehrt? „Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, sein Leben zu leben. Gerade, wenn man jung ist, sollte man alles mitmachen, wozu man Lust hat.“ Die Pandemie hat schließlich gezeigt, wie schnell das Leben eingeschränkt, sogar zu Ende sein kann. „Uns jungen Menschen wird durch die Pandemie so viel an Erfahrungen und Lebensqualität genommen und das ist sehr schade.“ Ihr Fazit daraus: „Sobald Möglichkeiten entstehen, etwas zu erleben, sollte man nicht zögern. Man sollte das Leben genießen!“

Mit ihrer Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ kommt sie schon mal in den Genuss, wie es werden könnte, sollte sie das Ding für sich entscheiden. „Ich bin gespannt, inwiefern sich mein Leben danach verändern wird. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich mein Leben als Model verwirklichen kann und freue mich auf viele Modelanfragen!“ Wir drücken die Daumen.

Von Mirjana Cvjetkovic