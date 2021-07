Hannover

Die riesige Bar in der Mitte des Raums leuchtet blau, die Designerstühle sind in Crème- und Korallen-Tönen gehalten, von der hohen Decke hängen viele Pflanzen und moderne Lampen. Das „Lokal vier“, das im Tiedthof die „Francesca & Fratelli“-Filiale abgelöst hat, ist der innovative gastronomische Neuzugang in der City. Am Montag, 12. Juli, eröffnet das neue Lokal von Ferdi Simsek (41) und wird fortan täglich ab neun Uhr Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Törtchen sowie Dinner anbieten.

„Die Räume mit den hohen Decken, die große Küche, das ist ein echter Traum“, sagt Simsek über die Location, die nach dem „Steakhaus 800 Grad Lindenblatt“ in der Altstadt, dem Musikclub „Havanna“ an der Scholvinstraße und der Burgerbar „Lindenblatt“ an der Nikolaistraße der vierte Streich des regen Gastronomen ist.

Lokaltausch mit „Francesca & Fratelli“

Seinen ersten Laden, das Original-„Lindenblatt“ an der Limmerstraße, haben im Gegenzug die „Francesca & Fratelli“-Macher Kadir Elveren (42) und Francesca Pagano (38) übernommen und eröffnen dort demnächst ihr drittes Lokal an der trubeligen Lindener Meile – ein Ringtausch der Locations unter befreundeten Gastronomen.

Im Zentrum: Die Bar wurde vergrößert und ist nun in Blau gehalten. Quelle: Christian Behrens

Am Mittwoch hatten Simsek und sein Team Freunde und Partner zu einem Pre-Opening an den Tiedthof geladen und gaben einen Vorgeschmack auf ihr Konzept. „Wir bedienen hier voll den Bedarf an frischer, gesunder Kost, bieten Bowls und viele vegane und vegetarische Gerichte an“, sagt Simsek.

Crunch-Wraps mit Avocado-Miso-Mayo

Küchenchef Benjamin Busmann (31) kreiert zum Beispiel Crunch-Wraps mit Jackfruit und Avocado-Miso-Mayo, aber auch Papayasalat mit gegrillter Hähnchenbrust. Zum Frühstück (bis 16 Uhr) gibt es Stullen, Knuspermüsli, Pancakes und Eier Benedict. Abends soll es wechselnde Specials wie Currygerichte geben.

Kollegen: Benjamin Busmann (links) leitet die Küche, Oliver Fabris wählt die Weine aus. Quelle: Christian Behrens

Für süße Überraschungen sorgt Meike Engelhardt (35), die aus der Schlossküche Herrenhausen ins „Lokal vier“-Team wechselte, und Törtchen, Kuchen und veganes Erdbeereis am Stiel zubereitet. Wie im Steakhaus in der Altstadt auch ist Oliver Fabris (47), zuvor Sommelier im inzwischen geschlossenen Sterne-Restaurant „Ole Deele“, zuständig für die Weinauswahl.

Simsek engagierte 40 Festangestellte

„Wir wollen der neue Treffpunkt in der City sein“, gibt Ferdi Simsek die Losung aus – und das an sieben Tagen pro Woche von morgens bis Open End. Das erfordert Personal: 40 Festangestellte hat der 41-Jährige engagiert. Eine Leistung in Zeiten, in den alle in der Branche auf Personalsuche sind. Viel Arbeit liegt hinter dem Unternehmer. „Ich war jeden Morgen ab sechs Uhr auf der Baustelle“, erzählt Simsek, der sich und seinem Team deshalb bis zum 12. Juli eine kleine Pause gönnen will. „Das war echt sportlich, was wir hier gewuppt haben.“

Für die Gestaltung des 400-Quadratmeter-Lokals hatte Simsek die Berliner Agentur Undplus engagiert. „Die Herausforderung war, einen Platz zu erschaffen, der morgens, mittags, abends und nachts funktioniert“, sagt Geschäftsführer Arun Markus (45).

Aus Berlin: Greta Scarzo, Arun Markus und Jan Baumann von der Agentur Undplus gestalteten das Lokal. Quelle: Christian Behrens

Also schuf seine Team kleine Räume im großen Raum und baute beispielsweise ein Baumhaus in den Eingangsbereich, den man tagsüber mit Laptop als Co-Working-Space und abends als Separee für ein romantisches Dinner nutzen kann. „Wir wollten Inseln schaffen, in denen man sich wohlfühlt“, so Markus. Und sie wollten überraschen: „In diesem Lokal können Gäste auf Entdeckungsreise gehen“, sagt Greta Scarzo (32) von Undplus.

Bei der Eröffnungsfeier: Auch draußen bietet das „Lokal 4“ reichlich Plätze. Quelle: Christian Behrens

„Lokal vier“ kann auch auf andere Weise wörtlich genommen werden, denn das Team legt viel Wert auf die Zusammenarbeit mit lokalen Händlern. Die Milchprodukte kommen von Hemme, der Kaffee von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur, das Brot von Jochen Gaues, die Bioeier aus der Wedemark.

„Aller guten Dinge sind vier“: Diesen Schriftzug hat Ferdi Simsek über der offenen Küche des Restaurants anbringen lassen. Es würde uns nicht wundern, wenn er eines Tages zu der Überzeugung gelangt, dass fünf auch nicht so schlecht sind.

