Hannover

Das schmale Lokal, das weit ins Gebäude an der Limmerstraße 7 hineinreicht, ist eine Institution in Linden: Nadine Privitera (38) leitet das italienische Bistro „Bei Jaqueline“, Papa Francesco ist weiter als Berater an ihrer Seite.

Warum sind Sie Wirtin geworden?

Meine Schwester Cati und ich sind quasi in diesem Lokal aufgewachsen, da hat sich die Frage nach einem anderen Berufsziel nie gestellt (lacht). Der italienische Zweig unserer Familie stammt aus Sizilien, wir haben da auch Land und eine Oliven-Plantage, meine Mutter Jaqueline ist Deutsche. Als meine Schwester und ich klein waren, stand kurz zur Debatte, nach Italien zu ziehen. Aber dann entdeckte meine Mama dieses Lokal hier ...

Das seit 1988 Kultstatus in Linden hat.

Vor drei Jahren haben wir 30-Jähriges gefeiert und viel renoviert. Das Bistro hat jetzt auch die Handschrift der nächsten Generation, außerdem haben wir einen Mietvertrag für die nächsten 15 Jahre unterschrieben. Ich habe schon mit sechs Jahren gesagt, dass ich das hier übernehmen möchte. Ich habe zwar nach der Schule auch in die Hotelbranche reingeschnuppert, aber für mich gibt es nur Gastronomie. Das Lokal ist ein Stück Familiengeschichte, hier stecken viele Emotionen und Erinnerungen drin.

Italienische Spezialitäten: Nadine Privitera belegt die Brötchen unter anderem mit Schinken. Quelle: Frank Wilde

Um so heftiger dürfte das Corona-Jahr für Sie gewesen sein, oder?

Ja, es war und ist sehr anstrengend, zwischendurch lagen auch die Nerven blank. Im ersten Lockdown hatten wir auf Anraten meines Vaters fast sieben Wochen komplett geschlossen und haben abgewartet – wir kochen mit frischen Produkten, da wäre der Einkauf schwierig zu regeln gewesen. Im Sommer haben wir dann das Konzept angepasst und trotz Terrasse auch viel To-Go-Geschäft gemacht. Man merkte einfach, dass die Leute Angst vor Innenräumen haben.

Das ist Nadine Privitera * 3. Januar 1983 in Hannover. Seit 1988 betreibt die Familie das italienische Bistro „Bei Jacqueline“ (Limmerstraße 7, Telefon 0511/453999), es ist eine Institution in Linden. Papa Francesco und Mutter Jacqueline, die dem Lokal auch den Namen gab, sind noch im Hintergrund dabei. Auf der Speisekarte stehen Pizza und Pasta und ein wechselnder Mittagstisch, außerdem gibt es Brötchen und Kaffee zum Mitnehmen. Francesco Privitera reklamiert auch für sich, dass er in den 80ern die Spezialität Latte Macchiato in Hannover (damals noch in der Markthalle) eingeführt habe.

Wie läuft es seit November 2020?

Wir haben den Tresen direkt vor die Tür geschoben – ein klares Signal für das To-go-Geschäft, so erspart man sich die Diskussion mit den Gästen, ob sie reinkommen dürfen. Viele Leute sind im Homeoffice, das merken wir bei den Zahlen für den Mittagstisch. Ich bin froh, dass wir so viele treue Stammgäste haben, die sich weiter Kaffee und Brötchen bei uns holen. So trägt sich der Laden einigermaßen, die staatlichen Hilfen sind eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bislang haben wir von Woche zu Woche gelebt, konnten nichts planen. Jetzt hoffen wir auf sinkende Inzidenzzahlen und den Sommer. Eine richtige Perspektive haben wir aber erst, wenn die Inzidenz unter 50 sinkt.

Warum?

Weil wir dann die Terrasse ohne Testpflicht besser nutzen können. Ich habe das schon mit einigen anderen Gastronomen diskutiert: Wie kontrolliert man Tests oder Impfpässe? Viele Menschen hatten einfach noch keine Chance auf eine Impfung, das führt zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft – ich will keinen Zwiespalt zwischen meinen Gästen...

Welche Eigenschaften braucht eine gute Wirtin?

An erster Stelle steht natürlich Freundlichkeit, man muss diesen Job lieben und gerne mit Menschen arbeiten. Und dann braucht man starke Nerven – das hat das vergangene Jahr bewiesen.

Rustikal: „Bei Jacqueline“gibt es seit 1988 an der Limmerstraße. Quelle: Frank Wilde

Gibt es eine Todsünde in der Gastronomie?

Dosenpilze – die finde ich richtig eklig!

Auf welche Lokale freuen sich in der Nach-Corona-Zeit?

Ich will unbedingt mal wieder bei meiner Schwester Cati im „Piccolo Nero“ essen – sie will das Lokal in der Viktoriastraße im Juni oder Juli wieder öffnen. Sie kombiniert frische Pasta mit ausgefallenen Saucen. Neulich hat sie für die Familie eine Prosecco-Sauce mit karamellisierten Birnen gemacht, das war unglaublich gut. Ich mag auch das „Firenze“ in Bissendorf, manchmal muss man einfach raus aus der Stadt (lacht). Ein tolles Restaurant, auch für Kinder – weil man sich dort fühlt, wie auf einem Bauernhof. Paolo Marras „Pizzeria Napoli“ in der Deisterstraße ist ein wunderbar kleiner, muckeliger Laden. Ich mag einfach keine Groß-Gastronomien oder Franchise-Systeme.

Handschrift der nächsten Generation: Vor drei Jahren haben Nadine und Cati Privitera das Lokal renoviert. Quelle: Wilde

Haben Sie ein Lieblingsgericht aus der Kindheit?

Die Bolognese meiner Mutter, sie kocht dann einen Riesentopf – da kommt die ganze Familie zusammen. Sie ist zwar Deutsche, aber das Rezept stammt von meiner Oma aus Sizilien.

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Ich will optimistisch bleiben. Wenn Corona vorbei ist, haben wir hoffentlich ein paar Jahre Verschnaufpause. Aber dann kommt die nächste Krise: Direkt vor unserem Lokal wird auf der Limmerstraße der Hochbahnsteig gebaut.

Von Andrea Tratner