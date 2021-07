Hannover

Sieben Monate Lockdown. Manchen Lokalen hat der Stillstand finanziell das Genick gebrochen, andere ernten nun die Früchte ihres unermüdlichen Engagements. Die „Lieblingsbar“ in Herrenhausen gehört dazu.

Denn „Fizzz“, eine Fachzeitschrift für Trend- und Szenegastronomie, hat das Lokal von Manuel Mauritz (32) und Chi Trung Khuu als „Bar des Jahres“ nominiert - bis 18. Juli läuft das Online-Voting, die starke Konkurrenz kommt aus Köln und Berlin. „Das ist perfekt“, jubelt Manuel Mauritz. 2017 wurde die „Lieblingsbar“ bei den „Mixology Bar Awards“ unter die Top-5-Neueröffnungen in Deutschland, Österreich und Schweiz gewählt, zwei Jahre später gab es in Hannover die Auszeichnung bei der „Nacht der Gastronomie“. Die „Fizzz“-Nominierung sei „ein großer Sprung.“

Der Weg der „Lieblingsbar“ aus der Corona-Krise

Denn es gehe um das Konzept, das die „Lieblingsbar” aus der Corona-Krise geführt habe. „Projekte, Projekte, Projekte“, zählt der 32-Jährige fröhlich auf. „Wir wollten aus der Pandemie lernen, gestärkt daraus hervorgehen.“ Und die 15 Auszubildenden in Küche, Service und Büro in dieser für sie wichtigen Lebensphase nicht in Kurzarbeit und Stillstand schicken.

Gute Betreuung: Manuel Mauritz mit seinen Mitarbeitern Mariela Cotes und Thai Thomas Naguyen. Quelle: Frank Wilde

Eine Lernplattform wurde gegründet, ein Patensystem installiert, ein Online-Shop für Honig, Wein und andere Spezialitäten aufgebaut, die Balance zwischen Beruf und Familie (die in dieser Branche gerne mal ins Wanken gerät) gefunden. „Man muss den Beruf neu denken”, findet Mauritz, der selber eine siebenjährige Tochter hat. „Wir wollen junge Leute für Gastronomie begeistern.“

Erfinderisch: Die „Lieblings“-Produkte gibt es im Online-Shop. Quelle: Handout

Zunächst muss die „Lieblingsbar” (im Lockdown ist sie laut Mauritz zur „Lieblingsfamilie“ geworden) mit ihrem Konzept unter voting.fizz.de das Publikum begeistern - und Klicks für den Titel sammeln. „Die Gäste profitieren auch davon“, freut er sich über die Ergebnisse der für ihn und sein Team gar nicht so bleiernen Lockdown-Zeit.

In der Mauritz auch eine Entdeckung gemacht hat: Demnächst kommt der „Lieblings-Korn“ auf den Markt - „mit Getreide von Bauern aus der Umgebung.“ Der nächste Getränke-Hype? Kann der Cocktail-Experte bestätigen: „Korn ist ein stark unterschätzter Drink.”

Von Andrea Tratner