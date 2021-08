Hannover

Sie ist schon in Auslandseinsätzen unterwegs gewesen, aber dieser ist für Nariman Hammouti (42) ein ganz besonderer: Die Soldatin aus der List ist gerade im Südsudan stationiert und dort als UN-Militärbeobachterin im Einsatz. Ihr Auftrag: Überwachen, ob die humanitären Bürgerrechte im Land eingehalten werden und den Friedensprozess vorantreiben.

Die 42-Jährige berichtete der NP via Videotelefonie von ihrer Arbeit in dem von Armut, und Bürgerkrieg gebeutelten Land im Osten Afrikas. An jenem Abend ist es heiß in Tomping (gehört zur Hauptstadt Juba), es geht selten mal unter die 30-Grad-Marke, die Luftfeuchtigkeit hält sich konstant bei 80 Prozent. In dem Camp der „United Nations Mission in the Republic of South Sudan“ (UNMISS) ist die Hannoveranerin mit Kollegen aus aller Welt untergebracht. In ihrem Wohncontainer, er dürfte um die 15 Quadratmeter haben, hat sie sich eingerichtet. Funktional ist es, mit etwas Fantasie ist es vielleicht auch ein bisschen gemütlich.

Im Dienste der UN: Bundeswehrsoldatin Nariman Hammouti mit einem ihrer internationalen Kollegen.

„Ich habe es mir nett gemacht“, sagt sie und führt uns mit der Handykamera herum: Ein Hannover-Poster hängt an einer Seite, ein Moskitonetz über dem Bett, ihre Habseligkeiten hat sie in einem Metallspind verstaut, ein Rucksack steht fertig gepackt auf dem Boden. Und während es drinnen beinahe heimelig erscheint, ist die Welt draußen alles andere als in Ordnung.

Offizierin sieht viel Leid im Südsudan

„Hier sieht es aus wie in einem Prospekt für die Welthungerhilfe“, beschreibt die Soldatin ihren unmittelbaren Arbeitsbereich. Von Unterernährung gezeichnete Kinder, Frauen, die beladene Wasserkanister auf dem Kopf transportieren, schwer bewaffnete Soldaten mit Munitionsgurten auf Pick-ups. Immer wenn sie auf Patrouille geht, begegnet sie Menschen wie ihnen. Unterwegs trägt sie immer eine Maske. „Es gibt Cholera, Ebola, Malaria. Corona ist nur ein Problem unter vielen.“

Berührende Begegnungen: Hier trifft Nariman Hammouti auf einheimische Kinder an einer Schule. Kameraden aus Brasilien hatten Geld für ein neues Dach gesammelt, das fertiggestellt worden ist.

Die Patrouillen mit dem Auto, einem nichtgepanzerter Nissan Pathfinder, unternehmen die Soldaten immer mindestens zu zweit: „Four eyes, two Nations“ lautet das Motto der UN – vier Augen, zwei Nationen. Hammouti hat Kameraden aus der ganzen Welt um sich herum, mal ist sie mit jemandem aus Indien oder Moldawien unterwegs, dann wieder ist jemand aus Vietnam, Paraguay, Neuseeland oder Bangladesch dabei, ihr Chef vor Ort ist Australier. Bewaffnet sind die Militärbeobachter nicht. „Frieden schaffen ohne Waffen“, erklärt die 42-Jährige das Prinzip.

Vergewaltigung als Kriegsmittel

Nur kleine Einheiten, die über Waffen verfügen, sind auf den Touren dabei, ein gepanzertes Fahrzeug fährt auf Patrouille vorweg. „Die Einheimischen unterhalten sich gerne mit mir“, hat Hammouti, die seit Ende März im Südsudan ist, festgestellt. Vor allem mit Frauen sucht sie das Gespräch. Denn: Im Südsudan wurde und wird Vergewaltigung als Kriegsmittel eingesetzt, „ich versuche dann herauszufinden, ob Missbrauch geschehen ist.“

Meist fahren die Beobachter in Ortschaften, in den kurz zuvor etwas passiert ist. „Die Frauen sind zunächst zurückhaltend, es ist nicht einfach, ihr Vertrauen zu gewinnen.“ Hammouti spricht Arabisch, ihre Eltern stammen aus Marokko, sie kann sich also gut verständigen. Trotzdem ist es kein Selbstläufer, „vor allem, wenn Männer dazwischen grätschen, weil sie zeigen wollen, dass sie das Sagen haben.“ Keine Seltenheit, dass es sich in den Unterhaltungen auch um die Offizierin aus Deutschland dreht: „Die Frauen wollen von mir wissen, woher ich komme, ob ich Kinder habe – und warum ich keine habe. Über Kinder kommt man immer am besten ins Gespräch.“

Schlangen, Warane und Moskitos

In Vorbereitung auf ihren ersten Einsatz für die Vereinten Nationen hat die Bundeswehrsoldatin eine mehr als dreimonatige Ausbildung absolviert. Dazu gehörte ein einwöchiges Überlebenstraining, bei dem sie draußen schlafen und Feuer machen, zeitweise ohne Nahrungsmittel und mit nur einem Liter Wasser auskommen musste.

Sie hatte zwar viel Spaß „bis auf das mit dem Campen. Ich hasse Camping“, sagte sie und lacht. „Mir wurde außerdem gezeigt, wie ich mit Schlangen umgehen muss“, die gibt es im Südsudan reichlich. „Beim Joggen im UN-Camp sind mir auch Riesenwarane begegnet“, erzählt Hammouti weiter, „das hat meinen Puls noch weiter nach oben getrieben.“ Ansonsten treiben sie die Moskitos in den Wahnsinn. Der Lehrgang am Vereinte-Nationen-Ausbildungszentrum der Bundeswehr in Hammelburg war für sie eine Herausforderung. Dort lernen die zukünftigen UN-Militärbeobachter, wie sie Gespräche führen und in Gefahrensituationen ohne Waffe handeln können.

Mag die Vielfalt: Von ihren Kameraden rund um den Globus lernt Nariman Hammouti viel – und sie von ihr.

Punkt 18 Uhr wird es im Südsudan dunkel, das Land liegt in Äquatornähe. Deshalb müssen Hammouti und ihre Kollegen zeitig zurück im Camp zu sein. Außerdem gilt dort aus Sicherheitsgründen ab 19 Uhr eine Ausgangssperre. In der näheren Umgebung hat sie drei Supermärkte zur Auswahl. Immer dabei: ein Kollege oder eine Kollegin und ein Funkgerät, den Finger stets auf dem roten Knopf, um im Fall der Fälle einen Notruf absetzen zu können.

Hammouti hat auch mal Heimweh

Auch wenn sie äußerlich ruhig erscheint, wenn sie außerhalb des Camps unterwegs ist, schießt ihr das Adrenalin doch durch den Körper. Sie ist ganz auf ihre Arbeit und das, was sie für den Einsatz gelernt hat, fokussiert. Es ist eben alles andere als ungefährlich vor Ort. „Es ist nicht ganz so schlimm wie in Mali, aber nah dran.“ Hammouti ist froh, wenn sie in gut acht Wochen wieder nach Hause kommt. „Ich mache drei Kreuze, wenn ich das überstanden habe.“ Dass sie auch mal Heimweh hat, daraus macht sie kein Geheimnis: „Mir fehlen meine Wohnung, mein Bett, meine Freunde, meine Nichten und Neffen“, zählt sie auf. Ihre beste Freundin hat ihr eine Box mit kleinen Zetteln mitgegeben. Darauf hat sie Motivationssprüche notiert, die sich Nariman Hammouti durchlesen kann, darunter auch Zitate des Dalai Lama (86).

„Ich weiß zu schätzen, was wir in unserer Heimat haben“

Mitte Juni war sie für drei Wochen auf Heimatbesuch, der erste Weg führte sie zum Friseur, „ich hatte das volle Beautyprogramm“. Sie verbrachte ein paar Tage auf Ibiza und auf der Lister Meile – auch mit ihren Eltern. Ihnen hatte sie erst kurz vorher von ihrem Einsatz erzählt, „es ergibt keinen Sinn, dass sie sich ein Jahr vorher verrückt machen“. Ihre Eltern versorgt sie mit Fotos und Nachrichten, wenn es die Zeit (sie ist 24 Stunden im Dienst) und die Internetverbindung hergeben. Der Aufenthalt hat sie jetzt schon geprägt: „Ich sehe das Leben wieder anders und weiß zu schätzen, was wir in unserer Heimat haben.“

Kann auch ganz närrisch unterwegs sein: Nariman Hammouti besucht im Januar 2020 die Stunkparade der Lindener Narren. Narren-Präsident Martin Argendorf freut sich.

Als UN-Militärbeobachterin ist die 42-Jährige auf den Geschmack gekommen, andere Einsatzgebiete reizen sie, „auch die West-Sahara, nicht nur wegen der Herkunft meiner Eltern“. Bis dahin hat sie noch ein paar spannende Woche im Südsudan – sogar kulinarisch! So international wie die Menschen im UN-Camp ist auch der Speiseplan: „Wenn ich Lust auf Hühnchen oder Tikka Masala habe, gehe ich zu den indischen Kameraden. Man findet mich aber auch bei den Marokkanern und Tunesiern“, sagt sie lachend. Sie versorgt die anderen mit einem typischen Marine-Brauch: dem traditionellen Seemannssonntag, Hammouti ist Leutnant zur See. Dann gibt es zweimal die Woche Kuchen. „Auch wenn es nur eine Backmischung ist. Viel Auswahl an Zutaten habe ich hier nun mal nicht.“

